Россия объявила консула Эстонии Лятте персоной нон грата. Он должен покинуть территорию РФ в течение 48 часов

Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата эстонского дипломата Марта Лятте, которого вчера задержали в Санкт-Петербурге за якобы шпионаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой напресс-службу МИД РФ.

"7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен "persona non grata", ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что 6 июля консула Эстонии Лятте задержали в Санкт-Петербурге.

В свою очередь МИД Эстонии осудил задержание консула, назвав его "безосновательным".

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