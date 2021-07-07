В районе проведения ООС из-за проблем с сердцем умер старший солдат Владимир Рыбачук. ФОТО

5 июля 2021 г. в зоне ООС умер житель Чечельницкой территориальной общины Рыбачук Владимир Николаевич.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

Родился 25 июля 1978 года, вырос и работал в с. Белый Камень Чечельницкого района. Причина смерти устанавливается. Специальное образование с 1994 г.. по 1996 получал в Ольгопольском СПТУ.



Фото: Винницкая ОГА

15 сентября 2016 пошел на военную службу по контракту. Рыбачук принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

"Глубоко сочувствуем родным и близким погибшего защитника. Вечная память! Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

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Как уточнил председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколов на своей странице в Facebook, старший солдат Рыбачук служил в 9-м отдельном мотопехотном батальоне г. Кодима 59 отдельной мотопехотной бригады. Скончался на месте несения службы в районе проведения ООС, предварительная причина смерти - проблемы с сердцем.

Прощаниезапланировано на 8 июля на сельском кладбище с. Белый Камень Гайсинского района.