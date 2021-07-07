Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко
Украина не ощутит никаких экономических потрясений, если в этом году не получит очередной транш от Международного валютного фонда по действующей программе сотрудничества.
Об этом во время общения со СМИ в рамках форума "Украина 30" заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Если этого не произойдет до конца этого года, Украина не ощутит никаких потрясений", - подчеркнул он.
Также он добавил, что Министерство финансов ведет переговоры с МВФ относительно нового транша.
"У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства, касательно институциональных изменений, прямых действий правительства, поэтому мы уверены и очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бред при такой потребности в инвестициях", - сказал Любченко.
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Да, орлы?!))
Причем долги растут и дыра в бюджете при этом не уменьшается.
ЖКХ - подняли.
Цены - подняли.
...
А так, да: "НИКАКИХ ПОТРЯСЕНИЙ"!
Отдавать-то уже точно не им.
ЗВЗ Украины составляют на 01.07.2021 г. 28.153 млрд. $ из которых валютные и монетарное золото составляют 16,9% , т.е 4.76 млрд. $ (остальное - ценные бумаги не подлежащие срочной продаже)
Заседание бюджетного комитета МВФ, по вопросам выделения кредитов, назначенное на 05.07.2021 г. не состоялось в связи с отсутствием официального отчета государства-получателя, по плану выполнения требований меморандума МВФ. Рассматриваемое государства - Украина.