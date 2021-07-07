Отношения с Британией сейчас "подмороженные", будем принимать меры: в Кремле отреагировали на заявление Рааба о заходе кораблей в воды Украины

В Москве обеспокоены заявлениями из Лондона о новых заходах британских кораблей в акваторию Черного моря в районе оккупированного РФ Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность. И президент России (отмечал), и на других уровнях неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения госграницы в море. В данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская госграница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на их просьбу прокомментировать недавнее заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины.

Он также уточнил, какие конкретные меры будут применяться: "Во-первых, пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения госграницы. И, конечно же, все дипломатические инструментарии также будут задействоваться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины, - глава МИД Рааб

В связи с заявлением Рааба у Пескова уточнили, ведутся ли какие-либо консультации между РФ и Великобританией по вопросу проходов кораблей в акватории Чёрного моря.

"Нет, консультации не ведутся. Сейчас, фактически, отношения находятся в таком "подмороженном состоянии", - сказал Песков.

Ранее, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.