За минувшие сутки в Киеве выявили 217 больных COVID-19, летальных случаев нет, выздоровели 420 человек, - Кличко

В Киеве вторые сутки подряд не фиксируют летальные случаи от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"217 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальные случаи из-за вируса не зарегистрированы. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 039", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 130 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 74 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет. А также 7 девочек от 2 до 17 лет и 6 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 15 больных коронавирусом. А также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 420 человек. Всего коронавирус побороли 205 994 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 57, в Дарницком - 47 и в Днепровском районе - 37 случаев.

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