Нет такой сферы, в которой не сотрудничают Украина и Литва. По итогам года объемы торговли должны выйти на докризисный уровень, - Зеленский

Украина и Литва успешно развивают взаимовыгодное сотрудничество в рамках стратегического партнерства, которое является многомерным и динамичным и всегда наполняется конкретными проектами и инициативами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Нет такой сферы или отрасли, в которой не сотрудничают украинцы и литовцы. В политико-дипломатической сфере действует Совет Президентов Украины и Литвы. В военно-оборонной – Литовско-польско-украинская военная бригада. Транспортно-транзитная сфера – это проекты, которые будут обсуждаться на уровне наших министров инфраструктуры в эти два дня. Это проекты поезда "Викинг" и поезда "Четыре столицы". Гуманитарная сфера – Совет обменов молодежью", – подчеркнул глава Украинского государства.

Он также отметил многочисленные форматы сотрудничества между правительствами двух стран, Верховной Рады и Сеймаса, профильных ведомств.

"Наше сотрудничество является многомерным и ориентированным на результат", – констатировал Зеленский.

В то же время, по убеждению президента Украины, даже при нынешнем динамичном сотрудничестве у обеих стран есть немало направлений и сфер, в которых они могут и способны достичь гораздо большего.

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Прежде всего, по словам Зеленского, речь идет о сфере торгово-экономических отношений, инвестиционном и транспортно-транзитном сотрудничестве.

"По результатам текущего года мы ожидаем, что объемы двусторонней торговли товарами и услугами восстановят положительную динамику и показатели докризисного периода. Мы договорились, что итоги соответствующей работы мы сможем подвести уже в конце этого года, в ходе очередного заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики", – отметил он.

Глава Украинского государства также выразил убеждение, что Четвертая конференция по вопросам реформ в Украине, которая состоялась сегодня в Вильнюсе, станет эффективной площадкой для поиска новых перспективных путей взаимодействия двух стран и имплементации наших реформ.

Президент Литвы в свою очередь отметил, что сегодня министры транспорта двух государств в Клайпедском порту будут обсуждать перспективы сотрудничества в сфере инфраструктуры.

"Я верю, что мы должны поддерживать и экономические, и политические, и культурные связи", – подчеркнул Гитанас Науседа.