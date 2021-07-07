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Большинство украинских портов передадут в концессию, оставят лишь самые выгодные для государства, - замглавы ОП Тимошенко

Большинство украинских портов передадут в концессию, оставят лишь самые выгодные для государства, - замглавы ОП Тимошенко

Мининфраструктуры планирует передать в концессию большинство украинских портов, а в госуправлении оставить те, которые являются наиболее выгодными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".

По словам замглавы ОП, водное сообщение является одним из приоритетных направлений работы, поэтому новый министр инфраструктуры и его команда активно работают над передачей большинства портов в концессию.

"Государство не может управлять таким количеством портов на качественном уровне. Именно поэтому мы сконцентрируем внимание на нескольких портах, которыми будет управлять государство. Самое главное - это выгодные с экономической точки зрения порты для государства", - объяснил Тимошенко.

Среди прочего, замглавы ОП отметил порт "Южный". В первый месяц работы новой команды на 15% увеличилось количество обработки грузов, которые доходят до порта.

Также читайте: Контролем качества ремонта дорог в Украине занимаются европейские компании, слой асфальта невозможно уменьшить даже на миллиметр, - замглавы ОП Тимошенко

"Конечно, это не только увеличение грузов. Сейчас новая команда работает над тарифной политикой, которая есть в порту "Южный". Я думаю, что по результатам этого года - и это уже все увидят осенью - все увидят, как государство может сконцентрировать внимание на одном порту или на нескольких, и увеличить в экономическом плане выгодность для государственного бюджета и вообще для государства", - рассказал заместитель главы ОП.

Кроме того, по словам Тимошенко, порт "Южный" требует усовершенствования и именно капитальных расходов, чтобы порт мог быть действительно флагманом морских перевозок в Украине.

Еще одним приоритетом он назвал улучшение сервисов для моряков. С 1 сентября в тестовом режиме государство запустит систему электронной сертификации, которая устранит коррупцию при прохождении аттестаций.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы планируется также развивать национальное авиасообщение, в частности, открыть 16 новых аэропортов по всей Украине.

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Автор: 

концессия (67) порт (737) Южный (82) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+10
а як інакше беня його назад отримає?
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07.07.2021 16:09
+7
Хихи. А может самые прибильные передадут в концесию??
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07.07.2021 16:10
+6
За бесплатно...берите пользуйтесь...да ещё и денег на развитие из бюджета.....а потом рухлядь может вернут. Скоты Зе.
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07.07.2021 16:19
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Правила форума Совет форумчан
если оставляют самые выгодные предприятия, зачем тогда прибыльный приватбанк хотят продать?
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07.07.2021 16:07 Ответить
а як інакше беня його назад отримає?
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07.07.2021 16:09 Ответить
І відкличе позов на 470 МЛРД доларів, 13 РІЧНИХ бюджетів України ?
https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка » против Коломойского и Боголюбова
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07.07.2021 16:34 Ответить
Тімоха, ще трохи і вже не буде прибуткових підприємств... Окрім, звичайно, "Вяликого крадівництва", на потоках якого сидишь саме ти.
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07.07.2021 16:08 Ответить
васюки даешь
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07.07.2021 16:08 Ответить
Хихи. А может самые прибильные передадут в концесию??
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07.07.2021 16:10 Ответить
скорее всего
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07.07.2021 17:04 Ответить
севастополь надеюсь тоже?)
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07.07.2021 16:14 Ответить
За бесплатно...берите пользуйтесь...да ещё и денег на развитие из бюджета.....а потом рухлядь может вернут. Скоты Зе.
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07.07.2021 16:19 Ответить
Затем сделают не выгодными остальные, и тоже продадут с молотка.
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07.07.2021 16:40 Ответить
а "невыгодные для государства" - это те которые искуственно доведены до банкротства?
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07.07.2021 16:42 Ответить
И откуда беруться идиоты вкидывающие бабки в НЕВЫГОДНЫЕ предприятия? Тут или не идиоты, или они таки выгодные, или одно из двух.
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07.07.2021 16:59 Ответить
***, с чего они пенсию будут платить? Транзит - один из источников наполнения бюджета. Был.
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07.07.2021 17:05 Ответить
Велике крадівніцтво в разгаре.
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07.07.2021 17:26 Ответить
Якщо держава не може управляти портами значить вона не може управляти митницею...це якийсь сюр. Хто такий Тимошенко, де він взявся? хто за нього голосував? нехай його мати родить його обратно.
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07.07.2021 17:37 Ответить
Будь який порт це місце,де постійно крутяться гроші і товари і він ні при яких умовах не може бути невигідним...Якщо "держава нездатна керувати портами" то така держава недовго протягне...якраз до кінця другої каденціі зеленого клоуна...
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07.07.2021 17:37 Ответить
Среди прочего, замглавы ОП отметил порт "Южный". В первый месяц работы новой команды на 15% увеличилось количество обработки грузов, которые доходят до порта. Источник: https://censor.net/ru/n3275699
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50% порта "Южный", уже у американских акционеров. Радуемся увеличению количества обработки грузов. На жаль без грошей(((
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07.07.2021 20:58 Ответить
 
 