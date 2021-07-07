Всеобъемлющая судебная реформа в Украине должна иметь успех как можно скорее. От этого зависит работа многих реформ, - МИД Германии

Многие из предусмотренных реформ могут работать только, если всеобъемлющая судебная реформа в Украине будет иметь успех как можно скорее

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Германии Мигель Бергер.

"По нашему мнению, многие из предусмотренных реформ могут работать только, если всеобъемлющая судебная реформа будет иметь успех как можно скорее. Установление функционирующей антикоррупционной структуры, эффективная деолигархизация и усиление принципов верховенства права должны быть достигнуты в первую очередь", - сказал он в видеообращении к участникам конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе в среду.

Бергер указал, что эти реформы повлияют на уверенность населения в судебной системе, что позитивно повлияет на другие проекты реформ и привлечет зарубежные прямые инвестиции. Кроме того, он подчеркнул, что Германия также разделяет беспокойство в связи с негативным влиянием олигархов на верховенство права.

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"Поэтому это очень важно, что президент Зеленский сделал судебную реформу топ-приоритетом. В частности, недавно представленная трехлетняя стратегия - это большой шаг в правильном направлении, который теперь должен быть имплементирован вместе с украинским парламентом", - сказал Бергер.

Государственный секретарь МИД также заверил, что Германия продолжит быть приверженной решению конфликта на Донбассе, что необходимо для того, чтобы создать пространство для далеко идущих реформ.

Кроме того, он Бергер отметил, что Германия готова в 2023 году принять конференцию по вопросам реформ в Украине.

"Германия готова принять одну из конференций в последующие годы, например, в 2023 году, для того, чтобы продемонстрировать нашу продолжающуюся солидарность и решительность наших усилий, а также подчеркнуть нашу роль, как близкого союзника Украины в ее текущем процессе реформ" - резюмировал он.