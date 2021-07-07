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Мужчина, пытавшийся передать наркотики под видом сухого молока в Лукьяновское СИЗО, предстанет перед судом, - Офис Генпрокурора

Мужчина, пытавшийся передать наркотики под видом сухого молока в Лукьяновское СИЗО, предстанет перед судом, - Офис Генпрокурора

Мужчина, передававший заключенным в Лукьяновское СИЗО наркотики, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, ранее отбывавший наказание в виде лишения свободы, передавал заключенным Лукьяновского СИЗО посылки с наркотическими средствами, замаскированными под продукты питания. Он был уличен в передаче в следственный изолятор 50 таблеток метадона, которые были измельчены и смешаны с сухим молоком.

По результатам обыска по месту жительства обвиняемого были изъяты наркотические средства - метадон и каннабис, сильнодействующие лекарственные средства, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

В суд направлен обвинительный акт по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, сбыта наркотических средств и сильнодействующих лекарственных средств (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч . 1 ст. 321 УК Украины).

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Автор: 

Киев (25572) наркотики (2146) СИЗО (1363) Офис Генпрокурора (2476)


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Зе команда
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07.07.2021 12:49 Ответить
Ошибся адресом: его ждали в *ОПе преЗЕдента...
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07.07.2021 12:53 Ответить
в масле нет масла, в сметане сметаны...
с чего, вдруг, он, покупая сухое молоко, думал, что там есть молоко?
пихают всякие антибиотики-транквилизаторы, чтобы дольше хранилось и продавалось без остатка
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07.07.2021 12:54 Ответить
 
 