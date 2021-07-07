Госдеп не должен предоставлять Украине никаких документов по санкциям против Коломойского, - посольство США

В начале марта США ввели санкции против Игоря Коломойского и его ближайших родственников за участие в коррупционных преступлениях. Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение, впрочем, Украина никаких санкций против Коломойского не ввела до сих пор.

В мае 2021 секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина рассмотрит вопрос санкций против Игоря Коломойского, как только получит от американской стороны соответствующие документы о санкциях правительства США против украинского олигарха.

Как информирует Цензор.НЕТ, издание ZN.UA поинтересовалось у посольства США в Украине, направляло ли правительство США соответствующие документы украинской стороне, а если нет, то по каким причинам это еще не сделано?

В ответ на данный запрос, посольство США сообщило следующее:

во-первых, "в соответствии с действующими регуляциями, Соединенные Штаты не предоставляют совместных пакетов документации, используемой при введении санкций против коррупционеров в США";

во-вторых "господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил".

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Поэтому, вывод один, нежелание СНБО накладывать санкции на Коломойского в Украине не продиктовано никакими внешними факторами. Более того, оно сильнее инстинкта самосохранения настолько, что заставило прибегнуть к откровенным манипуляциям и перекладыванию ответственности на правительство США, где, в отличие от Украины, против Коломойского действуют не только санкции, но и ведутся расследования, и судебное дело по обвинению в финансовых махинациях и отмывании денег.

По информации ZN.UA, в процессе подготовки визита Зеленского в США, Белый дом запросил у американских правоохранительных органов всевозможную информацию о деятельности Игоря Коломойского. Его персона и "достижения" станут одними из основных вопросов для обсуждения во время визита Зеленского в США.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи.