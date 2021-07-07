Арахамия: Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать

Глава фракции "Слуга народа" считает, что "принципы правящих партий Украины и Китая во многих вещах совпадают, поскольку их девизом является служение народу".

Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, пишет "Синьхуа", передает Цензор.НЕТ.

"Правящая партия Украины "Слуга народа" считает КНР важным стратегическим партнером страны и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая /КПК/ в управлении экономикой и построении государства. Об этом на днях в интервью китайским СМИ заявил глава Политического совета "Слуги народа" Давид Арахамия. Он отметил, что недавно КПК отпраздновала 100-летие со дня своего основания, и поздравил ее руководство и всех китайцев с этим знаменательным событием", - пишет издание.

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"Глава Политсовета "Слуги народа" подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Д. Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая КПК представлена в каждом населенном пункте страны -- от небольших деревень до крупных городов. Этот опыт непременно нужно перенимать, считает глава Политсовета "Слуги народа", - говорится в статье.

"Год назад Д. Арахамия прочел на русском языке книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая произвела на него сильное впечатление. Он решил содействовать появлению украиноязычного издания этой книги, чтобы украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики. По его мнению, "китайское чудо" стало возможным благодаря долгосрочной стабильности проводимой КПК политики. Китай четко формулирует свои планы и неуклонно их выполняет, даже в условиях пандемии коронавируса нового типа /COVID-19/ КНР смогла сохранить высокие темпы роста экономики", - отмечает китайское государственное агентство новостей.

"Д. Арахамия отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. По его словам, сведения о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как научная фантастика, поскольку в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию. В этой связи Китай является для Украины примером и стратегическим партнером в модернизации страны. За десять лет, прошедших с момента установления отношений стратегического партнерства, Украина и Китай смогли достичь выдающихся результатов в разных областях сотрудничества. В настоящее время КНР является крупнейшим торговым партнером Украины. Официальный Киев высоко ценит возможность участвовать в китайской инициативе "Пояс и путь", усиливающей транзитный потенциал Украины, и видит большие перспективы в сотрудничестве с КНР в таких сферах, как образование, туризм и культура", - пишет "Синьхуа".

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"Глава Политсовета "Слуги народа" отметил, что Китай представляет интерес для многих украинских туристов. Сейчас Украина ведет переговоры с китайской стороной о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, чтобы сделать поездки в Китай более удобными. Д. Арахамия также выразил надежду, что после улучшения ситуации с пандемией COVID-19 Украина и Китай вновь начнут обмениваться делегациями для дальнейшего усиления взаимного доверия и ускорения двустороннего сотрудничества", - отмечается в статье.

Напомним, 25 июня Associated Press написало, что Китай угрожал задержать поставки вакцины от COVID-19, предназначенные для Украины, если она не откажется от поддержки документа с призывом к более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян. Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих документ.

1 июля в Киеве презентовали украиноязычное издание первого тома книги главы КНР Си Цзиньпина. По данным китайских СМИ, в мероприятии участвовали вице-премьер Ольга Стефанишина, вице-премьер Олег Уруский, министр правительства Олег Немчинов, Давид Арахамия, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, заместитель главы МИД Василий Боднар и посол КНР в Украине Фань Сяньчжун.

6 июля на сайте украинского Мининфраструктуры сообщили, что фактически неделю назад, 30 июня, министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества между странами.