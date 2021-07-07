Утвержден состав сборной для участия в Олимпиаде в Токио: Украину представят 158 спортсменов в 30 дисциплинах, - Минспорта. СПИСОК

Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины по представлению национальных федераций утвердил поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио.

"Несмотря на влияние всемирной пандемии и существенные изменения спортивного календаря, в частности перенос игр с 2020-го на 2021 гг., украинские спортсмены преодолевали жесткий квалификационный отбор, борясь за право представлять страну в соревнованиях сильнейших атлетов планеты", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства молодежи и спорта Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, Украину на Олимпиаде будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

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Спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтен-байк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

Поименный состав Олимпийской сборной Украины опубликован по адресу:

Бадминтон: Артем Почтарев, Мария Улитина.

Бокс: Николай Буценко, Ярослав Харциз, Александр Хижняк, Цотне Рогава, Анна Лысенко.

Борьба: Василий Михайлов, Александр Хоцяновский - вольная, Оксана Ливач, Алина Грушина, Ирина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белинская - женская, Ленур Темиров, Парвиз Насибов, Жан Беленюк - греко-римская.

Тяжелая атлетика: Ирина Деха, Камила Конотоп.

Велосипедный спорт: Яна Беломоина - маунтинбайк, Елена Старикова, Любовь Басова - трек, Анатолий Будяк, Валерия Кононенко - шоссе.

Гребля академическая: Игорь Хмара, Станислав Ковалев.

Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Юрий Вандюк, Дмитрий Янчук, Людмила Лузан, Анастасия Четверикова, Мария Повх, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Юлия Юрийчук.

Гребной слалом: Виктория Ус.

Спортивная гимнастика: Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Илья Ковтун, Диана Варинская.

Художественная гимнастика: Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная, Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мариола Боднарчук, Мария Высочанская, Дарья Дуда.

Дзюдо: Артем Лесюк, Георгий Зантарая, Кеджау Ньябали, Яков Хаммо, Дарья Билодид, Елизавета Каланина, Анастасия Турчин.

Каратэ: Анита Серегина, Анжелика Терлюга, Станислав Горуна.

Конный спорт: Александр Продан, Инна Логутенкова.

Легкая атлетика: Андрей Проценко, Глеб Пискунов, Михаил Кохан, Богдан-Иван Городисский, Николай Нижник, Александр Ситковский, Эдуард Забуженко, Иван Лосев, Игорь Главан, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук, Никита Нестеренко, Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко, Игорь Мусиенко, Александр Погорилко, Никита Барабанов, Даниил Даниленко, Владислав Мазур, Сергей Смелик, Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Ирина Климец, Ирина Новожилова, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук, Татьяна Мельник, Екатерина Климюк, Анастасия Брызгина, Евгения Прокофьева, Дарья Михайлова, Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Марина Килипко, Ольга Голодная, Виктория Калюжная, Анна Шевчук, Наталья Пироженко-Чорномаз, Наталья Семенова, Яна Гладийчук, Наталья Стребкова, Мария Миколенко, Алина Логвиненко, Яна Качур.

Плавание: Владислав Бухов, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Игорь Трояновский, Сергей Фролов, Сергей Шевцов, Дарья Зевина, Кристина Панчишко.

Синхронное плавание: Анастасия Савчук, Марта Федина, Елизавета Яхно, Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Вероника Гришко.

Стрельба из лука: Алексей Гунбин, Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова.

Стрельба пулевая: Павел Коростылев, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергей Кулиш, Елена Костевич.

Стрельба стендовая: Ирина Маловичко.

Прыжки на батуте: Николай Просторов.

Прыжки в воду: Алексей Середа, Олег Сербин, Олег Колодий, Виктория Кесарь, Анна Письменская, София Лискун.

Современное пятиборье: Павел Тимощенко.

Теннис: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Людмила Киченок, Надежда Киченок.

Теннис настольный: Коу Лей, Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова

Триатлон: Юлия Елистратова.

Фехтование: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Роман Свичкар, Анатолий Герей, Ольга Харлан, Елена Кривицкая.