Мотоциклистку в Яремче сбил насмерть старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области Антонюк. Экспертиза подтвердила, что он был пьян, - СМИ

Смертельное ДТП произошло 6 июля в 7:15 на дороге Н-09. Как установили правоохранители, 25-летний водитель Volkswagen Touareg двигался в направлении н.п.Микуличин, но на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Вследствие такого маневра автомобиль столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200, которым управляла 32-летняя жительница Киева Елена Денисенко, которая от полученных травм погибла на месте аварии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на frankivsk24.online.

У водителя взяли кровь для проверки состояния опьянения, результат подтвердил, что он находился в нетрезвом состоянии - 1,19 промилле.

По неподтвержденной информации за рулем Volkswagen Touareg с номером ВХ7575СТ находился сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа Антонюка Руслана Сергеевича - Антонюк Сергей Русланович, который также занимает высокую должность - старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.

"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00", - подчеркивает издание.

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К слову, отец - Антонюк Руслан Сергеевич, был помощником депутата - Данилова Виталия Богдановича от ВО "Батькивщина", а также ипотекодержателем квартиры на Оболонской набережной в Киеве общей площадью 135,9 кв м, стоимостью около 13 млн грн.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.