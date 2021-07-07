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Арахамия: Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать

Арахамия: Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать

Глава фракции "Слуга народа" считает, что "принципы правящих партий Украины и Китая во многих вещах совпадают, поскольку их девизом является служение народу".

Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, пишет "Синьхуа", передает Цензор.НЕТ.

"Правящая партия Украины "Слуга народа" считает КНР важным стратегическим партнером страны и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая /КПК/ в управлении экономикой и построении государства. Об этом на днях в интервью китайским СМИ заявил глава Политического совета "Слуги народа" Давид Арахамия. Он отметил, что недавно КПК отпраздновала 100-летие со дня своего основания, и поздравил ее руководство и всех китайцев с этим знаменательным событием", - пишет издание.

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"Глава Политсовета "Слуги народа" подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Д. Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая КПК представлена в каждом населенном пункте страны -- от небольших деревень до крупных городов. Этот опыт непременно нужно перенимать, считает глава Политсовета "Слуги народа", - говорится в статье.

"Год назад Д. Арахамия прочел на русском языке книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая произвела на него сильное впечатление. Он решил содействовать появлению украиноязычного издания этой книги, чтобы украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики. По его мнению, "китайское чудо" стало возможным благодаря долгосрочной стабильности проводимой КПК политики. Китай четко формулирует свои планы и неуклонно их выполняет, даже в условиях пандемии коронавируса нового типа /COVID-19/ КНР смогла сохранить высокие темпы роста экономики", - отмечает китайское государственное агентство новостей.

"Д. Арахамия отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. По его словам, сведения о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как научная фантастика, поскольку в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию. В этой связи Китай является для Украины примером и стратегическим партнером в модернизации страны. За десять лет, прошедших с момента установления отношений стратегического партнерства, Украина и Китай смогли достичь выдающихся результатов в разных областях сотрудничества. В настоящее время КНР является крупнейшим торговым партнером Украины. Официальный Киев высоко ценит возможность участвовать в китайской инициативе "Пояс и путь", усиливающей транзитный потенциал Украины, и видит большие перспективы в сотрудничестве с КНР в таких сферах, как образование, туризм и культура", - пишет "Синьхуа".

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"Глава Политсовета "Слуги народа" отметил, что Китай представляет интерес для многих украинских туристов. Сейчас Украина ведет переговоры с китайской стороной о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, чтобы сделать поездки в Китай более удобными. Д. Арахамия также выразил надежду, что после улучшения ситуации с пандемией COVID-19 Украина и Китай вновь начнут обмениваться делегациями для дальнейшего усиления взаимного доверия и ускорения двустороннего сотрудничества", - отмечается в статье.

Напомним, 25 июня Associated Press написало, что Китай угрожал задержать поставки вакцины от COVID-19, предназначенные для Украины, если она не откажется от поддержки документа с призывом к более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян. Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих документ.

1 июля в Киеве презентовали украиноязычное издание первого тома книги главы КНР Си Цзиньпина. По данным китайских СМИ, в мероприятии участвовали вице-премьер Ольга Стефанишина, вице-премьер Олег Уруский, министр правительства Олег Немчинов, Давид Арахамия, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, заместитель главы МИД Василий Боднар и посол КНР в Украине Фань Сяньчжун.

6 июля на сайте украинского Мининфраструктуры сообщили, что фактически неделю назад, 30 июня, министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества между странами.

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Китай (2990) коммунизм (287) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+105
депутат ВР Украины, в которой законодательно запрещена коммунистическая идеология, призывает правящую партию Украины всемерно перенимать опыт управления у тоталитарной КПК, которая давила танками людей, вышедших на китайский Майдан с требованиями свободы и гражданских прав.
Арахамия - нравственный идиот, существо, больное на всю голову.
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07.07.2021 14:29
+95
Хосподя, шо Воно нэсэ?.. Выключите микрофон, электричество, а лучше самого клиента
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07.07.2021 14:17
+70
Арахамия: Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать - Цензор.НЕТ 405
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07.07.2021 14:29
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Страница 5 из 5
Так возьми лопату в руки и иди работать,как завещал великий Мао. Реформаторы хреновы. Только пи*зде'ть и пи*'здить и умеют. Причем и то ,и другое - в совершенстве.
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08.07.2021 10:56 Ответить
Патия слуг народа коринни комунисты
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08.07.2021 11:49 Ответить
Часть из них это бывшие коммунистическая и комсомольская номенклатура ссср, а часть это дети и внуки номенклатурщиков. В том числе и наш спикер ВР (он сын номенклатурщика).
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08.07.2021 16:28 Ответить
У китайцев несколько десятков миллионов живут хорошо, остальные миллиард с гаком, в нищете. Вечная власть, вот что привлекает скользких крыс, пробравшихся однажды обманом до руля.
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08.07.2021 12:45 Ответить
Українські горобці напружилися.
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08.07.2021 12:48 Ответить
в дитинстві почув слово "хунбвейбін"( так бабуа обзивала всіх сусідських пацанів. Лише згодом стало зрозуміло, хто такі "хунвейбіни" і що таке "дацзибао". Ось і цей "человек из проходного двора" переводить цитатник Мао и Сі і захоплюється політикою КПК.Ще накличе на свою голову хунвейбінів. Недарма разом з ним на толковище цитатників була бабушка української корупції. А все таки, що так зближує цих персон - як не дивно, ********. З Китаї ********, це поважна особа, слуга короля. У ЧПД (человек проходного двора) ******** це продукт торгівлі. Поедання цих понятть і є Арахамія.
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08.07.2021 12:55 Ответить
он конечно так не думает (если способен вообще думать), но похоже, им что-то нужно от Китая.
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08.07.2021 13:53 Ответить
Спочатку варто перейняти в них смертельну кару:
1. За зраду на найвищому рівні.
2. За корупцію.
3. За економічний геноцид народу.
4. За пусті обіцянки та їх не виконання обраних представників народу.
5. І банально мати право отп... дятлів за кортежі.
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08.07.2021 14:19 Ответить
6. За зливання стратегічно важливих ресурсів в приватні руки.
7. Шпигунам.
8. 5 колоні.
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08.07.2021 14:21 Ответить
Там люди, пенсии не получают, дети кормят стариков. Какая экономия на стариках. Старики мяса не видят, сою, сверчки, гусениц едят.😳Попробуйте в Украине не давать пенсии и (увидите небо в алмазах)!!!!!!!!!!!!!!😈😈😈
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08.07.2021 14:27 Ответить
Після слів про необхідність перейняття досвіду комуністичних авторитарій справжні українці почнуть скупляти бензин, селітру, шини і засоби для охоти та рибалки.
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08.07.2021 14:28 Ответить
https://news.depo.ua/ukr/news/kolishniy-sluga-yurchenko-skoiv-dtp-u-lvovi-video-202107081342972 Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", знаходячись під екстезі скоїв ДТП у Львові (відео)
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
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08.07.2021 22:21 Ответить
Не понял, из-за чего шум? Если бубочке можно, то почему остальным зебилам это запрещено? Пусть говорят спасибо, что ЗЕбанутые депутаты для прикола не нагадили на трибуне ВР. И шо им будет за это? Ничего, у ЗЕбилов все схвачено.
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10.07.2021 15:09 Ответить
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