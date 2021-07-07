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Отношения с Британией сейчас "подмороженные", будем принимать меры: в Кремле отреагировали на заявление Рааба о заходе кораблей в воды Украины

Отношения с Британией сейчас

В Москве обеспокоены заявлениями из Лондона о новых заходах британских кораблей в акваторию Черного моря в районе оккупированного РФ Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность. И президент России (отмечал), и на других уровнях неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения госграницы в море. В данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская госграница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на их просьбу прокомментировать недавнее заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины.

Он также уточнил, какие конкретные меры будут применяться: "Во-первых, пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения госграницы. И, конечно же, все дипломатические инструментарии также будут задействоваться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины, - глава МИД Рааб

В связи с заявлением Рааба у Пескова уточнили, ведутся ли какие-либо консультации между РФ и Великобританией по вопросу проходов кораблей в акватории Чёрного моря.

"Нет, консультации не ведутся. Сейчас, фактически, отношения находятся в таком "подмороженном состоянии", - сказал Песков.

Ранее, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "враньем в лицо" реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Великобритания (4982) корабль (2042) Крым (26411) Песков Дмитрий (1892) россия (95660) Рааб Доминик (31)


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Топ комментарии
+15
Отношения с Британией сейчас "подмороженные", будем принимать меры: в Кремле отреагировали на заявление Рааба о заходе кораблей в воды Украины - Цензор.НЕТ 5637
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07.07.2021 14:15
+11
Это не отношения "подмороженные", это голова у твоего шефа песков отмороженная и тактика "держите меня семеро, а то ща такое натворю" уже перестаёт работать. Любой беспредельщик рано или поздно плохо заканчивает, и да, передела мира и новой Ялты не будет
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07.07.2021 14:16
+9
Подмороженные - кремлёвские шизофреники, а британцы с турками любят двухголовую курицу в Крыму гонять, традиция у них такая.

Отношения с Британией сейчас "подмороженные", будем принимать меры: в Кремле отреагировали на заявление Рааба о заходе кораблей в воды Украины - Цензор.НЕТ 7583
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07.07.2021 14:26
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Отношения с Британией сейчас "подмороженные", будем принимать меры: в Кремле отреагировали на заявление Рааба о заходе кораблей в воды Украины - Цензор.НЕТ 5637
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07.07.2021 14:15 Ответить
Это не отношения "подмороженные", это голова у твоего шефа песков отмороженная и тактика "держите меня семеро, а то ща такое натворю" уже перестаёт работать. Любой беспредельщик рано или поздно плохо заканчивает, и да, передела мира и новой Ялты не будет
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07.07.2021 14:16 Ответить
Пургоносний піськоструй !!!))))
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07.07.2021 14:16 Ответить
та не отношения с Британией подмороженные ))))
вы там все сами помороженные на всю голову...пургоносец хренов!
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07.07.2021 14:16 Ответить
Отношения с Британией сейчас "подмороженные", будем принимать меры: в Кремле отреагировали на заявление Рааба о заходе кораблей в воды Украины - Цензор.НЕТ 5193
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07.07.2021 14:16 Ответить
Вороніжу можна трохи розслабитись, бо якщо відлетить хоч міліметр фарби з любого корабля НАТО, то НАТА, так захерячить і в першу чергу по Криму, а потім скажуть, що знищували невідомих терористів на території України. КРИМ ЦЕ УКРАЇНА
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07.07.2021 16:49 Ответить
Єдиний варіант як вони можуть заборонити британцям користуватись міжнародно визнаним маршрутом, це замінувати цю ділянку.
Цікаво чи вгадуються до такого ?
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07.07.2021 14:16 Ответить
І знов затопити ЧФ на вході в Севасбухту !!!))))
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07.07.2021 14:19 Ответить
Подмороженные - кремлёвские шизофреники, а британцы с турками любят двухголовую курицу в Крыму гонять, традиция у них такая.

Отношения с Британией сейчас "подмороженные", будем принимать меры: в Кремле отреагировали на заявление Рааба о заходе кораблей в воды Украины - Цензор.НЕТ 7583
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07.07.2021 14:26 Ответить
будут минировать. британцам прийдеться с тральщиками проходить
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07.07.2021 14:39 Ответить
Прикол в том, что по кацапской же инструкции, точнее, закону, даже в кацапских прибрежных водах иностранному кораблю можно только выражать обеспокоенность, а если он посылает нах, то решать "дипломатическим путём". И всё. Обстрел, бомбометания, "вытеснения" и т.п. в этом случае противозаконны даже с точки зрения кацапского законодательства. Конечно, если это всё происходит в законных прибрежных водах кацапстана. В Крыму они идут нах.
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07.07.2021 14:40 Ответить
Пора щоб хтось по комусь вже стрельнув............ по-справжньому. От тоді і побачимо хто сильніший.
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07.07.2021 19:22 Ответить
 
 