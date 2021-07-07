Сайты президента, СБУ, НАБУ и др. госорганов вчера не работали из-за атаки на провайдеров, - Госспецсвязи
По результатам атаки зарегистрировали киберинцидент, продолжается расследование.
Об этом сообщили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации, информирует Цензор.НЕТ.
"Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:
- атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;
- сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов", - сказано в сообщении.
В ведомстве сообщили, что работу сайтов удалось восстановить уже к 21:00 6 июля.
"По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование", - добавили в госспецсвязи.
Топ комментарии
+4 Герхард
показать весь комментарий07.07.2021 15:57
+3 Привет
показать весь комментарий07.07.2021 16:04
+1 Alex Walewski #469029
показать весь комментарий07.07.2021 15:53
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Все, кто зарегался в Дие, будьте готовы платить или судиться по неожиданным кредитам на ваше имя.
Усе передбачено ...
Отсюда вывод...все эти сайты это бесполезная трата бюджетных денег..