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Правоохранитель и гражданский ранены в результате стрельбы на Голосеевском проспекте, стрелок закрылся в квартире, введена спецоперация, - Крищенко. ФОТО

В Киеве введена специальная полицейская операция для задержанию человека, который ранил полицейского и гражданского мужчину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь. На место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы. По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов относительно конфликта в квартире на  Голосеевском проспекте. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских", - следует из сообщения.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина - ранение в лицо.

После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил Андрей Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия. Кроме того, на месте работают следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

Фото с места происшествия появилась на  Telegram-канале "Киев.Оперативный".

Правоохранитель и гражданский ранены в результате стрельбы на Голосеевском проспекте, стрелок закрылся в квартире, введена спецоперация, - Крищенко 01

Читайте также: В г.Стрый рядом с полицейским участком расстреляли мужчину: в городе проводится спецоперация

Автор: 

Киев (25572) Нацполиция (16490) правоохранительные органы (2970) ранение (3386) стрельба (3256) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+13
а де у нас вогнепал не легалізований?
Дорослий адекватний, психічно здоровий чоловік, що досі не має в власності легальної вогнепальної зброї, нагадує якогось дивака, що, наприклад, принципово не користується мобільним телефоном.
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07.07.2021 12:34
+11
У меня сейчас мусора ассоциируются с боевиками, которые против народа. Даже не знаю почему так. Поетому чем больше они перестреляют друг друга тем лучше.
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07.07.2021 11:40
+10
Почему только 7 нарядов прибыло а не 70? Из ковид фонда ещё пвру лярдов забрать на лечение для них?Раненые у нас и убитые на фронте защищают нас,а мусора только крышует банду и наркотики торгует,есть конечно более порядочные которые берут только взятку
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07.07.2021 11:46
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Київ постали на вуха!
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07.07.2021 11:30 Ответить
Чи це бува не дописувач Дід Панас- палкий прихильник легалізації вогнепалу ! Бо він такий затятий стрілок!
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07.07.2021 12:24 Ответить
а де у нас вогнепал не легалізований?
Дорослий адекватний, психічно здоровий чоловік, що досі не має в власності легальної вогнепальної зброї, нагадує якогось дивака, що, наприклад, принципово не користується мобільним телефоном.
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07.07.2021 12:34 Ответить
і чого добився цей адекватний психічно зрілий стрілок? Захистив себе-сім'ю-честь і гідність! Загримить надовго на зону от і весь розклад!
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07.07.2021 12:56 Ответить
Не було б рушниці - взявся б за сокиру.
Люди інколи сходять з розуму.
В курсі?
Так до чого тут вогнепальна зброя?
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07.07.2021 13:21 Ответить
А якщо одного дня ти зійдеш з розуму (все ж буває у житті )і схопиш рушницю у руки і почнеш валити всіх і вся? Або твій адекватний сусід?
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07.07.2021 13:34 Ответить
І багато було подібних випадків?
Ок. Погуггли статистику по вбивствам. Переважна більшість - п'яні конфлікти з кухонними ножами.
Запропонуєш заборонити кухонні ножі?
Чи вогнегасники, тому що є 101?
Чи аптечки, тому що є 103?
З легальною вогнепальною зброєю - за останні 30 років лише поодинокі випадки.
********
В мене, в усіх моїх сусідів, знайомих - в усіх є зброя. Як мінімум - турецькі помпи.
А так, навіть McMillan під .50BMG (ото точно сусід маньяк ).
І що?
Тиша та спокій. Поки не сталося біди. Від нас вона не залежить.
*******
"Судьба играет. человеком, а человек играет на трубе."
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07.07.2021 13:43 Ответить
У мене, в усіх моїх знайомих і родичів зброї нема.
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08.07.2021 10:15 Ответить
Зробіть собі тату на лобі "Я - беззахисна вівця!"
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08.07.2021 12:07 Ответить
Чому ? Ваші аргументи ?
Скільки мисливської зброї зареєстровано ?
