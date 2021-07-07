РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9236 посетителей онлайн
Новости
16 220 79

Госдеп не должен предоставлять Украине никаких документов по санкциям против Коломойского, - посольство США

Госдеп не должен предоставлять Украине никаких документов по санкциям против Коломойского, - посольство США

В начале марта США ввели санкции против Игоря Коломойского и его ближайших родственников за участие в коррупционных преступлениях. Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение, впрочем, Украина никаких санкций против Коломойского не ввела до сих пор.

В мае 2021 секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина рассмотрит вопрос санкций против Игоря Коломойского, как только получит от американской стороны соответствующие документы о санкциях правительства США против украинского олигарха.

Как информирует Цензор.НЕТ, издание ZN.UA поинтересовалось у посольства США в Украине, направляло ли правительство США соответствующие документы украинской стороне, а если нет, то по каким причинам это еще не сделано?

В ответ на данный запрос, посольство США сообщило следующее:

во-первых, "в соответствии с действующими регуляциями, Соединенные Штаты не предоставляют совместных пакетов документации, используемой при введении санкций против коррупционеров в США";

во-вторых "господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил".

Читайте также: Разумков о возможных санкциях СНБО против Коломойского: Нарушивших законодательство граждан нужно по нему и привлекать

Поэтому, вывод один, нежелание СНБО накладывать санкции на Коломойского в Украине не продиктовано никакими внешними факторами. Более того, оно сильнее инстинкта самосохранения настолько, что заставило прибегнуть к откровенным манипуляциям и перекладыванию ответственности на правительство США, где, в отличие от Украины, против Коломойского действуют не только санкции, но и ведутся расследования, и судебное дело по обвинению в финансовых махинациях и отмывании денег.

По информации ZN.UA, в процессе подготовки визита Зеленского в США, Белый дом запросил у американских правоохранительных органов всевозможную информацию о деятельности Игоря Коломойского. Его персона и "достижения" станут одними из основных вопросов для обсуждения во время визита Зеленского в США.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) посольство (1082) санкции (11313) СНБО (4435) США (26827)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+77
Бубочка не слезет с члена Коломойского никогда.
показать весь комментарий
07.07.2021 11:51
+47
с перевода с дипломатического языка госдепа США, они ответили ЗЕлефилам:
- вы там что, ВООБЩЕ ОХ...ЕЛИ????????????!!!!
показать весь комментарий
07.07.2021 11:52
+43
кстати в последнее время у Зеленского все время заявляют, что то Германия, то Франция то США что то должны.... Вспоминается легендарное "Я вам ничего не должен ..."
показать весь комментарий
07.07.2021 11:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубочка не слезет с члена Коломойского никогда.
показать весь комментарий
07.07.2021 11:51 Ответить
Он регулярно слазит с него что бы поменять позу и встать на колени....
показать весь комментарий
07.07.2021 12:03 Ответить
На коліна, то коли путіну в очи хоче подивитись...
показать весь комментарий
07.07.2021 12:20 Ответить
Пропоную видати Коломойського в США, в нього ж немає візи, то хай поїде по екстрадиції, в нього ж там стільки активів безхозних лишилось!
показать весь комментарий
07.07.2021 19:33 Ответить
Як робота? Все паплюжишь Президента?
показать весь комментарий
07.07.2021 13:13 Ответить
Музчина, панамочку оденьте а то Вы клоуна уже президентом начали называть.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:17 Ответить
"І тут Остапа понесло". Давай не зупиняйся.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:18 Ответить
А шо ж у тебя президент - дебил? Его паплюж, не паплюж - не выйдет из говна пуля.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:53 Ответить
Кому то и осёл кобыла
показать весь комментарий
07.07.2021 16:08 Ответить
Щось не чутно, щоб так званий президент включив до когорти олігархів коломойського, може він і не олігарх, а на чесні гроші скупив пів України і пару штатів в Америці?
показать весь комментарий
07.07.2021 17:04 Ответить
Так как Беня постоянно добавляет смазки (в виде долларов) то член будет погружаться только глубже ,пока лупоглазая бубочка не получит такое же расследование от США в отношении себя
показать весь комментарий
07.07.2021 12:28 Ответить
Какие расследования?..Они одной крови.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:58 Ответить
с перевода с дипломатического языка госдепа США, они ответили ЗЕлефилам:
- вы там что, ВООБЩЕ ОХ...ЕЛИ????????????!!!!
показать весь комментарий
07.07.2021 11:52 Ответить
Что, зебобики, про встречу Великого Идиота с Байденом скажете?
показать весь комментарий
07.07.2021 11:52 Ответить
они будут настаивать ))))) и ждать...а вдруг сжалятся? ))))
показать весь комментарий
07.07.2021 11:55 Ответить
Как что? Эту встречу украл барыга!
показать весь комментарий
07.07.2021 12:04 Ответить
кстати в последнее время у Зеленского все время заявляют, что то Германия, то Франция то США что то должны.... Вспоминается легендарное "Я вам ничего не должен ..."
показать весь комментарий
07.07.2021 11:53 Ответить
ему только рашка ничего не должна, скоро там будем, брататься
показать весь комментарий
07.07.2021 12:03 Ответить
Э не граждане, хто девочку кормит тот ее и танцует. В данной ситуации - кто бандюка ловит тот его и раздевает на бабло.
показать весь комментарий
07.07.2021 11:53 Ответить
Бред безрамотный.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:08 Ответить
відповіло пупок "беЗРамотный"
показать весь комментарий
07.07.2021 12:24 Ответить
Это все аргументы, зебил?
показать весь комментарий
07.07.2021 12:25 Ответить
Який хазяйновитий цей ЗЕхлопчик!!!
показать весь комментарий
07.07.2021 12:27 Ответить
да уж, правильно врезали. а то наш клоун совсем берега попутал, причем болезнь очень сильно прогрессирует в последнее время!
показать весь комментарий
07.07.2021 11:56 Ответить
ДАТА ЩЕ НЕ ПРИЗНАЧЕНА - а діалог зі США вже відбувається , вова виторговує Бєні прасщєніє сдєлкай з Китаєм- УГРАЖАЄТ ОНО
показать весь комментарий
07.07.2021 11:56 Ответить
бєню не трожьтє! он з вавой прішьол, з вавой его і унєсут
показать весь комментарий
07.07.2021 11:57 Ответить
легко врать лохторату - тяжело умным людям в штатах (народная мудрость)))))
показать весь комментарий
07.07.2021 11:57 Ответить
зесрань приплыла)
показать весь комментарий
07.07.2021 11:59 Ответить
А Україна щось винна Госдепу у відповідь, і щось повинна робити? Якщо ні, то до чого взагалі вести про це розмову.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:00 Ответить
Данілов заявив, що чекає документи від США.
Це написано в даній статті ЦН.
Типу без них цьому надувачу щок з РНБО-95 мало доказів злочинів каломоя, щоб наказати його в Україні чи хоча б ввести їхні смішні санкції проти мафіозі.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:10 Ответить
Бєня з пуйлом хочуть, щоб Зєля послав Байдена.
Питання: до кого дослухається Зєля, до тієї частини українців, які не хочуть знову опинитись під росією, чи до своїх ляльководів, які штовхають його саме туди?
показать весь комментарий
07.07.2021 15:54 Ответить
И где вас подоляк таких берёт ?
показать весь комментарий
07.07.2021 16:10 Ответить
Доказательства есть, но мы их вам не покажем. Как всегда.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:07 Ответить
А зачем вам доказательства? Вы что, беню раздевать будете?
показать весь комментарий
07.07.2021 12:10 Ответить
Прочитати статтю слабо?

"господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил".

Поэтому, вывод один, нежелание СНБО накладывать санкции на Коломойского в Украине не продиктовано никакими внешними факторами. Более того, оно сильнее инстинкта самосохранения настолько, что заставило прибегнуть к откровенным манипуляциям и перекладыванию ответственности на правительство США, где, в отличие от Украины, против Коломойского действуют не только санкции, но и ведутся расследования, и судебное дело по обвинению в финансовых махинациях и отмывании денег.

Источник: https://censor.net/ru/n3275617
показать весь комментарий
07.07.2021 12:11 Ответить
Для жоріка там буковок забагато, а мізків у нього мало, щоб зрозуміти...
показать весь комментарий
07.07.2021 12:25 Ответить
О как еще раз по подсрачник дали притом в очень открытой форме одним словом пендель по полной программе ВОва буратино папы Карло и может больше ничего не рассказывать
показать весь комментарий
07.07.2021 12:10 Ответить
В США знають, що коломийський тут же дізнається про все.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:13 Ответить
валерьевич дал задание выкупить у американцев шо они там ему на вводили , а вовку послали , и правильно сделали
показать весь комментарий
07.07.2021 12:15 Ответить
Американы - красавы... Как ответили! Вы, говорят, суки зеленые, если чувствуете в жепе руку Коломойши, то не делайте из нас проктологов.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:23 Ответить
Клас!!! +++++!
показать весь комментарий
07.07.2021 12:30 Ответить
правительство США как-бы намекает
показать весь комментарий
07.07.2021 12:24 Ответить
Какие там намеки? Просто, закономерно, послало...
показать весь комментарий
07.07.2021 12:27 Ответить
У зели все ********** замашки, мы про санкции не слышаои если у вас есть то вышлите.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:28 Ответить
Хозяин перед вассалами не отчитывается
показать весь комментарий
07.07.2021 12:31 Ответить
Это о бене и зеле.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:41 Ответить
Ги. Нелоха послали прямим текстом)))
показать весь комментарий
07.07.2021 12:41 Ответить
Не послали а поставили раком.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:50 Ответить
На кожну хитру дупу-95 є американський болт з лівою різьбою.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:44 Ответить
Хорошо по щекам США зеленскому надавало.
Как будто в Украине никто не в курсе что делал Коломойский.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:53 Ответить
так шо бэне уже заказали чартер в один конец до Алькатраса ? а там вип-камеру тоже можно
купить? и кусочек пляжа.... с наядами.... ???
показать весь комментарий
07.07.2021 13:18 Ответить
Во-вторых "господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил".Источник: https://censor.net/ru/n3275617

