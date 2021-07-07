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Россия объявила консула Эстонии Лятте персоной нон грата. Он должен покинуть территорию РФ в течение 48 часов

Россия объявила консула Эстонии Лятте персоной нон грата. Он должен покинуть территорию РФ в течение 48 часов

Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата эстонского дипломата Марта Лятте, которого вчера задержали в Санкт-Петербурге за якобы шпионаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой напресс-службу МИД РФ.

"7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен "persona non grata", ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что 6 июля консула Эстонии Лятте задержали в Санкт-Петербурге.

В свою очередь МИД Эстонии осудил задержание консула, назвав его "безосновательным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия объявила persona nоn grata сотрудника посольства Болгарии в РФ

Автор: 

задержание (6679) МИД РФ (1668) нон грата (408) россия (95660) Эстония (1429) консул (138)


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"Слава яйцям, а то вже лаптями просмердівся", - із полегшенням скаже ґамбасадор Естонії.
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07.07.2021 16:35 Ответить
Пусть приезжает работать в Украину!
Только с нашим писюнистом оманскими с его окружением предателей, такого консула не пригласят в Украину.
Главный писюнист все в глаза ***** заглядывает!
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07.07.2021 16:41 Ответить
походу, это никакой не шпионаж, а прилетела ответка эрэфии на требование вернуть земли.

"Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) утвердила кандидатом в президенты бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса. Он заявил, что не поддерживает заключение пограничного договора с Россией. Господин Пыллуаас считает действующим Тартуский мирный договор от 1920 года, по которому к Эстонии относятся земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей." 05.07.2021, 08:51 https://www.kommersant.ru/doc/4888181
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07.07.2021 16:49 Ответить
в россии есть за чем спионить? за технологией изготовления спутника? рассмешили.
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07.07.2021 17:55 Ответить
 
 