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Мотоциклистку в Яремче сбил насмерть старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области Антонюк. Экспертиза подтвердила, что он был пьян, - СМИ

Мотоциклистку в Яремче сбил насмерть старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области Антонюк. Экспертиза подтвердила, что он был пьян, - СМИ

Смертельное ДТП произошло 6 июля в 7:15 на дороге Н-09. Как установили правоохранители, 25-летний водитель Volkswagen Touareg двигался в направлении н.п.Микуличин, но на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Вследствие такого маневра автомобиль столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200, которым управляла 32-летняя жительница Киева Елена Денисенко, которая от полученных травм погибла на месте аварии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на frankivsk24.online.

У водителя взяли кровь для проверки состояния опьянения, результат подтвердил, что он находился в нетрезвом состоянии - 1,19 промилле.

По неподтвержденной информации за рулем Volkswagen Touareg с номером ВХ7575СТ находился сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа Антонюка Руслана Сергеевича - Антонюк Сергей Русланович, который также занимает высокую должность - старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.

"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00", - подчеркивает издание. 

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Мотоциклистку в Яремче сбил насмерть старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области Антонюк. Экспертиза подтвердила, что он был пьян, - СМИ 01
Мотоциклистку в Яремче сбил насмерть старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области Антонюк. Экспертиза подтвердила, что он был пьян, - СМИ 02

К слову, отец - Антонюк Руслан Сергеевич, был помощником депутата - Данилова Виталия Богдановича от ВО "Батькивщина", а также ипотекодержателем квартиры на Оболонской набережной в Киеве общей площадью 135,9 кв м, стоимостью около 13 млн грн.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Автор: 

ДТП (7677) мотоцикл (79) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+48
Госчиновник сын госчиновника ездит пъяный на вто стоимостью более 60 тыс.долларов США... коррупция? не не слышали..............
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07.07.2021 15:03
+23
НЕ СЯДУТ, как бывший мер киева омельченко, вечно пьяное чмо, два дтп со смертельным исходом и не сел
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07.07.2021 15:00
+22
написано ж, "сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа".
батя лес пилит...
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07.07.2021 15:05
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Дай відповідь на моє просте запитання! Не виляй і не переводь стрілки.
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08.07.2021 22:32 Ответить
До чого це тупе запитання, ніяк не збагну і як воно пов"язане з цими уйобками від влади,Кіля?
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09.07.2021 07:28 Ответить
ты кацап вонючий падаль
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10.07.2021 11:42 Ответить
Туарег купил за зарплату??, пусть даже не маленькую?
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08.07.2021 12:49 Ответить
Возмущенный пи...деж в комментах не подтверждает настроений в Украине, как в обществе. Обществу глубоко по...уй.
Акакаяразница!
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07.07.2021 16:46 Ответить
Почему если человек ублюдок,то он имеет вісокую должность?
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07.07.2021 17:03 Ответить
Уже невозможно терпеть такое.Сколько можно покрывать Бандитов в аваковских погонах?Нужна всеукраинская акция!!Иначе отмажут.Не впервой.
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07.07.2021 17:04 Ответить
Если активисты не проконтролируют расследование, выродок может избежать ответственности
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07.07.2021 17:08 Ответить
Ну вы ещё скажите что опять Аваков виноват😁
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07.07.2021 17:12 Ответить
ну почему в чиновье лезит всякая гниль и падаль
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07.07.2021 17:49 Ответить
Знаєте,як буде - він був тверезий,а мотоциклістка пьяна в дим сама попала під його машину.Бестселер українського тридцятиріччя.
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07.07.2021 18:35 Ответить
Необхідно прийняти поправки до кримінального законодавства про посилення покарання за скоєні злочини, для осіб які за родом своєї діяльності повинні дбати про безпеку громадян, про дотримання законів та ін., тобто повинні застосовуватися максимальні покарання, як мінімум або навіть з коефіцієнтом 1,5-2. Тоді б працівники поліції, прокуратури, служби безпеки, а також депутати, судді та чиновники всіх рівнів напевно б думали перш, ніж порушувати закони.
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07.07.2021 22:38 Ответить
да гадам в погонах таких как ты проще убить , "моментально в море"
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08.07.2021 23:41 Ответить
Туарег!, зарплаты ж маленькие!
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08.07.2021 12:46 Ответить
Понять и простить...
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08.07.2021 14:36 Ответить
почему у поганого мусора штаны в крови ? пытался оттащить тело ?
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08.07.2021 23:55 Ответить
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