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Дело о похищении "слуги народа" Семинского: Печерский суд отпустил экс-министра Рудьковского под ночной домашний арест

Дело о похищении

Печерский районный суд Киева отпустил под ночной домашний арест экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пытках главы компании "Нефтегаздобыча", народного депутата (фракция "Слуга народа") Олега Семинского в 2012 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Печерский районный суд по ходатайству адвоката изменил меру пресечения Рудьковскому на домашний арест в ночное время суток", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее апелляционный суд применил в отношении Рудьковского меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля 2021 года, подозреваемый был взят под стражу в зале суда.

Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

При этом Семинский активно вспоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде, что можно расценивать как использование админресурса..

"Семинский говорит: если ты перепишешь ("долю в Нефтегаздобыче". – ред.), я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", – рассказывал Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее будущий депутат также попал на записи, в которых он подтверждал готовность заплатить за мандат до 7 миллионов, и позднее признал подлинность этих материалов

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".

24 июня 2021 года суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении "слуги народа" Семинского.

Цензор.НЕТ о всех перипетиях вокруг Нефтегаздобычи писал неоднократно.

Автор: 

Рудьковский Николай (340) суд (25111) Нефтегаздобыча (16) домашний арест (188) Семинский Олег (45)


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опять Лещенко скажет шо єто круто, так как к домашнему арестанту будут ездить и проверять(если его охрана не посадит на бутылки проверяющих?)
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07.07.2021 15:41 Ответить
Обох поців у Бабин Яр. Якраз 80 років проходитьз часу його наповнення. На другий круг.
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07.07.2021 15:45 Ответить
где раскопки?
я даже перед комми готовв извиниться, но сам знаешь, если красная мразь чет визжит, то это либо ложь, либо..... ну наедь тогда на Израиль - че никигда не признАют голодоморы то? м? подумай.
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07.07.2021 15:51 Ответить
пакрывалко и коляску взял тоже?, бо может и пригодится, если бабла не хватит
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07.07.2021 15:43 Ответить
Руд кловський - поц. Але у даній справі він перед законом менше винуватий, ніж "слуга" Сємінскій. Рудьковский акці'підприємства отримав шляхом махінацій, не підставляючи нікого. Сємінскій діє, як рейдер-рекетир, який до мети йде по головах, калічачи і розбиваючи їх.
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07.07.2021 15:53 Ответить
они бы и чикатило отпустили под подписку о невыезде
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07.07.2021 15:55 Ответить
Так Коля-самАльот уже прилічний сідєлєц оказується. В Україні в одіяло та каляску пройшов, у кацапів відсидів, зараз знову підарешт пішов
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07.07.2021 17:33 Ответить
 
 