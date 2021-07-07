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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский хочет, чтобы США помогли с урегулированием ситуации на Донбассе: Это может быть и новый формат

Зеленский хочет, чтобы США помогли с урегулированием ситуации на Донбассе: Это может быть и новый формат

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе. По его мнению, ради привлечения Вашингтона может появиться новый формат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, мирный процесс ради процесса не работает, и на сегодня российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование.

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"Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию. Поэтому я выступал за расширение нормандского формата. Действительно, это может быть и другой формат, чтобы не ломать договоренности. Но мне кажется от количества форматов качество не меняется… Я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в 21 веке", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) россия (95652) США (26827) Донбасс (26956) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+11
короче ... все предвыборные обещания володи - должны выполнить США
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07.07.2021 11:36
+8
не тільки США, а ще і Євросоюз та про НАТО не забувайте. А Гундос Наркош Косовороткович нікому нічого не винен.
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07.07.2021 12:08
+6
Буратіна нєаубчаєм, болєн на звьоздность , загубіл остаткі своего чіста Богом данного человеческого разума дурнимі прівичкамі , опасєн для своєй родіни , но очень удобєн Татарову, Портнову і Єрмаку для випалнєнія кремльовскіх заданій, а как БЄНЄ удобєн!!!!
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07.07.2021 11:42
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короче ... все предвыборные обещания володи - должны выполнить США
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07.07.2021 11:36 Ответить
не тільки США, а ще і Євросоюз та про НАТО не забувайте. А Гундос Наркош Косовороткович нікому нічого не винен.
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07.07.2021 12:08 Ответить
і навіть більше, якщо зєзєзєнт їх не виконає то винуватити треба лише американців.
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07.07.2021 15:44 Ответить
Буратіна нєаубчаєм, болєн на звьоздность , загубіл остаткі своего чіста Богом данного человеческого разума дурнимі прівичкамі , опасєн для своєй родіни , но очень удобєн Татарову, Портнову і Єрмаку для випалнєнія кремльовскіх заданій, а как БЄНЄ удобєн!!!!
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07.07.2021 11:42 Ответить
ВОНО ШАНТАЖУЄ США ЗГОВОРНЯКОМ З КИТЄМ - ну й де ті треба мати мізки нелоху(якщо припустити що вони у нього є) ?
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07.07.2021 11:44 Ответить
Байден уже сказал - МС 2, и с Северным потоком "помог".
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07.07.2021 11:42 Ответить
Пане Подоляк, запишіть вові цю претензіюдо до Байдена на англ ,плііз, відшліфуйте ********* вові для інтервью американській пресі ,,,
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07.07.2021 11:48 Ответить
Вы не признаёте эти факты?
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07.07.2021 11:54 Ответить
А Ви справді вважаєте що увесь світ повинен далі розводитий підтримувати кремлівський серпентарій в ОПУ під дурнувату гру клована з Вашими текстами ?
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07.07.2021 12:13 Ответить
Почему Вы пишете дичь под моими постами? Спрошу ещё раз - разве то что я написал про МС 2 и СП 2 - это не очевидный факт? Это напрямую относится к Украине, а не к Гундосику с Подоляком. Или Вы свидетель секты - "Байден придёт - порядок наведёт!" и мой пост обидел Ваши чувства верующей?
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07.07.2021 12:27 Ответить
Слышь, дичь, не неси куйню... Если "жертва" ведет себя по-дебильному, то на помощь америкосов и европейцев некуй рассчитывать ( видели по совместной операции с вагнеровцами) ... Никто придуркам не помогает, т.к в мире действует природный отбор, и если народ избирает Клоуна презом, то такая страна пропадает с карты мира...
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07.07.2021 16:11 Ответить
О, гопники в кокошниках высадились на "Цензоре". Слишком интеллектуально всё расписано, боюсь не осилю.
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07.07.2021 16:29 Ответить
Не пей Бояру и осилишь...хотя действительно не факт...😊
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07.07.2021 16:58 Ответить
Кокошник, после "слыш", уровень Вашего психоэмоционального развития уже был ясен, а после Вашего описания современного миропорядка, стало понятно - интеллектуальный тоже безнадёжен. К каким моим словам эта вся словесная гопоконструкция была прикручена - это вообще могут понять только находящиеся в той же альтернативной реальности что и Вы.
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07.07.2021 17:08 Ответить
Трофимов, "слышь" пишется с мягким знаком... Ты хотя бы свой родной "язик" осиль...
И иди читай, что там твоя Арахамия в интервью китайцам наваяла и что Клоун там наподписывал втихаря, а уж потом будешь притензии к Байдену предъявлять...
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07.07.2021 18:11 Ответить
"Притензии"
Кокошник-филолог, как пишутся Ваши новые гопослова мне не интересно, как и беседы с умственно отсталыми гопниками-кокошниками из альтернативной реальности.
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07.07.2021 18:31 Ответить
Трофімов
Мене, як українку, не цікавлять думки осіб з історічєской ***********, які мені розповідають, що мають для мене зробити Штати та Європейці... Нам ваше Ху#ло вже достатньо "допомогло", щоб прислуховуватися ще до думок ху#лопоклонніков... 😄
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07.07.2021 18:55 Ответить
Теперь гораздо приятнее читать, хорошо что Вы перешли с гопоязыка на украинский, даже к ошибкам придираться не хочется.
Если Вас что-то не интересует, зачем Вы это читаете? А судя по всему Вы ещё умеете видеть в тексте то чего в нём не было написано.
Вы логически можете пояснить - почему написали свой текст не непосредственно под новостью, а под моей беседой с Натальей, где она почему-то разговаривала с Подоляком, и где я пытался добиться от неё какой-нибудь логики?
И где Вам кто-то рассказывал что для Вас должны сделать Штаты и европейцы, и причём тут я?
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07.07.2021 19:21 Ответить
здай крота в своєму ОП.
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07.07.2021 11:44 Ответить
здай БЄНЮ під суд в США!
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07.07.2021 11:49 Ответить
США должны все сделать за Янелоха, а то Янелох не может снять пиар видосик.
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07.07.2021 11:46 Ответить
Коли Бубочка зрозуміє, що не треба просити, а треба робити? Хоча про що це я? Щоб Робити, треба мати "сталевий стрижень", а не дещо інше в одному місці.
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07.07.2021 11:47 Ответить
А теперь..
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========

ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .

3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---

ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-

3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.Сачсс 3эМРАЗИНа уничтожает Украину методом ссоры с союзниками..,,
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
.
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07.07.2021 11:50 Ответить
Вова, проси о помощи Порошенко!
Как он захочет, так война и закончится! Сразу!
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07.07.2021 11:50 Ответить
Если страной правит зеленый дегенерат, - никакие "форматы" не помогут... Увы
С хама не буде пана
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07.07.2021 12:12 Ответить
А где зеля был 2 года назад? Не знал что есть такая страна США?
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07.07.2021 12:16 Ответить
Какое нахрен "урегулирование" "ситуации на Донбассе"?! Это не ситуация, клоун, это война украинского народа с оккупантом, у которого есть конкретное название - российская федерация. И до тех пор, пока ты не произнесешь это хотя бы шепотом под одеялом - будешь оставаться трусливым лохом, и таким тебя будут упоминать в учебниках по истории Украины.
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07.07.2021 12:18 Ответить
Та не можна дратувати ху@ла. Ти що Косоворотка забувся за що порушував справи проти Порошенко за прохід катерів?
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07.07.2021 15:24 Ответить
Для этого нада ещё пару уголовных дел открыть на Байдена...а в глазах Ху#ла увидеть "много-много мира"... Фу, гыдота...
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07.07.2021 16:01 Ответить
План "А", "Б", "В".... Мабуть вже букви скінчилися і янелоха. Тепер буде англійський алфавіт...
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07.07.2021 18:19 Ответить
- МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид*расы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
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07.07.2021 18:33 Ответить
Для Зеленского заканчивается самая счастливая его полоса в правлении Байдена, . когда Байден занимается внутренними вопросами. Окончание вопроса с принятием плана по инфраструктуре, знаменует поворот внимания на внешнеполитические вопросы, в том числе и на ситуацию в Украине. При этом вовсе не факт, что это будет рассматриваться в рамках "сдерживания России". Байден собирается решать вопрос с глобальным противником - Китаем. И Украина как его крупнейший торговый партнер, получатель технологических решений, источник военно-технической информации для Китая, несомненно будет рассматриваться досконально и тщательно. Преференции китайским структурам и атаки на американские будут способствовать принятию конкретных решений. Личные отношения второстепенны, но создают фон.
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08.07.2021 02:15 Ответить
 
 