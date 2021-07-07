Если санкции против Медведчука и Козака будут отменены, то это подорвет доверие к решениям СНБО. Такой риск есть, - "слуга народа" Буймистер

Президент Зеленский действительно, надеется, что с помощью такого инструмента, как СНБО, можно хоть что-то исправить.

Об этом нардеп "Слуги народа" Людмила Буймистер заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Парламентарий заявила, что не выступает против какой-либо инициативы, а предлагает альтернативу.

"Мы сможем принудительно разделить "фирташей", "ахметовых", "пинчуков", штрафовать их, наказывать за картельные сговоры и остановить утечку десятков миллиардов гривен из государственного бюджета ежегодно. Мы же за это! Так вот, я показываю, как это можно сделать не только санкциями. Потому что после них все равно еще идут суды и так далее", - отметила Буймистер.

"Тем более, если сейчас эти первые санкции против Медведчука и Козака будут отменены, это подорвет доверие и легитимность практически всех решений СНБО. А такой риск есть. Я смотрю, как "качественно" в этом деле представляет интересы обвинения Генеральная прокуратура. В случае отмены санкций ситуация будет хуже, чем если бы их не накладывали. У сильных мира сего еще больше возрастет ощущение того, что они безнаказанные, что с ними ничего нельзя сделать даже на уровне СНБО", - добавила нардеп.

Парламентарий считает, что СНБО может принимать санкции только индивидуального характера.

"Когда начинаются санкционные списки из сотен фамилий, не совсем понятно, кто проверяет, как люди в них попадают, кто за это отвечает и так далее", - отметила Буймистер.

Интервью с нардепом Людмилой Буймистер читайте здесь.

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