Сайты президента, СБУ, НАБУ и др. госорганов вчера не работали из-за атаки на провайдеров, - Госспецсвязи

По результатам атаки зарегистрировали киберинцидент, продолжается расследование.

Об этом сообщили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:

атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;

сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов", - сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что работу сайтов удалось восстановить уже к 21:00 6 июля.

"По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование", - добавили в госспецсвязи.

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