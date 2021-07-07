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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-сертификаты можно будет получить не только с помощью приложения "Дія", но и в больницах, - Минздрав

COVID-сертификаты можно будет получить не только с помощью приложения

В Министерстве здравоохранения планируют с осени выдавать гражданам COVID-сертификаты не только с помощью приложения "Дія", но и в медучреждениях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этомсообщила генеральный директор Директората по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Минздрава Мария Карчевич.

По ее словам, в настоящее время в Минздраве ожидают прохождения украинским сертификатом технического соответствия от Еврокомиссии для того, чтобы можно было объявить о полноценном запуске этого функционала.

Карчевич рассказала, что пока такие сертификаты выдаются только по результатам прохождения полного курса вакцинации, а в будущем введут такие же сертификаты о прохождении ПЦР-тестирования и выздоровления после COVID-19.

"Сейчас есть два вида сертификатов. Внешний сертификат, используемый для путешествий в те страны, с которыми Украина согласует взаимное признание документов о вакцинации, над чем сейчас работает Министерство иностранных дел. Также есть внутренний сертификат, который может использоваться в летний период для посещения массовых мероприятий", - пояснила она.

По словам руководительницы директората Минздрава, если в осенний период эпидситуация ухудшится, то спектр использования этого сертификата будут расширять.

"Мы видим, что сейчас, в летний период, ситуация менее сложная. Тем не менее, украинцам угрожает штамм "Дельта". Мы понимаем, что осенью ситуация будет ухудшаться, поэтому наша задача совместно со всеми, кто приобщен к прививочной кампании, защитить как можно больше украинцев", - отметила Карчевич.

Она уточнила, что в начале осени такой сертификат можно будет получить не только через приложение "Дія", но и у врача в учреждении здравоохранения, в частности, в бумажном виде.

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вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4901) Дія (426) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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да ну их на хрен , те права человека ...всех в стойло и клеймо на лоб
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07.07.2021 15:03 Ответить
Можно еще бирку в ухо...одна прививка на одно ухо..вторая на второе..
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07.07.2021 15:14 Ответить
Коровофак?
А на границе вам скажут....
COVID-сертифікати можна буде одержати не лише за допомогою застосунку "Дія", але і в лікарнях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8931
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07.07.2021 15:34 Ответить
 
 