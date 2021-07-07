На фоне миллионных убытков "Украэроруха" и массового увольнения сотрудников профсоюз требует от Кубракова увольнения Ярмака

Первичная профсоюзная организация "Инженерно-технических специалистов" Всеукраинского профсоюза "Федерация профсоюзов авиаработников радиолокации, радионавигации и связи Украины" обратилась к министру инфраструктуры Александру Кубракову с требованием об освобождении и.о. руководителя ГП "Украэрорух" Андрея Ярмака.

Профсоюзы отмечают, что руководитель был назначен исполняющим обязанности вне конкурса, а за время работы на посту довел предприятие до многомиллионных убытков. Об этом говорится в соответствующем письме-обращении на имя министра.

Профсоюзы указывают, что их неоднократные обращения к предыдущему министру инфраструктуры Владиславу Криклию относительно критического состояния ГП и разрушительных управленческих решений Ярмака были проигнорированы.

"В период с 2014 по 2021 - горе-руководителями Д. Бабейчуком и А. Ярмаком, нанесен ущерб предприятию - более 1 млрд 750 млн грн. (Речь о долге авиакомпании МАУ со штрафными санкциями в размере 1,3 млрд грн, долг КБ "Платинум Банк" - 0,405 млрд грн,

около 1,5 млн грн - убытки вследствие незаконно уволенных работников (при руководстве Бабейчука, - ред.), долг авиакомпании SkyAp - 40 млн грн, более 6 млн грн - убытки предприятия в результате незаконно уволенных работников (при руководстве Ярмака).

Нарушения КД и КЗоТ Украины приняли системный характер именно за период руководства "Украэрорухом" Ярмаком ", - указывают профсоюзы.

В письме уточняется, что в течение 2019-2020 против "Украэроруха" было подано более 50 судебных исков в связи с невыполнением администрацией ГП норм действующего законодательства.

Кроме того, профсоюзы напомнили, что приняли "обоснованное решение относительно требования расторжения контракта с Ярмаком" еще 22 апреля 2020, о чем информировали профильное министерство. А из-за бездействия Криклия, коллектив ГП был вынужден обратиться в суд.

"На основании искового заявления в Шевченковском районном суде зарегистрировано дело №761 / 28417/20.

Также профсоюз обратился с заявлением об уголовном правонарушении совершенном Ярмаком, в Бориспольский РУП ГУ НП в Киевской области ", - говорится в обращении и добавляется, что суд уже обязал следственные органы внести указанное заявление в Единый реестр досудебных расследований.

Профсоюз отмечает, что "безнаказанность Ярмака" вылилась в громкий коррупционный скандал о мошенничестве заместителя директора "Украэроруха" на сумму в 100 тыс. долл ".

"Приведенные факты, а также массовые сокращения опытного квалифицированного персонала (в течение 2020-2021 гг.) свидетельствуют о непрофессионализме, безответственности и авантюризме кадровой политики администрации "Украэроруха", что может привести к уничтожению квалифицированного кадрового потенциала стратегического государственного предприятия, которое предоставляет высокотехнологичные услуги в транспортной отрасли", - говорится в заявлении.

Учитывая изложенное, профсоюз ждет от министра инфраструктуры Кубракова решительных кадровых решений по и.о. директора "Украэрорух" и выразил готовность предоставить министерству все подтверждающие документы о его незаконных и непрофессиональных решениях.



Напомним, по итогам первого квартала 2021 убытки "Украэроруха" составили более 200 млн грн.

Кроме того, руководство "Украэроруха" уже лишило диспетчерского обслуживания два аэропорта: Черновицкий и Ивано-Франковский, уволив квалифицированных сотрудников.

Ранее СМИ сообщали о том, что убытки "Украэроруха" не отражаются на заработной плате и.о. директора Ярмака. Наоборот, он ее себе повысил с 20 тыс. грн до 200 тыс. грн, хотя это и запрещено в случае, когда предприятие не демонстрирует повышение доходности.