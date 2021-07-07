Украина не ощутит никаких потрясений без очередного транша МВФ, - первый вице-премьер Любченко

Украина не ощутит никаких экономических потрясений, если в этом году не получит очередной транш от Международного валютного фонда по действующей программе сотрудничества.

Об этом во время общения со СМИ в рамках форума "Украина 30" заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если этого не произойдет до конца этого года, Украина не ощутит никаких потрясений", - подчеркнул он.

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Также он добавил, что Министерство финансов ведет переговоры с МВФ относительно нового транша.

"У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства, касательно институциональных изменений, прямых действий правительства, поэтому мы уверены и очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бред при такой потребности в инвестициях", - сказал Любченко.