Арахамия: Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать
Глава фракции "Слуга народа" считает, что "принципы правящих партий Украины и Китая во многих вещах совпадают, поскольку их девизом является служение народу".
Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, пишет "Синьхуа", передает Цензор.НЕТ.
"Правящая партия Украины "Слуга народа" считает КНР важным стратегическим партнером страны и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая /КПК/ в управлении экономикой и построении государства. Об этом на днях в интервью китайским СМИ заявил глава Политического совета "Слуги народа" Давид Арахамия. Он отметил, что недавно КПК отпраздновала 100-летие со дня своего основания, и поздравил ее руководство и всех китайцев с этим знаменательным событием", - пишет издание.
"Глава Политсовета "Слуги народа" подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Д. Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая КПК представлена в каждом населенном пункте страны -- от небольших деревень до крупных городов. Этот опыт непременно нужно перенимать, считает глава Политсовета "Слуги народа", - говорится в статье.
"Год назад Д. Арахамия прочел на русском языке книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая произвела на него сильное впечатление. Он решил содействовать появлению украиноязычного издания этой книги, чтобы украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики. По его мнению, "китайское чудо" стало возможным благодаря долгосрочной стабильности проводимой КПК политики. Китай четко формулирует свои планы и неуклонно их выполняет, даже в условиях пандемии коронавируса нового типа /COVID-19/ КНР смогла сохранить высокие темпы роста экономики", - отмечает китайское государственное агентство новостей.
"Д. Арахамия отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. По его словам, сведения о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как научная фантастика, поскольку в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить техническую документацию. В этой связи Китай является для Украины примером и стратегическим партнером в модернизации страны. За десять лет, прошедших с момента установления отношений стратегического партнерства, Украина и Китай смогли достичь выдающихся результатов в разных областях сотрудничества. В настоящее время КНР является крупнейшим торговым партнером Украины. Официальный Киев высоко ценит возможность участвовать в китайской инициативе "Пояс и путь", усиливающей транзитный потенциал Украины, и видит большие перспективы в сотрудничестве с КНР в таких сферах, как образование, туризм и культура", - пишет "Синьхуа".
"Глава Политсовета "Слуги народа" отметил, что Китай представляет интерес для многих украинских туристов. Сейчас Украина ведет переговоры с китайской стороной о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, чтобы сделать поездки в Китай более удобными. Д. Арахамия также выразил надежду, что после улучшения ситуации с пандемией COVID-19 Украина и Китай вновь начнут обмениваться делегациями для дальнейшего усиления взаимного доверия и ускорения двустороннего сотрудничества", - отмечается в статье.
Напомним, 25 июня Associated Press написало, что Китай угрожал задержать поставки вакцины от COVID-19, предназначенные для Украины, если она не откажется от поддержки документа с призывом к более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян. Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих документ.
1 июля в Киеве презентовали украиноязычное издание первого тома книги главы КНР Си Цзиньпина. По данным китайских СМИ, в мероприятии участвовали вице-премьер Ольга Стефанишина, вице-премьер Олег Уруский, министр правительства Олег Немчинов, Давид Арахамия, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, заместитель главы МИД Василий Боднар и посол КНР в Украине Фань Сяньчжун.
6 июля на сайте украинского Мининфраструктуры сообщили, что фактически неделю назад, 30 июня, министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества между странами.
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5. І банально мати право отп... дятлів за кортежі.
7. Шпигунам.
8. 5 колоні.
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.