За три недели уровень смертности от коронавируса в оккупированном Крыму вырос на 62%

Так называемая глава управления "Роспотребнадзора" по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за прошедшую неделю установлен рекорд по летальным случаям от коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом она сказала 7 июля на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

"На этой неделе у нас антирекорд по летальным случаям. Значительно у нас вырос показатель летальности по сравнению с двумя предыдущими. Тенденция сохраняется, за последние три недели уровень летальных случаев вырос на 62%", – сказала Пеньковская.

По данным крымского Минздрава, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь пациентов, а всего за время пандемии – 1559. За сутки зафиксировано 335 новых случаев COVID-19 в оккупированном Крыму.

Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

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