Зеленский намерен обсудить с Меркель вопрос "Северного потока-2": Это важно для энергетической безопасности всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита 12 июля в Германию намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".
Об этом он заявил на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в среду в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вопрос "Северного потока-2" – это вопрос глобальный, и я ожидаю разговора о нем с госпожой Меркель … Это важно для энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы", - отметил глава государства.
Он одобавил, что сегодня многие страны ЕС разделены в вопросе строительства Северного потока-2, поскольку, на взгляд Зеленского, "трудно найти баланс между безопасностью и экономикой".
"Мне кажется, что вопрос "Северного потока-2" – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают об экономике", - сказал президент Украины.
"Я считаю, что прежде всего - безопасность, а после уже экономика. Но мы понимаем, что и без экономики невозможно. Но для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди", - подчеркнул Зеленский.
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