Печерский суд выполняет заказ Офиса Президента и подрывает обороноспособность страны, - нардеп "ЕС" Павленко

Заказное решение из Офиса Зеленского, которое подрывает обороноспособность государства - так прокомментировал решение Печерского суда относительно меры пресечения руководителю ОАО "Завод "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре народный депутат из фракции Европейская Солидарность" Ростислав Павленко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"Мы видим абсолютно политически заказное решение. Оно подтверждает ту информацию, которая звучала вчера о том, что Офис Президента напрямую заказывает это, и заместитель руководителя Офиса Президента Смирнов звонит судье и требует соответствующих решений. То, как сегодня проходил процесс и, чем он завершился, свидетельствует в подтверждение этой версии ", - отметил Павленко.

"Такие решения подрывают обороноспособность страны, так как прерывается процесс строительства кораблей, до сих пор не сформирована комиссия по принятию этих кораблей", - констатирует народный депутат.

"Раньше Зеленский пиарился на этих кораблях, сейчас мы видим прямую угрозу обороноспособности страны, когда корабли не принимаются, когда фактически террор, развязанный следственными органами, препятствует дальнейшему строительству военной техники", - отмечает Павленко.

"Это - реальная цена словам Зеленского о патриотизме", - считает нардеп.

"За все преступления, которые совершаются следователями, прокурорами и судьями, должнанаступить ответственность", - убежден Павленко.

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Напомним, как сообщало ранее ГБР, 5 июля Печерский суд избирал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники.

В пятницу, 2 июля, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбацком" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

Суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.