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08.07.2021 13:32 Ответить
Чотири. І "мисливська" вона виключно номінально, тому що так треба по закону (якого нема).
**********
Аргументи? Так Ви ж пишаєтеся тим, що ні у вас, ні в знайомих нема зброї (то вони Вам не кажуть)) ).
Відверто не розумію. Як можна не мати зброї. В наші буремні часи.
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08.07.2021 13:46 Ответить
1. Я не пишаюсь - констатую. Був би Закон, взяв би короткий ствол.
2. Наразі нема такого, що містами бродять банди розбійників. Я Вам натякнув, але Ви не зрозуміли. Відповідно, кількість зброї була б на порядок більша, ніж зараз є.
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08.07.2021 15:31 Ответить
аргумент: зброя - ******** інструмент. це найкращий з інструментів для самозахисту на сьогоднішній день з декількох дуже простих причин: якщо на вас напала озброєна вогнепалом людина, захиститися можна лише вогнепалом. якщо на вас нападає декілька людей, ефективно захиститися ви зможете тільки вогнепалом.
аргумент: як ви збираєтеся захищатися від уряду? ви забули, що було 7 років тому? ви історію вивчали хоча б трохи? особливо історію англії та сша. ви справді думаєте, що уряд повинен мати виключне право на володіння всією зброєю, що є в країні? "Those that fail to learn from history are doomed to repeat it."
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08.07.2021 14:24 Ответить
1. Коли уряд нападав на населення, активна частина організовувала Майдани і без зброї.
2. Посилання на 2014 рік некоректне - проти регулярної армії з мисливською зброєю можна вести лише партизанську війну.
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08.07.2021 15:34 Ответить
1. ну і як? ефективно було? нагадайте, скільки загиблих було? а у сусідів з тоталітарними режимами як проходят мітинги без зброї? ефективно? що ефективніше, коли в мітингувальника стріляє поліція з вогнепалу: коктейль молотова чи вогнепал? питання риторичне
2. ви про яку регулярну армію говорите? я кажу про український уряд і силові структури підпорядковані цьому уряду. про яку війну з якою регулярною армією ви говорите і чому раптом посилання на 14 рік некоректне? немає "мисливської" зброї, це недолік та маніпуляція нашого недозакону про зброю. є просто зброя. одна одиниця зброї може відрізнятися від іншої
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08.07.2021 15:44 Ответить
а якщо сяде за кермо і в'їде у натовп?
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07.07.2021 14:16 Ответить
а якщо одного дня пілот літака зійде з розуму і спрямує літак до вашого дому? виходить, час переїжджати до бункеру.
а якщо одного дня бухий водій зіб'є вас на переході? виходить, треба не виходити з дому.
слухайте, світ і справді небезпечний. але це не означає, що потрібно все аргументувати емоціями та страхом. якщо ви боїтеся зброї - це ваше право, не користуйтеся нею. але через те, що у вас щось викликає якісь негативні емоції, не означає, що це щось потрібно усім заборонити. тим паче я вам відкрию таємницю: криміналу плювати, що ви забороняєте законослухняним громадянам. фантастика, правда ж? просто заборонивши зброю на законодавчому рівні, ви від неї не здихаєтесь, вона просто так не дематеріалізується. у нас зараз заборонені пістолети. хочете сказати, що їх ні в кого немає? але ж вони заборонені, як це сталося? у нас заборонені наркотики, їх ніде ні в кого немає?
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08.07.2021 14:33 Ответить
Проститутку не поделили?
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07.07.2021 11:33 Ответить
сутенерские разборки
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07.07.2021 13:25 Ответить
может "налоги" барыгам не снизили?
нарколюбовцы же тоже кушать хотят.
если реально то ментов не жаль - вон читал шо тупо в Харькове все оплачено наверх и спокойно камвхорингом в "офисе"(трехкомнатная квартира) занимаются, а раз приехал КОРД ибо "наверху" тело подумало шо ему не заплатили вовремя... смехотища. Шапошников недурно Авакяна ненавидит - давайте петицию напишем шо Авакяна надо вышвырнуть?
Че, а как это "не на часі"?
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07.07.2021 11:36 Ответить
давайте петицию напишем шо Авакяна надо вышвырнуть? Татарова вже вишвернули! Ага!
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07.07.2021 12:29 Ответить
7 июля в Киеве произошла перестрелка копов с неизвестными, в результате чего в столице оперативно ввели спецоперацию "Гром".
Сотрудников правоохранительных органов увезла скорая, а стрелков пытаются задержать.
На данный момент в полиции подробности не раскрывают.

