Зеленский хочет, чтобы США помогли с урегулированием ситуации на Донбассе: Это может быть и новый формат
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь США в урегулировании ситуации на Донбассе. По его мнению, ради привлечения Вашингтона может появиться новый формат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, мирный процесс ради процесса не работает, и на сегодня российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование.
"Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию. Поэтому я выступал за расширение нормандского формата. Действительно, это может быть и другой формат, чтобы не ломать договоренности. Но мне кажется от количества форматов качество не меняется… Я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в 21 веке", - добавил Зеленский.
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И иди читай, что там твоя Арахамия в интервью китайцам наваяла и что Клоун там наподписывал втихаря, а уж потом будешь притензии к Байдену предъявлять...
Кокошник-филолог, как пишутся Ваши новые гопослова мне не интересно, как и беседы с умственно отсталыми гопниками-кокошниками из альтернативной реальности.
Мене, як українку, не цікавлять думки осіб з історічєской ***********, які мені розповідають, що мають для мене зробити Штати та Європейці... Нам ваше Ху#ло вже достатньо "допомогло", щоб прислуховуватися ще до думок ху#лопоклонніков... 😄
Если Вас что-то не интересует, зачем Вы это читаете? А судя по всему Вы ещё умеете видеть в тексте то чего в нём не было написано.
Вы логически можете пояснить - почему написали свой текст не непосредственно под новостью, а под моей беседой с Натальей, где она почему-то разговаривала с Подоляком, и где я пытался добиться от неё какой-нибудь логики?
И где Вам кто-то рассказывал что для Вас должны сделать Штаты и европейцы, и причём тут я?
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========
ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
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конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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.Сачсс 3эМРАЗИНа уничтожает Украину методом ссоры с союзниками..,,
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Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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Как он захочет, так война и закончится! Сразу!
С хама не буде пана
- Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
- А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это пид*расы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…