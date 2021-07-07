РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8939 посетителей онлайн
Новости
1 786 3

Глава НКРЭКУ прибег к телефонному праву для незаконного влияния на госкомпании, - нардеп Кучеренко

Глава НКРЭКУ прибег к телефонному праву для незаконного влияния на госкомпании, - нардеп Кучеренко

Руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк дал незаконное указание государственным генерирующим компаниям подавать максимальные ценовые заявки с 16:00 до 24:00, чтобы цена электроэнергии на РСВ поднялась выше 1 грн/кВт час.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко в Facebook.

"По информации, которой я владею, председатель НКРЭКУ лично звонит руководителям энергокомпаний и требует от них нерыночного поведения, шантажируя возможным огромным влиянием на их жизнедеятельность", - сообщил нардеп.

По его словам, государственные компании получили прямое указание от Тарасюка поднимать цены строго с 16:00 до 24:00, чтобы индекс РСВ на 8 июля был не ниже 1 грн/кВт час.

По его мнению, решение Тарасюка лично убеждать госкомпании действовать по указанию НКРЭКУ является грубым нарушением закона и должно быть немедленно расследовано компетентными органами.

"Навязывание лицензиатам ценовой политики таким образом - грубое и неприкрытое нарушение закона о НКРЭКУ, что должно стать предметом для расследования", - добавил Кучеренко.

Напомним, в июле обострился кризис в энергетике, который привел к резкому падению цен ниже себестоимости производства.

По информации Министерства энергетики, причиной стали ценовые манипуляции трейдеров.

6 июля состоялось совещание в Минэнерго, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.

Автор: 

Кучеренко (112) Тарифы на электроэнергию (2169)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже нове літсо, чи ще старе?
показать весь комментарий
07.07.2021 13:24 Ответить
Рынок и конкуренция , по- зелёному , ***** 😁😁😁
показать весь комментарий
07.07.2021 14:14 Ответить
Вот и вся липовая борьба зеленского с коррупцией видна как на ладони. А на самом деле он по самые уши уже сам коррупционер, который несёт украинцам огромные убытки как в денежном, политическом и репутационном плане
показать весь комментарий
07.07.2021 15:51 Ответить
 
 