Двое правоохранителей ранены в результате стрельбы на Голосеевском проспекте, введена спецоперация "Гром" - Цензор.НЕТ 7210

..
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07.07.2021 11:38 Ответить
У меня сейчас мусора ассоциируются с боевиками, которые против народа. Даже не знаю почему так. Поетому чем больше они перестреляют друг друга тем лучше.
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07.07.2021 11:40 Ответить
Що, в тебе постійно "мусора" стріляють?
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07.07.2021 12:35 Ответить
Может потому что ты кацап?
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07.07.2021 14:18 Ответить
У Вас конфлікт з правоохоронними органами ?
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08.07.2021 10:16 Ответить
Почему только 7 нарядов прибыло а не 70? Из ковид фонда ещё пвру лярдов забрать на лечение для них?Раненые у нас и убитые на фронте защищают нас,а мусора только крышует банду и наркотики торгует,есть конечно более порядочные которые берут только взятку
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07.07.2021 11:46 Ответить
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07.07.2021 12:58 Ответить
Чому 7 нарядів ?
Подивіться амерські бойовики.
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08.07.2021 10:18 Ответить
И Гром и Молния... капец. Ищут застрелившегося?
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07.07.2021 12:14 Ответить
народ в полном **** от ваших налогов и коммуналки - сделайте еще газ по 15 грн- отстрел начнется из каждой квартиры/дома
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07.07.2021 12:46 Ответить
Мудрий нарід 27 % за "Слуг народа" і більше30 % за ЗЕ! Почитай соціологію :"страна непуганих идиотов " (Ильф и Петров)
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07.07.2021 13:01 Ответить
Абдулов «Гений»
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07.07.2021 13:48 Ответить
Да, конечно. Абдулов.
В дерьмовеньком фильмишке.
Книжки люди совсем не читают..
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09.07.2021 21:28 Ответить
Именно Абдулов , и фильм пророческий.... Показал действительную ценность научных кадров и их изобретений....Ну а если быть точным...В краю непуганых идиотов (сборник), опс, ошибочка да?
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11.07.2021 00:59 Ответить
Скорее всего колекторы с мусорами были!
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07.07.2021 12:49 Ответить
да, классные пацаны в киеве живут
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07.07.2021 13:18 Ответить
Чи був у поліціянтів ордер (рішення суду) на проникнення в приватну квартиру? Якщо такого ордеру не було то чоловік мав повне право стріляти в будь якого "ряженого" хто намагався проникнути в його житло.
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07.07.2021 14:32 Ответить
підтримую. скоріше за все ряжені у хату ломились без документів та ордеру.
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07.07.2021 21:50 Ответить
меня так умиляют эти мусора на расслабоне, пора бы понять - У ЛЮБОГО может быть оружие. ЛЮБОЙ может застрелить. у каждого третьего алкоголика под киоском есть граната. нужно быть вежливыми, вести себя правильно и не борзеть, не останавливать без причины, не колотить понты. я вожу тупо в машине, под задним ковриком в ногах пасажиров, турецкую помпу хатсан, официальную, мне плевать. применять я конечно подумаю миллион раз, но первые два патрона - терен 12к - не смертельные.
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07.07.2021 20:59 Ответить
 
 