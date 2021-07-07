На фоне миллионных убытков "Украэроруха" и массового увольнения сотрудников профсоюз требует от Кубракова увольнения Ярмака
Первичная профсоюзная организация "Инженерно-технических специалистов" Всеукраинского профсоюза "Федерация профсоюзов авиаработников радиолокации, радионавигации и связи Украины" обратилась к министру инфраструктуры Александру Кубракову с требованием об освобождении и.о. руководителя ГП "Украэрорух" Андрея Ярмака.
Профсоюзы отмечают, что руководитель был назначен исполняющим обязанности вне конкурса, а за время работы на посту довел предприятие до многомиллионных убытков. Об этом говорится в соответствующем письме-обращении на имя министра.
Профсоюзы указывают, что их неоднократные обращения к предыдущему министру инфраструктуры Владиславу Криклию относительно критического состояния ГП и разрушительных управленческих решений Ярмака были проигнорированы.
"В период с 2014 по 2021 - горе-руководителями Д. Бабейчуком и А. Ярмаком, нанесен ущерб предприятию - более 1 млрд 750 млн грн. (Речь о долге авиакомпании МАУ со штрафными санкциями в размере 1,3 млрд грн, долг КБ "Платинум Банк" - 0,405 млрд грн,
около 1,5 млн грн - убытки вследствие незаконно уволенных работников (при руководстве Бабейчука, - ред.), долг авиакомпании SkyAp - 40 млн грн, более 6 млн грн - убытки предприятия в результате незаконно уволенных работников (при руководстве Ярмака).
Нарушения КД и КЗоТ Украины приняли системный характер именно за период руководства "Украэрорухом" Ярмаком ", - указывают профсоюзы.
В письме уточняется, что в течение 2019-2020 против "Украэроруха" было подано более 50 судебных исков в связи с невыполнением администрацией ГП норм действующего законодательства.
Кроме того, профсоюзы напомнили, что приняли "обоснованное решение относительно требования расторжения контракта с Ярмаком" еще 22 апреля 2020, о чем информировали профильное министерство. А из-за бездействия Криклия, коллектив ГП был вынужден обратиться в суд.
"На основании искового заявления в Шевченковском районном суде зарегистрировано дело №761 / 28417/20.
Также профсоюз обратился с заявлением об уголовном правонарушении совершенном Ярмаком, в Бориспольский РУП ГУ НП в Киевской области ", - говорится в обращении и добавляется, что суд уже обязал следственные органы внести указанное заявление в Единый реестр досудебных расследований.
Профсоюз отмечает, что "безнаказанность Ярмака" вылилась в громкий коррупционный скандал о мошенничестве заместителя директора "Украэроруха" на сумму в 100 тыс. долл ".
"Приведенные факты, а также массовые сокращения опытного квалифицированного персонала (в течение 2020-2021 гг.) свидетельствуют о непрофессионализме, безответственности и авантюризме кадровой политики администрации "Украэроруха", что может привести к уничтожению квалифицированного кадрового потенциала стратегического государственного предприятия, которое предоставляет высокотехнологичные услуги в транспортной отрасли", - говорится в заявлении.
Учитывая изложенное, профсоюз ждет от министра инфраструктуры Кубракова решительных кадровых решений по и.о. директора "Украэрорух" и выразил готовность предоставить министерству все подтверждающие документы о его незаконных и непрофессиональных решениях.
Напомним, по итогам первого квартала 2021 убытки "Украэроруха" составили более 200 млн грн.
Кроме того, руководство "Украэроруха" уже лишило диспетчерского обслуживания два аэропорта: Черновицкий и Ивано-Франковский, уволив квалифицированных сотрудников.
Ранее СМИ сообщали о том, что убытки "Украэроруха" не отражаются на заработной плате и.о. директора Ярмака. Наоборот, он ее себе повысил с 20 тыс. грн до 200 тыс. грн, хотя это и запрещено в случае, когда предприятие не демонстрирует повышение доходности.
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Ще 30 червня міністр інфраструктури Олександр Кубрак і міністр комерції Китаю Ван Веньтао підписали угоду про розширення співпраці в області інфраструктурних проектів.
При цьому державні ЗМІ Китаю відкрито пишуть про те, що Київ пішов на угоду, відкликавши підпис під резолюцією ООН із закликом вивчити ситуацію з правами людини в Сіньцзяні.
Іншими словами, Київ обміняв права людини і наших західних союзників (США в першу чергу) на китайські кредити, за які Китай же будуватиме в Україні аеропорти, швидкісні залізничні магістралі, вокзали, мости і дороги.
Китайська преса також радіє, що Київ потрапляє в сферу впливу Пекіна