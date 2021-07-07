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Новости Агрессия России против Украины
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Турчинов о деле "Кузни на Рыбальском": Это расправа над боевым генералом и предприятием, способным выпускать военные корабли

Турчинов о деле

В Украине происходит реинкарнация режима Януковича с его главными признаками - это правовой нигилизм, произвол правоохранительных органов, заказные дела и неправосудные решения.

Об этом заявил Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что преследования боевого генерала Павловского и руководителя ОАО "Завод "Кузня на Рыбальском" подрывают обороноспособность государства.

"В настоящее время в Печерском суде происходит заказанная властью, действующей Зе-командой, действующим президентом расправа над боевым генералом Игорем Павловским и руководителем оборонно-промышленного предприятия Валерием Шандрой", - заявил Турчинов.

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Он отметил, что генерал Павловский в 2014 году возглавлял оборону Мариуполя и сделал все, чтобы защитить стратегический для Украины город.

"Находясь на должности заместителя министра обороны, он работал над тем, чтобы наша армия, наши Вооруженные силы получали новую военную технику, новое оружие. Делал это честно и профессионально", - отмечает Турчинов.

"Если говорить о оборонном предприятии "Кузня на Рыбальском", то, пожалуй, это одно из последних предприятий, которое еще способно в Украине выпускать боевые корабли, боевые катера для ВМС нашей страны. В 2014-2015 году были заблокированы все поставки любого военного оборудования, военной техники, оружия в нашу страну. И мы вынуждены были рассчитывать исключительно на собственные силы. Именно тогда "Кузня на Рыбальском" смогла организовать производство бронированных артиллерийских катеров, которые стали известны всему миру, прорываясь под огнем РФ через Керченский пролив. Сейчас предприятие и военных пытаются обвинить в том, что они организовали выпуск десантных катеров", - говорит Александр Турчинов.

Он отметил, что сейчас эти катера проходят испытания в Министерстве обороны.

"И когда президент Зеленский выступал в Одессе, то он фотографировался именно на фоне этой военной техники. К большому сожалению, вместо того, чтобы ускорить их испытания, чтобы взять их на вооружение, создается искусственное дело, и в результате мы видим опять пустой и грязный пиар. На фоне традиционного для этой власти срыва Государственного оборонного заказа, когда уже полгода прошли и опять не подписываются, не проплачиваются контракты на производство оружия, военной техники - обвиняют людей, которые пытались реализовать конкретные задачи по укреплению нашей обороны", - констатирует Александр Турчинов.

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"Я не удивляюсь, что срываются оборонные заказы. Потому что когда такие абсурдные дела открываются против тех, кто выполняет свои обязанности, - чиновники, те же генералы просто боятся подписывать соглашения, понимая что в любое время они могут быть брошены за решетку", - отмечает Турчинов.

"Абсурдность этого дела, то, что оно является заказаным подтверждает и факт залога. 440 млн гривен для каждого. Такой залог выдвигается генералу Павловскому, который живет в съемной квартире в Киеве. Не на государственной даче, как действующие руководители, а в съемной квартире, ему предъявляют залог в 440 000 000, которы попадает в 10-ку крупнейших залогов", - подчеркнул Турчинов.

"Заговор - это когда предают свою страну, когда разоблачают спецоперацию и фактически дают возможность остаться на свободе боевикам -"вагнеровцам", которые уничтожали украинцев. Заговор - это когда запрещают нашим военным защищать свою страну и реагировать на военные провокации российских наемников. Заговор - это когда разоружают нашу страну. А то, в чем обвиняют Павловского и Шандру, это не заговор, это надлежащее выполнение служебных обязанностей", - резюмирует Александр Турчинов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Турчинов Александр (3336) Павловский Игорь (115) Шандра Валерий (13)


