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Зеленский намерен обсудить с Меркель вопрос "Северного потока-2": Это важно для энергетической безопасности всей Европы

Зеленский намерен обсудить с Меркель вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита 12 июля в Германию намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в среду в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

"Вопрос "Северного потока-2" – это вопрос глобальный, и я ожидаю разговора о нем с госпожой Меркель … Это важно для энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы", - отметил глава государства.

Он одобавил, что сегодня многие страны ЕС разделены в вопросе строительства Северного потока-2, поскольку, на взгляд Зеленского, "трудно найти баланс между безопасностью и экономикой".

"Мне кажется, что вопрос "Северного потока-2" – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают об экономике", - сказал президент Украины.

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"Я считаю, что прежде всего - безопасность, а после уже экономика. Но мы понимаем, что и без экономики невозможно. Но для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Германия (6978) Зеленский Владимир (20474) Меркель Ангела (2125) Северный поток (1451)


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Топ комментарии
+3
главное понаглей, ноги на стол, почему?, шо за х-ня?, упала-отжалась.

Как с Байденом, - шоб точно выгорело.
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07.07.2021 12:22
+2
Получит полную жопу хотелок путина и с тем поедет потом к байдену
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07.07.2021 12:26
+1
Он Байдена продолжает преследовать. Собирается даже в Вашингтон лететь.
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07.07.2021 12:24
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F А там ....*любофффі поток * ..
.
...Зеленский намерен обсудить с Меркель вопрос "Северного потока-2": Это важно для энергетической безопасности всей Европы - Цензор.НЕТ 1159...
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07.07.2021 12:19 Ответить
главное понаглей, ноги на стол, почему?, шо за х-ня?, упала-отжалась.

Как с Байденом, - шоб точно выгорело.
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07.07.2021 12:22 Ответить
Он Байдена продолжает преследовать. Собирается даже в Вашингтон лететь.
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07.07.2021 12:24 Ответить
Получит полную жопу хотелок путина и с тем поедет потом к байдену
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07.07.2021 12:26 Ответить
Цю тему потрібно було підіймати ПОСТІЙНО, а не "під час зустрічи в ході розмови".
🎹🐸
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07.07.2021 12:27 Ответить
Квартал-95 і "Північний потік-2"...

Здуріти...
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07.07.2021 12:40 Ответить
Зеленський має намір обговорити з Меркель питання "Північного потоку-2": Це важливо для енергетичної безпеки всієї Європи - Цензор.НЕТ 3182
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07.07.2021 12:40 Ответить
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07.07.2021 13:31 Ответить
Энергетическая безопасность ЕС в любом случае не пострадает. Да и Украины тоже. Просто вместо виртуального, будет настоящий реверс из Европы.
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07.07.2021 12:48 Ответить
Бідна Меркель, знову її може затрусити, аби витримала.
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07.07.2021 13:28 Ответить
Зеленський має намір обговорити з Меркель питання "Північного потоку-2": Це важливо для енергетичної безпеки всієї Європи - Цензор.НЕТ 1047
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07.07.2021 13:53 Ответить
правильно.
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08.07.2021 04:44 Ответить
 
 