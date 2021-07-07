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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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За три недели уровень смертности от коронавируса в оккупированном Крыму вырос на 62%

За три недели уровень смертности от коронавируса в оккупированном Крыму вырос на 62%

Так называемая глава управления "Роспотребнадзора" по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за прошедшую неделю установлен рекорд по летальным случаям от коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом она сказала 7 июля на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

"На этой неделе у нас антирекорд по летальным случаям. Значительно у нас вырос показатель летальности по сравнению с двумя предыдущими. Тенденция сохраняется, за последние три недели уровень летальных случаев вырос на 62%", – сказала Пеньковская.

По данным крымского Минздрава, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь пациентов, а всего за время пандемии – 1559. За сутки зафиксировано 335 новых случаев COVID-19 в оккупированном Крыму.

Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 737 пациентов. Лидеры - Москва и Питер

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За три недели уровень летальных случаев в оккупированном Крыму вырос на 62% - Цензор.НЕТ 2628
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07.07.2021 11:36 Ответить
Настойка комаров на боярышнике вам поможет. Колоть прямо в сердце по 100 мл.
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07.07.2021 11:38 Ответить
кацапам больше нравятся ректальные инъекции
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07.07.2021 11:52 Ответить
А адмінмежа не перекрита
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07.07.2021 11:42 Ответить
Это уже не только камни и вода с неба - Сам Господь Саваоф наводит порядок и справедливость в Крыму.
Все народы узнают что Господь есть ревнитель.

Да святится Имя Его во веки веков.
Аминь,


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07.07.2021 13:20 Ответить
Ну отдыхающие и нам привезут. Так что радоваться не а тему.
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07.07.2021 13:26 Ответить
 
 