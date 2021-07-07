С 1 января 2022 года повысится размер пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность, - Шмыгаль
Правительство также предложило назначение стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Кроме того, предусматривается назначение государственной социальной помощи и помощи на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера, если центр занятости не сможет предложить им работу", - отметил глава правительства.
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