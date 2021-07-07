Суд в Нидерландах продолжает рассматривать дело МН17: в материалах только по террористу Пулатову более 900 перехваченных телефонных разговоров, - эксперт Лукашевич

Сегодня в уголовной коллегии окружного суда Гааги продолжатся слушания по делу МН17.

Об этом в Facebook написал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

"В уже в первые дни слушаний по существу (с 8 по 10 июня) суд, знакомясь с обвинением, обнародовал много ранее неизвестных фактов, улик и доказательств, обличающих подсудимых Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Формально в суде через своих адвокатов участвует только Олег Пулатов, поэтому основное внимание (хотя объективно адвокаты защищают всех четырех обвиняемых) приковано именно к нему. Среди прочего в суде было представлено около двух десятков новых прослушек переговоров сепаратистов в период с 8 июня по 20-е числа июля 2014 года. Этих прослушек уже достаточно, чтобы доказать причастность всех обвиняемых к гибели малазийского "Боинга". Но когда мы знакомимся с материалами судебного дела, у нас возникает вопрос - а это все доказательства обвинения, или у прокуратуры еще осталось какие-то "козыри в рукаве"? 24 июня из выступления прокурора стало известно, что в судебном деле только по Пулатову... более 900 (ДЕВЯТИСОТ) перехваченных телефонных разговоров", - рассказал Лукашевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Алмаз-Антей" отказался предоставить суду отчеты об экспериментах по МН17: пытается отсрочить оглушительный бум своего мыльного пузыря, - авиаэксперт Лукашевич. ИНФОГРАФИКА

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, в котором российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил с иском Нидерландов дело Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.