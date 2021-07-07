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Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко

Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко

Украина не ощутит никаких экономических потрясений, если в этом году не получит очередной транш от Международного валютного фонда по действующей программе сотрудничества.

Об этом во время общения со СМИ в рамках форума "Украина 30" заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если этого не произойдет до конца этого года, Украина не ощутит никаких потрясений", - подчеркнул он.

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Также он добавил, что Министерство финансов ведет переговоры с МВФ относительно нового транша.

"У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства, касательно институциональных изменений, прямых действий правительства, поэтому мы уверены и очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бред при такой потребности в инвестициях", - сказал Любченко.

Автор: 

МВФ (3335) Минэкономразвития (652) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+14
уже ощутила, тем более у нас разные Украины, у министров одна, у народа другая, а у нарида третья.
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07.07.2021 12:49
+10
Конечно не ощутит. Свет подорожал, отопление дорожает , горячая вода дорожает. А в остальном все хорошо...
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07.07.2021 12:50
+6
Да. Украина два года тупо живет в долг и дико наращивает суммы долгов и количество пустых денег.

Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 3971
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07.07.2021 12:54
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Правила форума Совет форумчан
Это точно !
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07.07.2021 12:46 Ответить
а як же ...скоро тому МВФ-у помашем ручкой (но это не точно)
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07.07.2021 12:50 Ответить
уже ощутила, тем более у нас разные Украины, у министров одна, у народа другая, а у нарида третья.
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07.07.2021 12:49 Ответить
Да и вообще - птицам деньги не нужны!
Да, орлы?!))
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07.07.2021 12:49 Ответить
Саме так!
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07.07.2021 12:53 Ответить
Дай Бог. Недавно писали, что половина нашего бюджета - кредиты. И уже давно.
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07.07.2021 12:49 Ответить
Да. Украина два года тупо живет в долг и дико наращивает суммы долгов и количество пустых денег.

Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 3971
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07.07.2021 12:54 Ответить
Украина давно живет в долг.
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07.07.2021 16:54 Ответить
Конечно не ощутит. Свет подорожал, отопление дорожает , горячая вода дорожает. А в остальном все хорошо...
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07.07.2021 12:50 Ответить
Украина не ощутит а народ ощутит повышением на коммуналку...
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07.07.2021 12:50 Ответить

Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко - Цензор.НЕТ 9803
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07.07.2021 12:51 Ответить
А от в наступному! Хе-хе-хе. Але я вам цього не казав))
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07.07.2021 12:52 Ответить
Китайське бабло підвалило? А що взамін?
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07.07.2021 12:54 Ответить
Под 11%. И никто их потом реструктуризировать не даст.

Причем долги растут и дыра в бюджете при этом не уменьшается.
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07.07.2021 13:05 Ответить
Скорее бы избавиться от этой зависимости.
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07.07.2021 12:54 Ответить
Налоги - подняли.
ЖКХ - подняли.
Цены - подняли.
...
А так, да: "НИКАКИХ ПОТРЯСЕНИЙ"!
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07.07.2021 12:55 Ответить
Просто ЗЕляди будут продолжать набирать долги под 11% у сремгых источников, вместо 3% у МВФ.
Отдавать-то уже точно не им.
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07.07.2021 13:04 Ответить
Виявляється серіал Слуга Народу віщий - будуть забирати золото в народу щоб розплатитися.
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07.07.2021 13:09 Ответить
Может, чтобы транш получить, надо реформы проводить, с коррупцией бороться, а не олигархам служить? Падла
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07.07.2021 13:09 Ответить
"Ясно що не відчує".То що ви сволочі долар тримаєте то ясно,бо по цінах не скажеш 100 доларів три роки назад і зараз це зовсім інша історія.І тепер порівняй мудрагель що можна було купити на 100баксів і що можна зараз!!!Тоість ви штучно його тримаєте бо він вже 35-36 мав би коштувати.А наші люди наівні дурачки дивляться на обмінник там все стабільно значить зе все робить правильно,те саме було за яника а що було потім всі прекрасно знають...
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07.07.2021 13:14 Ответить
Украина - нет, зебобиков поменьшает. Но то таке...
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07.07.2021 14:11 Ответить
Звичайно не відчує сьогодні і завтра, а що буде після зелені? Вони зараз самі у себе займають гроші під великі відсотки, а це десь під 15%, навіть по цій схему грабують країну і вони знають, що борги віддавати буде наступний уряд і президент, як було коли вони прийшли до влади: Порошенко, Яценюк, Гройсман накопичили, а зелень пузата витратила виключно на себе.
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07.07.2021 15:08 Ответить
і знову золотий дощь
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07.07.2021 15:08 Ответить
Т.е. если без него так хорошо все, то зачем тогда вы его хотели взять, а?
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07.07.2021 20:20 Ответить
Государственные долговые выплаты Украины на третий квартал 2021 года составляют 5.734 млрд. $

ЗВЗ Украины составляют на 01.07.2021 г. 28.153 млрд. $ из которых валютные и монетарное золото составляют 16,9% , т.е 4.76 млрд. $ (остальное - ценные бумаги не подлежащие срочной продаже)
Заседание бюджетного комитета МВФ, по вопросам выделения кредитов, назначенное на 05.07.2021 г. не состоялось в связи с отсутствием официального отчета государства-получателя, по плану выполнения требований меморандума МВФ. Рассматриваемое государства - Украина.
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08.07.2021 01:52 Ответить
 
 