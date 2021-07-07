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На фоне миллионных убытков "Украэроруха" и массового увольнения сотрудников профсоюз требует от Кубракова увольнения Ярмака

На фоне миллионных убытков

Первичная профсоюзная организация "Инженерно-технических специалистов" Всеукраинского профсоюза "Федерация профсоюзов авиаработников радиолокации, радионавигации и связи Украины" обратилась к министру инфраструктуры Александру Кубракову с требованием об освобождении и.о. руководителя ГП "Украэрорух" Андрея Ярмака.

 Профсоюзы отмечают, что руководитель был назначен исполняющим обязанности вне конкурса, а за время работы на посту довел предприятие до многомиллионных убытков. Об этом говорится в соответствующем письме-обращении на имя министра.

Профсоюзы указывают, что их неоднократные обращения к предыдущему министру инфраструктуры Владиславу Криклию относительно критического состояния ГП и разрушительных управленческих решений Ярмака были проигнорированы.

"В период с 2014 по 2021 - горе-руководителями Д. Бабейчуком и А. Ярмаком, нанесен ущерб предприятию - более 1 млрд 750 млн грн. (Речь о долге авиакомпании МАУ со штрафными санкциями в размере 1,3 млрд грн, долг КБ "Платинум Банк" - 0,405 млрд грн,
около 1,5 млн грн - убытки вследствие незаконно уволенных работников (при руководстве Бабейчука, - ред.), долг авиакомпании SkyAp - 40 млн грн, более 6 млн грн - убытки предприятия в результате незаконно уволенных работников (при руководстве Ярмака).

Нарушения КД и КЗоТ Украины приняли системный характер именно за период руководства "Украэрорухом" Ярмаком ", - указывают профсоюзы.

В письме уточняется, что в течение 2019-2020 против "Украэроруха" было подано более 50 судебных исков в связи с невыполнением администрацией ГП норм действующего законодательства.

Кроме того, профсоюзы напомнили, что приняли "обоснованное решение относительно требования расторжения контракта с Ярмаком" еще 22 апреля 2020, о чем информировали профильное министерство. А из-за бездействия Криклия, коллектив ГП был вынужден обратиться в суд.

"На основании искового заявления в Шевченковском районном суде зарегистрировано дело №761 / 28417/20.
Также профсоюз обратился с заявлением об уголовном правонарушении совершенном Ярмаком, в Бориспольский РУП ГУ НП в Киевской области ", - говорится в обращении и добавляется, что суд уже обязал следственные органы внести указанное заявление в Единый реестр досудебных расследований.

Профсоюз отмечает, что "безнаказанность Ярмака" вылилась в громкий коррупционный скандал о мошенничестве заместителя директора "Украэроруха" на сумму в 100 тыс. долл ".

"Приведенные факты, а также массовые сокращения опытного квалифицированного персонала (в течение 2020-2021 гг.) свидетельствуют о непрофессионализме, безответственности и авантюризме кадровой политики администрации "Украэроруха", что может привести к уничтожению квалифицированного кадрового потенциала стратегического государственного предприятия, которое предоставляет высокотехнологичные услуги в транспортной отрасли", - говорится в заявлении.

Учитывая изложенное, профсоюз ждет от министра инфраструктуры Кубракова решительных кадровых решений по и.о. директора "Украэрорух" и выразил готовность предоставить министерству все подтверждающие документы о его незаконных и непрофессиональных решениях.

Напомним, по итогам первого квартала 2021 убытки "Украэроруха" составили более 200 млн грн. 

Кроме того, руководство "Украэроруха" уже лишило диспетчерского обслуживания два аэропорта: Черновицкий  и Ивано-Франковский, уволив квалифицированных сотрудников.

Ранее СМИ сообщали о том, что убытки "Украэроруха" не отражаются на заработной плате и.о. директора Ярмака. Наоборот, он ее себе повысил с 20 тыс. грн до 200 тыс. грн, хотя это и запрещено в случае, когда предприятие не демонстрирует повышение доходности. 

Автор: 

Украэрорух (40) Ярмак (2)


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07.07.2021 14:49 Ответить
у Кубрак(ов)а щас с Катаєм мєдовий мєсяц...

https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66/status/1412414516906926091 2 ч

Ще 30 червня міністр інфраструктури Олександр Кубрак і міністр комерції Китаю Ван Веньтао підписали угоду про розширення співпраці в області інфраструктурних проектів.
При цьому державні ЗМІ Китаю відкрито пишуть про те, що Київ пішов на угоду, відкликавши підпис під резолюцією ООН із закликом вивчити ситуацію з правами людини в Сіньцзяні.
Іншими словами, Київ обміняв права людини і наших західних союзників (США в першу чергу) на китайські кредити, за які Китай же будуватиме в Україні аеропорти, швидкісні залізничні магістралі, вокзали, мости і дороги.
Китайська преса також радіє, що Київ потрапляє в сферу впливу Пекіна
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07.07.2021 14:50 Ответить
Наконец "Цензор" опубликовал реальное положение дел на некогда одном из самых прибыльных предприятий Украины. Авантюристы Ярмак и Ожегова назначенные уволенным министром инфраструктуры Криклием системно разваливали стратегическое предприятие в течении двух лет, грубо и цинично нарушая законы Украины, незаконно вынуждая увольняться квалифицированных работников. Сокращая зарплаты до уровня менее 50 процентов оперативному персоналу, раздули штат управления и установили себе сиротские оклады сравнимые с окладами руководства "Укрзализниці". На многих объектах РТО люди вынужденны работать с нарушением норм рабочего времени из-за нехватки персонала, сокращенного администрацией Ярмака и Ожеговой, что реально угрожает безопасности полетов! На немногих оставшихся строительных объектах оплачиваются несуществующие работы. Принуждая под угрозой увольнения подписывать документы за которыми стоят миллионные убытки для предприятия и государства. Данные "товарищи" довели до отчаяния персонал предприятия доведя последний до состояния предзабастовочной готовности. Члены правительства, Министерства инфраструктуры, работники НАБУ, СБУ - не удивляйтесь если решив отдохнуть на курорте вы не сможете нормально воспользоваться услугами воздушного транспорта. Этому есть одна причина - присутствие в высшем руководстве "Украэроруха" преступно некомпетентных лиц, что ведет к огромным финансовым убыткам государства. Да и представляет реальную угрозу безопасности полетов, здоровья и жизни пассажиров.
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07.07.2021 23:52 Ответить
 
 