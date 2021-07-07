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Крищенко о подробностях задержания голосеевского стрелка: Угрожал открыть огонь и устроить пожар, был слышен запах бензина. Заведено уголовное производство

Крищенко о подробностях задержания голосеевского стрелка: Угрожал открыть огонь и устроить пожар, был слышен запах бензина. Заведено уголовное производство

В отношении мужчины, который сегодня устроил стрельбу в Киеве, открыто уголовное дело за покушение на жизнь правоохранителя.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник полиции Киева Андрея Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Проводились переговоры, он не открывал, хотя полицейские его неоднократно предупреждали… Угрожал открывать огонь и в самом конце угрожал, и был слышен запах бензина, поджечь. Учитывая все эти обстоятельства, было принято решение о начале штурма… Наши сотрудники зашли и задержали его", - отметил Крищенко.

По его словам, в квартире также находилась женщина, ее статус уточняется, но она не была заложником. Самого мужчину уже доставили в районное управление полиции и предоставили медицинскую помощь.

Крищенко добавил, что по предварительным данным, он стрелял из незарегистрированного ружья. Было не менее двух выстрелов сквозь двери.

"Работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство - покушение на жизнь работника правоохранительного органа", - добавил начальник киевской полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Забаррикадировавшийся стрелок уверяет, что открыл огонь из-за попытки забрать квартиру. Идет штурм, из окон валит дым. Вызвали газовщиков. ВИДЕО

Крищенко уточнил, что в результате стрельбы был ранен патрульный полицейский и гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта.

Начальник главка добавил, что "непосредственно во время штурма никто не пострадал".

Ранее сообщалось, что в Киеве введена специальная полицейская операция для задержанию человека, который ранил полицейского и гражданского мужчину. Позже стало известно, что голосеевского стрелка задержали.

Автор: 

Киев (25572) Нацполиция (16490) стрельба (3256) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+14
Тоесть мусора пришли с каким то мужиком отбирать квартиру и нужно было просто перед ними снять штаны и наклониться?
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07.07.2021 13:12
+13
был ранен гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта - хороший коллектор - мертвый коллектор
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07.07.2021 13:15
+11
А на якій підставі пораненмй мусор з водєльничком ломився до нього в квартиру ,мєнтовські говоруни уточнити не хочуть???
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07.07.2021 13:43
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Правила форума Совет форумчан
Тоесть мусора пришли с каким то мужиком отбирать квартиру и нужно было просто перед ними снять штаны и наклониться?
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07.07.2021 13:12 Ответить
был ранен гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта - хороший коллектор - мертвый коллектор
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07.07.2021 13:15 Ответить
А что в нашей стране уже не через суд и не судебные исполнители отбирают квартиры? Просто берешь знакомых друзей-мусоров, паяльник и аля-90е?
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07.07.2021 13:15 Ответить
Скоро во всех городах Украины, когда за 2-х комнатную квартиру 52 метра нужнл только за центральное отопление платить 1500 гривен в Одессе и это еще до роста цен еа газ в Европе. Если бы ге моя помощь родителям, им бы пришлось в 60 лет разводиться, чтобы получить субсидию, так как 2-х комнатная квартира для двух пенсинеров это непозволительная роскошь.
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07.07.2021 13:19 Ответить
Спасибо зрителям экрана...
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07.07.2021 13:42 Ответить
1500 в Полтаві було 2 роки назад. Зараз в холодні місяці 2000 гривен і більше.
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07.07.2021 14:41 Ответить
Обещал любить и помнить! Суки ментовские!
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07.07.2021 13:20 Ответить
а че к нему пришли то??
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07.07.2021 13:37 Ответить
А на якій підставі пораненмй мусор з водєльничком ломився до нього в квартиру ,мєнтовські говоруни уточнити не хочуть???
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07.07.2021 13:43 Ответить
Теперь ни квартиры ни свободы - лучше бомжевать всё таки чем в тюрьме сидеть
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07.07.2021 13:58 Ответить
На чем основывается данное утверждение?
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07.07.2021 14:22 Ответить
Мусора отберут квпртиру, они мрази
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07.07.2021 14:38 Ответить
"Крищенко уточнил, что в результате стрельбы был ранен патрульный полицейский и гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта".
Как скромно коллектора обозвали - "одной из сторон квартирного конфликта".
У этой "стороны" наглости, как правило, хоть отбавляй, даже немного больше..
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07.07.2021 14:34 Ответить
Стесняюсь спросить , а хоть того взяли , или так, назначили ?
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07.07.2021 14:58 Ответить
Это только начало. Обворовывание властью населения дошло до границ терпимости. Скоро в каждом городе будет тоже и регулярно.
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07.07.2021 15:08 Ответить
 
 