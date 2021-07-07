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Если санкции против Медведчука и Козака будут отменены, то это подорвет доверие к решениям СНБО. Такой риск есть, - "слуга народа" Буймистер

Если санкции против Медведчука и Козака будут отменены, то это подорвет доверие к решениям СНБО. Такой риск есть, -

Президент Зеленский действительно, надеется, что с помощью такого инструмента, как СНБО, можно хоть что-то исправить.

Об этом нардеп "Слуги народа" Людмила Буймистер заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Парламентарий заявила, что не выступает против какой-либо инициативы, а предлагает альтернативу.

"Мы сможем принудительно разделить "фирташей", "ахметовых", "пинчуков", штрафовать их, наказывать за картельные сговоры и остановить утечку десятков миллиардов гривен из государственного бюджета ежегодно. Мы же за это! Так вот, я показываю, как это можно сделать не только санкциями. Потому что после них все равно еще идут суды и так далее", - отметила Буймистер.

"Тем более, если сейчас эти первые санкции против Медведчука и Козака будут отменены, это подорвет доверие и легитимность практически всех решений СНБО. А такой риск есть. Я смотрю, как "качественно" в этом деле представляет интересы обвинения Генеральная прокуратура. В случае отмены санкций ситуация будет хуже, чем если бы их не накладывали. У сильных мира сего еще больше возрастет ощущение того, что они безнаказанные, что с ними ничего нельзя сделать даже на уровне СНБО", - добавила нардеп.

Парламентарий считает, что СНБО может принимать санкции только индивидуального характера.

"Когда начинаются санкционные списки из сотен фамилий, не совсем понятно, кто проверяет, как люди в них попадают, кто за это отвечает и так далее", - отметила Буймистер.

Интервью с нардепом Людмилой Буймистер читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Буймистер о деолигархизации: Зеленского подставляют такими "высокопрофессиональными" законопроектами

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) санкции (11313) СНБО (4435) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+4
Сметуны,вы где...тема раздувать щечки и кулачками ЗЕлю в Ростов гнать.Яр Голодный старшим группой назначить.)л
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07.07.2021 12:28
+4
Вистава кремлівського ляькового балагана триває !!!))))
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07.07.2021 12:34
+4
ахметівській шестьорці все стало зрозуміло... Думаю, що рижій мразі - також. Все, чого вони досягнуть - чергового Майдану.
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07.07.2021 12:34
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Когда санкции отменят, охранник медведчука сразу станет Проффесором.
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07.07.2021 12:24 Ответить
какие отмены санкций предателям?
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07.07.2021 12:25 Ответить
А что, кто-то сказал, что их будут преследовать в нашей стране?
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07.07.2021 12:25 Ответить
какие санкции ??? кроме каналов - всё работает и процветает , о чём вы мадам
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07.07.2021 12:27 Ответить
Если санкции против Медведчука и Козака будут отменены, то это подорвет доверие к решениям СНБО. Такой риск есть, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 6991
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07.07.2021 12:28 Ответить
Какое СНБО, такие и санкции.
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07.07.2021 12:28 Ответить
Сметуны,вы где...тема раздувать щечки и кулачками ЗЕлю в Ростов гнать.Яр Голодный старшим группой назначить.)л
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07.07.2021 12:28 Ответить
О,значит санкции против мертвечука вот вот отменят...
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07.07.2021 12:31 Ответить
зараз в іншому кабінеті Печерського суду проходить засідання по продовженню обмежень Мертвечуку. Тетяна Чорновіл дала висновок: на літо йому скасують домашній арешт, щоб мав змогу відпочити в Монако; а бубочка щоб мав змогу заглянути ***** в очко.
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07.07.2021 12:46 Ответить
Вистава кремлівського ляькового балагана триває !!!))))
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07.07.2021 12:34 Ответить
ахметівській шестьорці все стало зрозуміло... Думаю, що рижій мразі - також. Все, чого вони досягнуть - чергового Майдану.
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07.07.2021 12:34 Ответить
"Доверие к решениям СНБО"?
СНБОУ - это консультативный орган, состав которого назначается президентом, и на основе их предложений президент выносит свои указы. То есть, все "решения" - это ответственность лично Гундосика, и "подрывает доверие" Гундосик себе сам.
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07.07.2021 12:42 Ответить
А оно есть то доверие к решениям этого шапито??
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07.07.2021 12:42 Ответить
"то это подорвет доверие", що воно таке це иі де воно таке зараз є: "доверие" до зе влади?
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07.07.2021 13:01 Ответить
 
 