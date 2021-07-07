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Сайты президента, СБУ, НАБУ и др. госорганов вчера не работали из-за атаки на провайдеров, - Госспецсвязи

Сайты президента, СБУ, НАБУ и др. госорганов вчера не работали из-за атаки на провайдеров, - Госспецсвязи

По результатам атаки зарегистрировали киберинцидент, продолжается расследование.

Об этом сообщили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:

  • атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;
  • сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов", - сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что работу сайтов удалось восстановить уже к 21:00 6 июля.

"По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование", - добавили в госспецсвязи.

Читайте: Сайты ОП, СБУ, НАБУ, ГБР и СВР не работают, в СБУ говорят о сбое у провайдера

Автор: 

киберпреступление (762) сайт (322) хакер (1184) Госспецсвязь (177) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+4
Это все, что нужно знать про ЗЕленое Минцифры и кибербезопасность.

Все, кто зарегался в Дие, будьте готовы платить или судиться по неожиданным кредитам на ваше имя.
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07.07.2021 15:57
+3
И никто этого не заметил...
Отсюда вывод...все эти сайты это бесполезная трата бюджетных денег..
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07.07.2021 16:04
+1
надо снаво взглянуть в глаза ху*лу......
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07.07.2021 15:53
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надо снаво взглянуть в глаза ху*лу......
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07.07.2021 15:53 Ответить
У господарстві у вави все через ж... СБУ кажуть про збій у провайдера. Держспецзв'язок своє придумав - DNS Amplification... Чекаємо шоу від РНБО.
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07.07.2021 15:55 Ответить
атака DNS Amplification була популярна років з 15 тому - з тих пір всі DNS сервери отримали виправлення від цього типу атаки
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07.07.2021 19:15 Ответить
Это все, что нужно знать про ЗЕленое Минцифры и кибербезопасность.

Все, кто зарегался в Дие, будьте готовы платить или судиться по неожиданным кредитам на ваше имя.
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07.07.2021 15:57 Ответить
Оказывается, у тебя иногда проскакивают здоровые мысли
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07.07.2021 16:20 Ответить
У Дії є функції - наявність кредитів, наявність власності.
Усе передбачено ...
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07.07.2021 16:46 Ответить
Вы абсолютно правы. Диджитализация всего нашего документоооброта принесёт много сюрпризов.... И суицидов.... И квартиры будут продаваться без ведома хозяев, и кредиты будут вешаться на кого попало....
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07.07.2021 18:17 Ответить
Так уже есть случаи.
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07.07.2021 18:21 Ответить
смешно! Интернет-то у всех работал.
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07.07.2021 16:04 Ответить
Провайдерів багато ??
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07.07.2021 16:49 Ответить
три.
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07.07.2021 17:57 Ответить
И никто этого не заметил...
Отсюда вывод...все эти сайты это бесполезная трата бюджетных денег..
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07.07.2021 16:04 Ответить
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07.07.2021 17:04 Ответить
Ну и в чем проблема? Организуйте ответную атаку на расеянский сегмент. Делов-то....
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07.07.2021 18:15 Ответить
шизікі
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07.07.2021 22:31 Ответить
 
 