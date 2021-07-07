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Декрет для мужчин: Кабмин утвердил порядок предоставления отцам отпуска по уходу за ребенком

Декрет для мужчин: Кабмин утвердил порядок предоставления отцам отпуска по уходу за ребенком

Кабинет Министров во исполнение закона об обеспечении равных условий отца и матери по уходу за ребенком утвердил порядок предоставления отцам отпуска по уходу за ребенком на 14 дней.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, на такой отпуск может быть предоставлен отцу новорожденного ребенка, даже если он не пребывает с его матерью в зарегистрированном браке, но проживает вместе с ней. Также на такой отпуск может претендовать бабушка или дедушка ребенка, или другой совершеннолетний родственник, который фактически ухаживает за ребенком.

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Отпуск предоставляется одноразово, длительностью до 14 дней, указано в проекте постановления. Он должен быть использован до 104 дня со дня рождения ребенка.

При этом в случае рождения двух и более детей длительность такого отпуска не увеличивается, говорится в проекте постановления.

Автор: 

дети (6516) Кабмин (14029) декрет (27) мужчины (132)


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Топ комментарии
+1
Вы видимо не в курсе как это, когда жена после кесаревого. В Швеции, кстати, родители ходят по очереди в декретный отпуск, чтоб женщина не теряла навыки в работе, а отец принимал участие в жизни ребенка.
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07.07.2021 15:15
+1
Мужчины не способны рожать, но способны ухаживать за ребенком. Так до тебя доходит?
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07.07.2021 15:48
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Зеленского и всех типа зеленых мужчинок отправить лет на 10...... с тетками.
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07.07.2021 14:30 Ответить
Як це може бути "Декрет для чоловіків", щось я не розумію чоловіча стать може в Україні бути вагітною та виношувати плід? .
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07.07.2021 14:58 Ответить
Вы видимо не в курсе как это, когда жена после кесаревого. В Швеции, кстати, родители ходят по очереди в декретный отпуск, чтоб женщина не теряла навыки в работе, а отец принимал участие в жизни ребенка.
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07.07.2021 15:15 Ответить
Та я сам был в Отпуске для ухода за ребенком до 3 лет. Но не думал что есть мужчины способны рожать.
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07.07.2021 15:32 Ответить
Мужчины не способны рожать, но способны ухаживать за ребенком. Так до тебя доходит?
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07.07.2021 15:48 Ответить
 
 