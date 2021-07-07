Правоохранитель и гражданский ранены в результате стрельбы на Голосеевском проспекте, стрелок закрылся в квартире, введена спецоперация, - Крищенко. ФОТО

В Киеве введена специальная полицейская операция для задержанию человека, который ранил полицейского и гражданского мужчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. На место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы. По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов относительно конфликта в квартире на Голосеевском проспекте. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских", - следует из сообщения.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина - ранение в лицо.

После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил Андрей Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия. Кроме того, на месте работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

Фото с места происшествия появилась на Telegram-канале "Киев.Оперативный".

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