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Топ комментарии
+33
Я одно не могу понять, сколько еще нужно накормить "нашмудрыйнарит" писюнистом оманским? Или пусть жрут, пока сами на Майдан не выйдут?
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07.07.2021 16:46
+25
То Виктор Пороцкий не просто місцевий дурний, який постить картинки, а вражина. Він ненавидить всіх, хто зупинив фуйло.
Захоплення Криму- 20 лютого 2014 року.
Втеча януковича- 22 лютого 2014 року.
То хто здав крим?
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07.07.2021 17:01
+20
ти не доведеш тут платним подляковим ботам та їх 43/43%зебілам, що контракт на сім мільонів євро за простий патрульний прикордоний катер - це набагато дорожче (може, навіть в два рази), ніж контракт за сім мільонів доларів за один МБК (броньований!), виготовлений на вітчизняному підприємстві.
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07.07.2021 16:54
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о как
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07.07.2021 16:43 Ответить
Я одно не могу понять, сколько еще нужно накормить "нашмудрыйнарит" писюнистом оманским? Или пусть жрут, пока сами на Майдан не выйдут?
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07.07.2021 16:46 Ответить
ничего не нужно делать. подождем колбасных бунтов.
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07.07.2021 17:00 Ответить
Не будет колбасных бунтов, потому что колбасу можно всегда пообещать!
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07.07.2021 17:29 Ответить
можно и пообещать, но..Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время
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07.07.2021 17:43 Ответить
большинство ничего не знает ни о вагнеровцах, ни о посадках. Г+Г об этом не рассказывает и квартал молчит
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07.07.2021 17:10 Ответить
Ты мыслишь, как прыщавый подросток. А может ты провокатор и тролль. Во-первых нечем и некем было воевать. На тот момент во-власти еще было куча генералов и бюрократов на местах, которые работали на ФСБ и саботировали действия властей. Во-вторых: США (миротворец Обама) и ряд глав государств ЕС просили руководство Украины сдерживаться. В третьих, на заседании СНБО один только Турчинов поднял руку "За" введение военного положения. Больше всех упиралась Юля.
Сейчас конечно легко умничать, тем более с дивана. Ты кстати чем занимался весной 2014 году? Только не говори, что на "колчаковских фронтах" воевал. Так само с дивана умничал.
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07.07.2021 17:22 Ответить
Такой херни ********** пропаганда вагон наснимала. Этоот кент с удовольствем расскажет о чем говорили Гришка самозванец с отцом Варлаамом на литовской границе.
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07.07.2021 16:58 Ответить
Источник твоей лжи некая https://mobile.facebook.com/100003694561537/. Татьяна
Заровная. Вся страница заточена против: Турчинов, Порошенко , т.е основные монолиты, остановившие *********. Вся инфа воняет просто . Дальше не вижу смысла обсуждать сфабрикованные фейки от ********* .
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07.07.2021 17:23 Ответить
Звідки у віті мізки?
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07.07.2021 17:16 Ответить
То Виктор Пороцкий не просто місцевий дурний, який постить картинки, а вражина. Він ненавидить всіх, хто зупинив фуйло.
Захоплення Криму- 20 лютого 2014 року.
Втеча януковича- 22 лютого 2014 року.
То хто здав крим?
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07.07.2021 17:01 Ответить
- https://censor.net/ru/photo_news/3233706/avakov_obsudil_s_ministrom_ekonomiki_frantsii_le_merom_plany_po_sotrudnichestvu_postavki_vertoletov

- https://censor.net/ru/photo_news/3179589/frantsiya_za_3_goda_postroit_dlya_gospogranslujby_20_sovremennyh_katerov_kontrakt_na_1365_mln_evro_podpisan
- https://censor.net/ru/news/3252424/kabmin_odobril_privlechenie_116_mln_evro_kredita_na_zakupku_u_frantsii_20_patrulnyh_katerov
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07.07.2021 16:48 Ответить
ти не доведеш тут платним подляковим ботам та їх 43/43%зебілам, що контракт на сім мільонів євро за простий патрульний прикордоний катер - це набагато дорожче (може, навіть в два рази), ніж контракт за сім мільонів доларів за один МБК (броньований!), виготовлений на вітчизняному підприємстві.
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07.07.2021 16:54 Ответить
Ви праві. У нас країна перемігшої "какаяразніци".

Тому не важливо, що українські катери не тільки дешевші, що це й робочі місця, зарплати, дохід державі. І обслуговування.

