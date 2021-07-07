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С 1 января 2022 года повысится размер пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность, - Шмыгаль

С 1 января 2022 года повысится размер пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность, - Шмыгаль

Правительство также предложило назначение стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме того, предусматривается назначение государственной социальной помощи и помощи на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера, если центр занятости не сможет предложить им работу", - отметил глава правительства.

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Автор: 

Кабмин (14029) помощь (7820) помощь и поддержка (872) Шмыгаль Денис (2705)


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