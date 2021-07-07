Много чего делается именем президента. Интересно, знает ли он об этом, - "слуга народа" Буймистер
Не все письменные обращения доходят до президента Зеленского.
Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Людмила Буймистер в интервью Цензор.НЕТ.
В частности, у парламентария спросили, предупреждал ли ее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия о возможных санкциях в случае неголосования за президентский законопроект об олигархах.
"Нет. То, что публично говорится, это одно. Вы же знаете мою позицию: если мой профессиональный опыт, знания, наработки не нужны, я сама могу выйти из фракции. Знаете, я вообще считаю, что ставить вопрос об исключении за неголосование как профессиональную позицию (тем более, аргументированную), это плохой прецедент", - отметила Буймистер.
По ее словам, она облегчит жизнь фракции, если возникнет такой вопрос.
"Мне бы очень хотелось от президента это услышать. Потому что много чего делается его именем. Интересно, знает ли он об этом", - добавила нардеп.
На вопрос о том, был ли разговор об этом с Зеленским, Буймистер ответила отрицательно.
"Я не думаю, что все письменные обращения к нему доходят", - подытожила парламентарий.
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Людмилой Буймистер читайте здесь.
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Фишка в том, что у неё за плечами Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), и она работала помощником главного юриста в российском "Юкосе".
Вопрос в том - может клоун уже на все 450 мест в раде россиян усадит?
А то всё вокруг да около.
Він на них наклав.
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?... Я написав це влітку 2019 До Буймістер це дійшло через ТРИ РОКИ!!!
Головне, що відповідати за всі злочини буде узурпатор- Бубочка.
Букви вже понад 2 роки стежать за тим, як президент України Володимир Зеленський дотримується українського законодавства, зокрема, Конституції України. За цей час ми виявили майже чотири десятки порушень основного закону країни.
Виступи російською: 7 порушень. Впродовж двох років на посаді президента Володимир Зеленський неодноразово виступав російською мовою. Таким чином глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року. Тож публічний виступ Зеленського як президента України російською мовою є порушенням приписів статті 10 Конституції України. Аналогічної позиції дотримуються судді Великої Палати Верховного Суду.
Звільнення і присвоєння звань: 15 порушень. Порушення Конституції нерідко траплялися тоді, коли президент ухвалював ті чи інші кадрові рішення.
Зокрема, 24 травня Зеленський скасував указ президента України від 4 травня 2019 року № 187 про призначення члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка. Скасування указу про призначення члену Нацради не є підставою для дострокового припинення його повноважень. Крім цього, скасований указ має індивідуальний характер та припинив свою дію в момент його виконання.
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Скасування Зеленським указів президента, що мають індивідуальний, ненормативний характер, є порушенням норм статей 19 та 58 Конституції України (регулює дію нормативно-правових актів у часі).
В червні 2019 року Зеленський скасував укази президента України від 13 травня 2019 року № 217 та № 218 про призначення членів Вищої ради правосуддя. Ці укази також мають індивідуальний, ненормативний характер, і їхнє скасування є порушенням норм статей Конституції України 19, 58, 106 (регулює права та обов'язки президента).
Деякі кадрові рішення президента призводили до порушень норм одразу 8 статей Конституції, як от спроба своїм указом відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького. Тим самим Зеленський порушив норми статей 6, 8, 19, 106, 147, 149, 149-1, 153 Конституції України. Після цього глава держави підписав указ № 124/2021, яким скасував попередні укази президента № 256 від 14 травня 2013 року та № 513 від 17 вересня 2013 року про призначення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касьмініна. Цим самим він порушив норми статей 19, 58, 106, 149-1 (про КСУ) Конституції України.
Перевищення повноважень: 8 порушень. Президент неодноразово перевищував повноваження, коли надавав доручення Кабінету Міністрів і не тільки.
10 липня 2019 року Зеленський змусив секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка залишити офіційну зустріч, яка проходила в цьому місті. Президент зокрема, заявив, що раніше Годунок був засуджений за розбій, назвав чиновника "розбійником" і закликав його вийти із зали. Президент України не наділений повноваженнями в будь-який спосіб впливати та втручатись в роботу та прийняття рішень органами місцевого самоврядування, з огляду на що в діях Зеленського вбачається порушення норм статей 19, 106 і 140 (про місцеве самоврядування) Конституції України.
До того ж президент неодноразово перевищував свої повноваження, надаючи доручення Кабінету Міністрів України. При цьому він порушував норми статей 19, 106, 113 (про Кабінет Міністрів) Конституції України. Ми зафіксували щонайменше 7 таких випадків.
Детальніше - за вищенаведеною ссиллю