Ну, и вперёд, господин президент Зеленский, вперёд, СНБО, господин Данилов, вперёд, офис ГП и суды!
Или у вас кишка тонка, всё имитиция?
показать весь комментарий
07.07.2021 13:32 Ответить
Что может сделать зьйобнутый шут, если Бенина рука находится в его жопе? Строить из себя целку не получится, штаты не 13 млн. дебилов, выбравших шута президентом, на прямой вопрос они ждут конкретный действий найвелычнишого дебила, ослика оманского.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:54 Ответить
Мені зайшла в голову думка: а українці самі хочуть, щоб їх обманювали. Зрозуміло, що Зеленський забрався в крісло президента обманом, що йому забезпечили олгіархи, московія та змі за їх же гроші. Але й людям подобаються обіцянки, по суті брехня, легковажність. "От мене оберете, я вам все й забеспечу!". І виборець думає: а може!
показать весь комментарий
08.07.2021 16:32 Ответить
Сруль бабу Беню не сдаст.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:44 Ответить
У Сруля нет выбора. Куйло его не примет, в Европе своих идиотов хватает, прийдется ЗЕле сажать Беню.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:56 Ответить
Есть выбор. Захватить власть до конца жизни, как это сделал Ху&ло.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:13 Ответить
Зеля - трусливый шакал, куда ему. Из него президент, как из говна пуля, он и его квартал только воровать могут. Тем более, жители Украины не тупое стадо, как на орде, сметут как кучку мусора.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:42 Ответить
Тільки є один нюанс, у нього вірні сторожові пси, поліція оснащена краще за армію.
показать весь комментарий
07.07.2021 17:17 Ответить
Теперь у Бени два пути. Или с Ваваном под венец. Или в штаты к прокурору.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:50 Ответить
Бубочка мечтает, что американская фемида перетопчется, как у нас. Не выйдет, прийдется Бене ответить.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:44 Ответить
млять. кто ж вам документы то доверит, после того, как вы операцию с вагнеровцами слили?
показать весь комментарий
07.07.2021 13:55 Ответить
А это привычный уже жлобский стиль. Все во всём виноваты, а мы никому ни чего не должны.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:10 Ответить
Зебіли по іншому не вміють
показать весь комментарий
07.07.2021 16:12 Ответить
Коломойський дав завдання Косоворотці запросити пакет документів по санкціях проти нього, які є в США, щоб підготуватися до захисту і знати де тонкі місця і Вальдемар не заставив себе чекати - зразу в бій по захисту бородатої бабусі. Але США добре пам'ятають, що сталося з секретними докуменетами по "вагнерівцях". Як там санкції проти телеканалу "1+1" власниками якого є Коломойський і Медведчук і постійним заседатим Косоворотка Термосівна? Також чекаєте документи від США? Чи знову Порошенко заважає?
показать весь комментарий
07.07.2021 15:20 Ответить
Як так ?! Це ж батько Голобородьки! А медвечук його хрещена мати.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:45 Ответить
Зе+Ко намного хуже Яныка. Яйцонюк предъявлял жесткие требования Яныку. Почему он сейчас спрятался и молчит? Какие-то двойные стандарты. Неужели продался Зе+Ко?
показать весь комментарий
07.07.2021 16:05 Ответить
Штатам лишається тільки конфіскувати накрадене Коломойським, якщо Україна не має претензій і бажання розслідувати злочини видатного шахрая і корупціонера.
показать весь комментарий
07.07.2021 17:24 Ответить
Такої корупції Україна не знала навіть при зеку янику. Але ж лохам це подобається.
показать весь комментарий
07.07.2021 17:33 Ответить
Держдеп не має надавати Україні жодних документів щодо санкцій проти Коломойського, - посольство США - Цензор.НЕТ 3760
показать весь комментарий
07.07.2021 18:36 Ответить
@во-вторых "господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил".Источник: https://censor.net/ru/n3275617

....цікаве словоблудство ....- то он "беременный" или как...- то воно е злочинець чи як....
показать весь комментарий
07.07.2021 19:54 Ответить
Посольство США має реальні шанси попасти під санкції "всемогутнього " РНБО!
А Беню нашого не можна чіпати)
Держдеп не має надавати Україні жодних документів щодо санкцій проти Коломойського, - посольство США - Цензор.НЕТ 9376
показать весь комментарий
07.07.2021 19:58 Ответить
Это такой развод лохов намечался. Мол пусть США пришлют документы по расследованиям ФБР против ИВК, мериканцы же лохи, пришлют Бубочке и Данилову а те быренько Бене их сплавят. Т.е Данилов проявлял активность на фронте защиты ИВК от американского правосудия. Браво! Потом Бубочка устами младегца задает вопрос-чего мы не в НАТО, а Верещучка позичивши у Сірка вопрошает -"а покажите, где в нас каррупция"?
показать весь комментарий
07.07.2021 21:10 Ответить
 
 