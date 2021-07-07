Крищенко о подробностях задержания голосеевского стрелка: Угрожал открыть огонь и устроить пожар, был слышен запах бензина. Заведено уголовное производство

В отношении мужчины, который сегодня устроил стрельбу в Киеве, открыто уголовное дело за покушение на жизнь правоохранителя.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник полиции Киева Андрея Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Проводились переговоры, он не открывал, хотя полицейские его неоднократно предупреждали… Угрожал открывать огонь и в самом конце угрожал, и был слышен запах бензина, поджечь. Учитывая все эти обстоятельства, было принято решение о начале штурма… Наши сотрудники зашли и задержали его", - отметил Крищенко.

По его словам, в квартире также находилась женщина, ее статус уточняется, но она не была заложником. Самого мужчину уже доставили в районное управление полиции и предоставили медицинскую помощь.

Крищенко добавил, что по предварительным данным, он стрелял из незарегистрированного ружья. Было не менее двух выстрелов сквозь двери.

"Работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство - покушение на жизнь работника правоохранительного органа", - добавил начальник киевской полиции.

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Крищенко уточнил, что в результате стрельбы был ранен патрульный полицейский и гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта.

Начальник главка добавил, что "непосредственно во время штурма никто не пострадал".

Ранее сообщалось, что в Киеве введена специальная полицейская операция для задержанию человека, который ранил полицейского и гражданского мужчину. Позже стало известно, что голосеевского стрелка задержали.