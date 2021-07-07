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Печерский суд выполняет заказ Офиса Президента и подрывает обороноспособность страны, - нардеп "ЕС" Павленко

Печерский суд выполняет заказ Офиса Президента и подрывает обороноспособность страны, - нардеп

Заказное решение из Офиса Зеленского, которое подрывает обороноспособность государства - так прокомментировал решение Печерского суда относительно меры пресечения руководителю ОАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре народный депутат из фракции Европейская Солидарность" Ростислав Павленко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"Мы видим абсолютно политически заказное решение. Оно подтверждает ту информацию, которая звучала вчера о том, что Офис Президента напрямую заказывает это, и заместитель руководителя Офиса Президента Смирнов звонит судье и требует соответствующих решений. То, как сегодня проходил процесс и, чем он завершился, свидетельствует в подтверждение этой версии ", - отметил Павленко.

"Такие решения подрывают обороноспособность страны, так как прерывается процесс строительства кораблей, до сих пор не сформирована комиссия по принятию этих кораблей", - констатирует народный депутат.

"Раньше Зеленский пиарился на этих кораблях, сейчас мы видим прямую угрозу обороноспособности страны, когда корабли не принимаются, когда фактически террор, развязанный следственными органами, препятствует дальнейшему строительству военной техники", - отмечает Павленко.

"Это - реальная цена словам Зеленского о патриотизме", - считает нардеп.

"За все преступления, которые совершаются следователями, прокурорами и судьями, должнанаступить ответственность", - убежден Павленко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Кузня на Рыбальском" из-за действий власти может остановиться, тысячи людей останутся без работы, а обороноспособность страны будет подорвана, - заявление

Напомним, как сообщало ранее ГБР, 5 июля Печерский суд избирал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники.

В пятницу, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбацком" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

Суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.

завод (514) корабль (2042) оборона (5213) суд (25110) Павленко Ростислав (51) Шандра Валерий (13) Европейская Солидарность (1054)


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Топ комментарии
+15
на баригу нужен кампрамат, але надьожний! бо чау са гада викрали- лише обісралися. злили плівки бігусу- місяць повищали і забули. закон про олігархів- далі тішина...вова ж спати не може, комуналка не падає, ціни та податки ростуть...все через гада парашенка!
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07.07.2021 12:53
+12
Печерский суд выполняет заказ Офиса Президента и подрывает обороноспособность страны, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 9227
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07.07.2021 12:55
+10
Вистава кремлівського лялькоого балагана триває !!!Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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07.07.2021 12:55
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на баригу нужен кампрамат, але надьожний! бо чау са гада викрали- лише обісралися. злили плівки бігусу- місяць повищали і забули. закон про олігархів- далі тішина...вова ж спати не може, комуналка не падає, ціни та податки ростуть...все через гада парашенка!
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07.07.2021 12:53 Ответить
Вистава кремлівського лялькоого балагана триває !!!Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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07.07.2021 12:55 Ответить
Печерский суд выполняет заказ Офиса Президента и подрывает обороноспособность страны, - нардеп "ЕС" Павленко - Цензор.НЕТ 9227
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07.07.2021 12:55 Ответить
А чи можна назвати "кораблями" човни з жесті?
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07.07.2021 12:59 Ответить
а у тій справі є експертні висновки? До речі, ті "кораблі" (на яких, до речі, вчора піарився твій бубочка), насправді є "малі броньовані катери". Ці МБК - найкраще з того, що може виготовляти український оборонпром для потреб ВМСУ станом на сьогодні.
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07.07.2021 14:14 Ответить
Состав преступления Шандры: "підбурював Павловського до укладення контракту", а в результате работники завода без работы. Неужели это тянет на 444 млн застави?
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07.07.2021 13:42 Ответить
Чтобы быть объективным - нужно вспомнить историю с американскими "Айлендами" - почему запрос на них был подан еще Гайдуком в 2014 году, кто тормозил их появление и почему. https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29134047.html Рекомендую потратить время и вспомнить эту некрасивую историю благодаря детальному расследованию "Радио Свобода" , которых точно в предвзятости обвинить нельзя. В особенности обратите внимание на сравнение технических характеристик "Айленда" и "Гюрзы". И при чем тут тогда "работники завода без работы". Т.е. а в армию лишь бы что?
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07.07.2021 16:00 Ответить
https://www.5.ua/tag/808/ Заступник глави ОП від імені Зеленського вимагав у судді "жорстких рішень стосовно «справи» генерала Павловського"
Судді Печерського суду Соколову, який розглядає справу Павловського і Шандри, дзвонив заступник керівника Офісу президента Смирнов "від імені Зеленського", вимагав "правильних" і жорстких рішень щодо запобіжного заходу для Павловського і Шандри - таку інформацію оприлюднив нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.
"Генпрокуратура вимагає посадити бойового генерала Ігоря Павловського і керівника ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру за ґрати із заставою 440 мільйонів (!!!) гривень кожному. Цікаво, що та сама прокуратура вимагала у справі держзради Медведчука заставу у 300 мільйонів, а закінчилося лише домашнім арештом підозрюваного у держзраді!" - нагадав депутат.
"Ми бачимо абсолютно політично замовлене рішення. Воно підтверджує інформацію, яка звучала вчора про те, що Офіс президента напряму замовляє це, і що заступник керівника Офісу президента Смирнов дзвонить судді і вимагає відповідних рішень. Те, як сьогодні проходив процес і чим він завершився, свідчить на підтвердження цієї версії", - зауважив народний депутат Ростислав Павленко. "Такі рішення підривають обороноздатність країни, тому що переривається процес будівництва кораблів, досі не сформовано комісію щодо прийняття цих кораблів", - констатує він.
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07.07.2021 14:16 Ответить
А Арьев откуда это знает - именно ему судья пожаловался? Опять одно и то же - сплетни, сплетни, сплетни. Ни одного подтвержденного факта!!! Вот когда судья пожалуется в ВСП или даст интервью прессе - тогда можно воспринимать серьезно, открывать уголовное дело, создавать парламентскую комиссию. А так - опять кто-то кому-то что-то сказал. А народ хавает!!!
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07.07.2021 15:33 Ответить
Это следствия воровства Пети. Зеля тут не причём.
Хотя всё равно продался..... коррупционерам и дуракам.
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07.07.2021 15:02 Ответить
Слышь, "шестерка" рошеновская, ты не путай угрозу обороноспособности страны с опасностью для кошелька твоего патрона.
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07.07.2021 15:04 Ответить
А такой показательный момент. Только в "ЕС" возмущены. И все! Ни "Батьківщина", ни "Голос" - НИКТО!!! Видимо "слепотрастовые" становятся очень токсичными и политические акулы стараются держаться от них подальше
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07.07.2021 15:26 Ответить
А у 2014 - 2019 із печерним судом було усьо у порядку?
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07.07.2021 17:17 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3624836.html Я не буду обурюватися - я подякую ДБР за справу проти генерала Павловського. Бо саме завдяки таким справам, ми дізнаємося, наскільки класно працювали тил збройних сил і окремі підприємства в часи Порошенка.
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне? - З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.
Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"? - Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.
Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі? - Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"? - З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.
Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан". Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном. Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
Переконаний - на нас чекає ще чимало дивовижних відкриттів. Розваляться ці справи в судах так само, як всі попередні. Звісно, за умови об'єктивного суду. Для того, аби суд був об'єктивний і тричі думав перш ніж чинити беззаконня - існуємо ми. Ми всі.
Ситуація наразі виглядає так. Зеленський робить те, що мусить робити актор - знімається у відосиках. Його оточення намагається загасити скандали з вагнерівцями і з курсантками на підборах, справами проти чергових "корупціонерів Порошенка".
Друзяки Портнова, - Татарови та Смірнови, - під це діло блокують роботу підприємств, що справді у важкий момент війни не надали фронту якісну і недорогу техніку - на радість Москві. І голосять всі разом про "свиноборонпром".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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07.07.2021 18:27 Ответить
брехня.
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08.07.2021 04:51 Ответить
 
 