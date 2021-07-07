Турчинов о деле "Кузни на Рыбальском": Это расправа над боевым генералом и предприятием, способным выпускать военные корабли
В Украине происходит реинкарнация режима Януковича с его главными признаками - это правовой нигилизм, произвол правоохранительных органов, заказные дела и неправосудные решения.
Об этом заявил Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он отметил, что преследования боевого генерала Павловского и руководителя ОАО "Завод "Кузня на Рыбальском" подрывают обороноспособность государства.
"В настоящее время в Печерском суде происходит заказанная властью, действующей Зе-командой, действующим президентом расправа над боевым генералом Игорем Павловским и руководителем оборонно-промышленного предприятия Валерием Шандрой", - заявил Турчинов.
Он отметил, что генерал Павловский в 2014 году возглавлял оборону Мариуполя и сделал все, чтобы защитить стратегический для Украины город.
"Находясь на должности заместителя министра обороны, он работал над тем, чтобы наша армия, наши Вооруженные силы получали новую военную технику, новое оружие. Делал это честно и профессионально", - отмечает Турчинов.
"Если говорить о оборонном предприятии "Кузня на Рыбальском", то, пожалуй, это одно из последних предприятий, которое еще способно в Украине выпускать боевые корабли, боевые катера для ВМС нашей страны. В 2014-2015 году были заблокированы все поставки любого военного оборудования, военной техники, оружия в нашу страну. И мы вынуждены были рассчитывать исключительно на собственные силы. Именно тогда "Кузня на Рыбальском" смогла организовать производство бронированных артиллерийских катеров, которые стали известны всему миру, прорываясь под огнем РФ через Керченский пролив. Сейчас предприятие и военных пытаются обвинить в том, что они организовали выпуск десантных катеров", - говорит Александр Турчинов.
Он отметил, что сейчас эти катера проходят испытания в Министерстве обороны.
"И когда президент Зеленский выступал в Одессе, то он фотографировался именно на фоне этой военной техники. К большому сожалению, вместо того, чтобы ускорить их испытания, чтобы взять их на вооружение, создается искусственное дело, и в результате мы видим опять пустой и грязный пиар. На фоне традиционного для этой власти срыва Государственного оборонного заказа, когда уже полгода прошли и опять не подписываются, не проплачиваются контракты на производство оружия, военной техники - обвиняют людей, которые пытались реализовать конкретные задачи по укреплению нашей обороны", - констатирует Александр Турчинов.
"Я не удивляюсь, что срываются оборонные заказы. Потому что когда такие абсурдные дела открываются против тех, кто выполняет свои обязанности, - чиновники, те же генералы просто боятся подписывать соглашения, понимая что в любое время они могут быть брошены за решетку", - отмечает Турчинов.
"Абсурдность этого дела, то, что оно является заказаным подтверждает и факт залога. 440 млн гривен для каждого. Такой залог выдвигается генералу Павловскому, который живет в съемной квартире в Киеве. Не на государственной даче, как действующие руководители, а в съемной квартире, ему предъявляют залог в 440 000 000, которы попадает в 10-ку крупнейших залогов", - подчеркнул Турчинов.
"Заговор - это когда предают свою страну, когда разоблачают спецоперацию и фактически дают возможность остаться на свободе боевикам -"вагнеровцам", которые уничтожали украинцев. Заговор - это когда запрещают нашим военным защищать свою страну и реагировать на военные провокации российских наемников. Заговор - это когда разоружают нашу страну. А то, в чем обвиняют Павловского и Шандру, это не заговор, это надлежащее выполнение служебных обязанностей", - резюмирует Александр Турчинов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сейчас конечно легко умничать, тем более с дивана. Ты кстати чем занимался весной 2014 году? Только не говори, что на "колчаковских фронтах" воевал. Так само с дивана умничал.
Заровная. Вся страница заточена против: Турчинов, Порошенко , т.е основные монолиты, остановившие *********. Вся инфа воняет просто . Дальше не вижу смысла обсуждать сфабрикованные фейки от ********* .
Захоплення Криму- 20 лютого 2014 року.
Втеча януковича- 22 лютого 2014 року.
То хто здав крим?
- https://censor.net/ru/photo_news/3179589/frantsiya_za_3_goda_postroit_dlya_gospogranslujby_20_sovremennyh_katerov_kontrakt_na_1365_mln_evro_podpisan
- https://censor.net/ru/news/3252424/kabmin_odobril_privlechenie_116_mln_evro_kredita_na_zakupku_u_frantsii_20_patrulnyh_katerov
Тому не важливо, що українські катери не тільки дешевші, що це й робочі місця, зарплати, дохід державі. І обслуговування.
Краще подбати про зубАжілих французів та процвітання їх країни. З відсотками.
даже не представляю, что было бы если он не оказался на нужном месте в нужное время.
Коли та спустили на воду останній корабель?
А катери "Кентавр" комісія ВМС не приймає другий рік поспіль, бо реальні характеристики не відповідають заявленим.
Ти дебіл?
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне? - З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.
Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"? - Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.
Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі? - Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"? - З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.
Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан". Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном. Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
Переконаний - на нас чекає ще чимало дивовижних відкриттів. Розваляться ці справи в судах так само, як всі попередні. Звісно, за умови об'єктивного суду. Для того, аби суд був об'єктивний і тричі думав перш ніж чинити беззаконня - існуємо ми. Ми всі.
Ситуація наразі виглядає так. Зеленський робить те, що мусить робити актор - знімається у відосиках. Його оточення намагається загасити скандали з вагнерівцями і з курсантками на підборах, справами проти чергових "корупціонерів Порошенка".
Друзяки Портнова, - Татарови та Смірнови, - під це діло блокують роботу підприємств, що справді у важкий момент війни не надали фронту якісну і недорогу техніку - на радість Москві. І голосять всі разом про "свиноборонпром".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО
І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.