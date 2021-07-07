РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8939 посетителей онлайн
Новости Судебная реформа
676 17

Всеобъемлющая судебная реформа в Украине должна иметь успех как можно скорее. От этого зависит работа многих реформ, - МИД Германии

Всеобъемлющая судебная реформа в Украине должна иметь успех как можно скорее. От этого зависит работа многих реформ, - МИД Германии

Многие из предусмотренных реформ могут работать только, если всеобъемлющая судебная реформа в Украине будет иметь успех как можно скорее

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Германии Мигель Бергер.

"По нашему мнению, многие из предусмотренных реформ могут работать только, если всеобъемлющая судебная реформа будет иметь успех как можно скорее. Установление функционирующей антикоррупционной структуры, эффективная деолигархизация и усиление принципов верховенства права должны быть достигнуты в первую очередь", - сказал он в видеообращении к участникам конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе в среду.

Бергер указал, что эти реформы повлияют на уверенность населения в судебной системе, что позитивно повлияет на другие проекты реформ и привлечет зарубежные прямые инвестиции. Кроме того, он подчеркнул, что Германия также разделяет беспокойство в связи с негативным влиянием олигархов на верховенство права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недоверие к украинскому правосудию вызывают 10% судебных решений, принимаемых одиозными судьями, - Вениславский

"Поэтому это очень важно, что президент Зеленский сделал судебную реформу топ-приоритетом. В частности, недавно представленная трехлетняя стратегия - это большой шаг в правильном направлении, который теперь должен быть имплементирован вместе с украинским парламентом", - сказал Бергер.

Государственный секретарь МИД также заверил, что Германия продолжит быть приверженной решению конфликта на Донбассе, что необходимо для того, чтобы создать пространство для далеко идущих реформ.

Кроме того, он Бергер отметил, что Германия готова в 2023 году принять конференцию по вопросам реформ в Украине.

"Германия готова принять одну из конференций в последующие годы, например, в 2023 году, для того, чтобы продемонстрировать нашу продолжающуюся солидарность и решительность наших усилий, а также подчеркнуть нашу роль, как близкого союзника Украины в ее текущем процессе реформ" - резюмировал он.

Германия (6978) МИД (6966) судебная реформа (1802)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Щаз!!!

ЗЕ вовсю пользуется коррупцией в судах для отмазывания своих подельников.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:18
+3
Зараз Портнов влаштує вам рехворму.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:22
+2
ну вот! значит все же имеет успех ( в определенных небедных кругах)))
(сарказм)
показать весь комментарий
07.07.2021 13:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
7 лет нечуваных и потужных....и пшик!?
показать весь комментарий
07.07.2021 13:18 Ответить
30 років ..пшик. Якщо не рахувати коштів політиків та підприємців в офшорах та палаців по всьому світі.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:24 Ответить
Зеля-клоун, от цим 73/43%зебілам https://censor.net/ru/user/489272 та https://censor.net/ru/user/437088 твоя "роса" не попала! Повтори їм!
показать весь комментарий
07.07.2021 13:41 Ответить
Щаз!!!

ЗЕ вовсю пользуется коррупцией в судах для отмазывания своих подельников.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:18 Ответить
ну вот! значит все же имеет успех ( в определенных небедных кругах)))
(сарказм)
показать весь комментарий
07.07.2021 13:24 Ответить
И вот опять и снова, в 155-й раз, все наши западные партнёры подталкивают к полной перезагрузке нашей прогнившей судебной системы. Да ребятки, да, отмазываться долго не получиться, с 2014-го уже прошло достаточно времени, а воз и ныне там
показать весь комментарий
07.07.2021 13:20 Ответить
Допоки рішення Веніціанки щодо українських законопроетів не будуть заборонені, допоки толку реформ не буде. Ті гоміки будують в Україні неіснуючу УТОПІЮ.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:29 Ответить
Зараз Портнов влаштує вам рехворму.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:22 Ответить
Цікаво,яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему ??? Є лише один варіант ,докорінна руйнація і створення нової системи з нуля ,хорватський варіант !!!)))
показать весь комментарий
07.07.2021 13:28 Ответить
Вся всеосяжність судової реформи в основному зводиться до того, щоб перевести призначення і звільнення суддів з українських органів до міжнародних "незалежних" експертів.
Гарантій зникнення судової корупції це ж, звичайно, не дасть, просто потоки перенаправляться в інше русло.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:32 Ответить
Не будет реформ судебных с этой властью! Ибо эта власть под орг. преступностью, а орг. преступность управляют всем - судами и полицией и властью и т.д. Зачем бандитам лишать себя власти над страной??? зачем вообще эти разговоры про какие-то реформы, если все фарс и фейк. Все живут такое ощущение в каком-то абсурде и делают бесполезные заявления и бесполезные имитации реформ и т.д. Просто сюрреализм! Ничего никто делать не будет по настоящему, а все заявления и имитации реформ - это полный бред! Украиной правит орг. преступность и ничего не будет никто делать по настоящему. Потому не нужно делать никаких заявлений и имитаций, если все понимают, что ничего изменить нельзя, то зачем и Запад и Украина играет в эти ролевые игры - это трата времени и это банально все бесполезно!
показать весь комментарий
07.07.2021 13:38 Ответить
там хтось запитував про вичерпний перелік реформ... А тут кажуть : "розпочни хоч з першої"
показать весь комментарий
07.07.2021 13:39 Ответить
Всеобъемлющая судебная реформа в Украине должна иметь успех как можно скорее. От этого зависит работа многих реформ, - МИД Германии___________ реформа без нового уголовного кодекса - кукольный театр! изменение статьи №36 раздела №8 - ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! презумция невиновности - основа реформы! надо чтоб документально доказывали вину, а не "вынуждали" любыми методами признаться...
показать весь комментарий
07.07.2021 13:42 Ответить
вони мали на увазі перш за все призначення некорумповного і незалежного від влади складу суддів. А кодекси - да, їх також потрібно переглядати. Портновські, які діють нині - забезпечують максимум прав підозрюваного та підсуднього (і те, якщо його влада пресує - то такий "перелік прав" не діє). А кодекси в першу чергу мають забезпечувати права постраждалої особи.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:47 Ответить
бедные немцы. вот почему они отвернулись от Украины. не могут отойти от аферы Гуты с его агрохолдингом Мрія.
ввлетели на миллиарды денег налогоплательщиков.
а наш суд его простил и отпустил.браво.
банановая республика
показать весь комментарий
07.07.2021 14:52 Ответить
ОП так реформує суди що будуть засуджені всі хто відбудовував армію за "неякісне" постачання, або ще щось, потім візьмуться за ветеранів добробатів за участь в "незаконних збройних формуваннях".
показать весь комментарий
07.07.2021 14:58 Ответить
 
 