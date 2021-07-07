За три недели уровень смертности от коронавируса в оккупированном Крыму вырос на 62%
Так называемая глава управления "Роспотребнадзора" по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за прошедшую неделю установлен рекорд по летальным случаям от коронавирусной инфекции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом она сказала 7 июля на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.
"На этой неделе у нас антирекорд по летальным случаям. Значительно у нас вырос показатель летальности по сравнению с двумя предыдущими. Тенденция сохраняется, за последние три недели уровень летальных случаев вырос на 62%", – сказала Пеньковская.
По данным крымского Минздрава, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь пациентов, а всего за время пандемии – 1559. За сутки зафиксировано 335 новых случаев COVID-19 в оккупированном Крыму.
Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
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