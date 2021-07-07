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В районе проведения ООС из-за проблем с сердцем умер старший солдат Владимир Рыбачук. ФОТО

В районе проведения ООС из-за проблем с сердцем умер старший солдат Владимир Рыбачук. ФОТО

5 июля 2021 г. в зоне ООС умер житель Чечельницкой территориальной общины Рыбачук Владимир Николаевич.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

Родился 25 июля 1978 года, вырос и работал в с. Белый Камень Чечельницкого района. Причина смерти устанавливается. Специальное образование с 1994 г.. по 1996 получал в Ольгопольском СПТУ.

В районе проведения ООС из-за проблем с сердцем умер старший солдат Владимир Рыбачук 01
Фото: Винницкая ОГА

15 сентября 2016 пошел на военную службу по контракту. Рыбачук принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

"Глубоко сочувствуем родным и близким погибшего защитника. Вечная память! Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

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Как уточнил председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколов на своей странице в Facebook, старший солдат Рыбачук служил в 9-м отдельном мотопехотном батальоне г. Кодима 59 отдельной мотопехотной бригады. Скончался на месте несения службы в районе проведения ООС, предварительная причина смерти - проблемы с сердцем.

Прощаниезапланировано на 8 июля на сельском кладбище с. Белый Камень Гайсинского района.

смерть (9230) потери (4398) ВСУ (6616)


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В районе проведения ООС из-за проблем с сердцем умер старший солдат Владимир Рыбачук - Цензор.НЕТ 6589

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07.07.2021 13:52 Ответить
Мужику 43 года. Проблемы с сердцем возникли не из-за ранения?
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07.07.2021 13:52 Ответить
Буває Знав двох людей Один - молодий, здоровий на вигляд, старший лейтенант, отримав інфаркт в 28 років і помер Інший, колишній десантник - те саме в 32 Зараз - на інвалідності
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07.07.2021 14:10 Ответить
От 40 до 50 опаснй возраст для мужчин..многие его не переживают и уходят И это проблеммы с сердцем..какие то изменения происходят..Этот возраст еще называют ,,мужским климаксом...."Если пережил.. и с сердцем все ОК.. тогда можно гарантированно прожить еще половину того что уже прожил
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07.07.2021 17:27 Ответить
Царство небесное защитнику Украины.
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07.07.2021 14:02 Ответить
R.I.P. Дякую, шо ти нас захищав. Не те, що деякі квартальні ідіоти! Вічна пам'ять!
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07.07.2021 14:32 Ответить
Царство небесне захиснику України..... Спочивай з миром, синку.....
У районі проведення ООС через проблеми із серцем помер старший солдат Володимир Рибачук - Цензор.НЕТ 8395
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07.07.2021 17:16 Ответить
Медкомиссия, признавшая его годным, будет проходить квалификационную проверку?
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07.07.2021 18:48 Ответить
Колись на фронті говорили так про те від чого помер солдат: Він помер від несправедливості ,що знаходилась за його плечима. А там стоїть ви здогадались хто!? Вважаю,що розділяти загиблих на передовій в цьому випадку про бойові втрати не коректно і не статутно. Земля тобі теплою,Героє!
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08.07.2021 09:07 Ответить
 
 