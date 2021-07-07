Свыше 100 тыс. грн собрали за три дня на Фестивале нескореної Nації Холодний Яр 2021. Деньги пойдут на форму для бойцов, - командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло

За три дня на "Фестивале нескореної Nації Холодний Яр 2021" собрали 106 465 гривен и 50 долларов, которые будут направлены на обновление военной формы для бойцов Первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил командир роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо, друзья !!! За три дня были собраны 106 465 гривен и 50 долларов на "Фестивале нескореної Nації Холодний Яр 2021". На 8 году войны это доказывает то, что на мирной земле украинцы помнят, что идет война с Россией. И поддерживают и ценят добровольцев на востоке. Эти деньги пойдут на обновление военной формы для бойцов Первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС", - пишет он.

Коцюбайло также поблагодарил всех, кто присоединился к данной акции, а также ее организаторов.

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