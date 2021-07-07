Большинство украинских портов передадут в концессию, оставят лишь самые выгодные для государства, - замглавы ОП Тимошенко

Мининфраструктуры планирует передать в концессию большинство украинских портов, а в госуправлении оставить те, которые являются наиболее выгодными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".

По словам замглавы ОП, водное сообщение является одним из приоритетных направлений работы, поэтому новый министр инфраструктуры и его команда активно работают над передачей большинства портов в концессию.

"Государство не может управлять таким количеством портов на качественном уровне. Именно поэтому мы сконцентрируем внимание на нескольких портах, которыми будет управлять государство. Самое главное - это выгодные с экономической точки зрения порты для государства", - объяснил Тимошенко.

Среди прочего, замглавы ОП отметил порт "Южный". В первый месяц работы новой команды на 15% увеличилось количество обработки грузов, которые доходят до порта.

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"Конечно, это не только увеличение грузов. Сейчас новая команда работает над тарифной политикой, которая есть в порту "Южный". Я думаю, что по результатам этого года - и это уже все увидят осенью - все увидят, как государство может сконцентрировать внимание на одном порту или на нескольких, и увеличить в экономическом плане выгодность для государственного бюджета и вообще для государства", - рассказал заместитель главы ОП.

Кроме того, по словам Тимошенко, порт "Южный" требует усовершенствования и именно капитальных расходов, чтобы порт мог быть действительно флагманом морских перевозок в Украине.

Еще одним приоритетом он назвал улучшение сервисов для моряков. С 1 сентября в тестовом режиме государство запустит систему электронной сертификации, которая устранит коррупцию при прохождении аттестаций.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы планируется также развивать национальное авиасообщение, в частности, открыть 16 новых аэропортов по всей Украине.

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