Краще подбати про зубАжілих французів та процвітання їх країни. З відсотками.
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07.07.2021 18:05 Ответить
ой, вибачте пані Чайко, не побачив, кому дописую... Соррі, надалі постараюсь бути уважним
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07.07.2021 16:56 Ответить
Чому кума ***** Медведчука із заставою у 300 млн.грн. відпускають під домашній арешт без застави, а бойовосу генералу і керівнику ОПП застава у 440 млн.грн. Чи це не зеркальна боротьба з державною зрадою, яку так ********** московити
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07.07.2021 16:49 Ответить
"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства"
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07.07.2021 17:17 Ответить
Ок, тоді провести нормальну реформу зебілу хто заважає? Порошенко?
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07.07.2021 17:29 Ответить
Це було до того як судами почав керувати Портнов.
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07.07.2021 17:41 Ответить
Пасторе, коли вже?!
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07.07.2021 16:53 Ответить
если Турчинов так утверждает, то значит так и есть. это единственный человек в этой стране, кому можно доверять.
даже не представляю, что было бы если он не оказался на нужном месте в нужное время.
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07.07.2021 17:02 Ответить
А когда самого опытного адмирала Кабаненко убрали это было великое достижение?
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07.07.2021 17:08 Ответить
подляк вивів свою команду на форум цензора, і старих, і нових: https://censor.net/ru/user/477655, https://censor.net/ru/user/483023, https://censor.net/ru/user/486373, https://censor.net/ru/user/468824, https://censor.net/ru/user/475035, https://censor.net/ru/user/472984, https://censor.net/ru/user/489798 - весь зоопарк... кінця краю немає...
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07.07.2021 17:09 Ответить
Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": Це розправа над бойовим генералом і підприємством, здатним випускати військові кораблі - Цензор.НЕТ 9121
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07.07.2021 17:12 Ответить
Так скорее всего там 2-3 клоуна. Как под копирку хрень пишут. Макали их мордой в их собственное дерьмо неоднократно - опять вылазят с той же хренью.
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07.07.2021 17:23 Ответить
Які, у дупу, кораблі?
Коли та спустили на воду останній корабель?
А катери "Кентавр" комісія ВМС не приймає другий рік поспіль, бо реальні характеристики не відповідають заявленим.
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07.07.2021 17:25 Ответить
Та коли. При Порошенку.
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07.07.2021 17:36 Ответить
Російські диверсанти.
Ти дебіл?
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07.07.2021 17:53 Ответить
Все як Портнов і погрожував.
Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": Це розправа над бойовим генералом і підприємством, здатним випускати військові кораблі - Цензор.НЕТ 4924
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07.07.2021 17:36 Ответить
Свечку держали?) Или как всегда? Всех по себе судите?)
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07.07.2021 18:11 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3624836.html Я не буду обурюватися - я подякую ДБР за справу проти генерала Павловського. Бо саме завдяки таким справам, ми дізнаємося, наскільки класно працювали тил збройних сил і окремі підприємства в часи Порошенка.
Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне? - З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу.
Генералів Шевчука і Марченка звинуватили в поставках "бронежилетів що прострілюються"? - Жоден суд не підтвердив цього факту, а броніки цих типів у ЗСУ стоять на обзроєнні досі.
Олега Гладковського звинуватили, що він налагодив закупівалю дефіцитних приборів у країні-агресорі? - Йому з цього приводу не вручили навіть підозри.
Гладковського звинуватили в продажі "МАЗ-Богданів"? - З'ясувалося, що спеціально допрацьовані і адаптовані для фронту "МАЗ-Богдани", були набагато надійніші за КрАЗи і що продавали їх МінОборони ДЕШЕВШЕ, ніж нині МО закуповує чисто білоруські МАЗи у цивільному варіанті.
Я ніяк не буду проти, аби українці завдяки цим сканадалам, дізналися подоробиці про завод "Кузня на Рибальському" і про швидкі "Богдан". Наприклад, наскільки кораблі від "Кузні" були дешевші за ті катери, які нині МО купує за кордоном. Або, які швидкі змогли опертивно виготовити і поставити в частини за Зеленського?
Кого роботою забезпечують нині - українські підприємства, чи іноземні?
Переконаний - на нас чекає ще чимало дивовижних відкриттів. Розваляться ці справи в судах так само, як всі попередні. Звісно, за умови об'єктивного суду. Для того, аби суд був об'єктивний і тричі думав перш ніж чинити беззаконня - існуємо ми. Ми всі.
Ситуація наразі виглядає так. Зеленський робить те, що мусить робити актор - знімається у відосиках. Його оточення намагається загасити скандали з вагнерівцями і з курсантками на підборах, справами проти чергових "корупціонерів Порошенка".
Друзяки Портнова, - Татарови та Смірнови, - під це діло блокують роботу підприємств, що справді у важкий момент війни не надали фронту якісну і недорогу техніку - на радість Москві. І голосять всі разом про "свиноборонпром".
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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07.07.2021 18:22 Ответить
Турчинов про справу "Кузні на Рибальському": Це розправа над бойовим генералом і підприємством, здатним випускати військові кораблі - Цензор.НЕТ 9068
ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО
І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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07.07.2021 18:31 Ответить
Того Павловского ще в 18 році по судах ганяли.
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07.07.2021 18:46 Ответить
да, НАБУ ганяло, мало право; але почитай вище: "Нам розповідали, що Павловський задорого купував пальне? - З'ясувалося, що пальне Павловський закупив дешевше ніж НАБУ, яке проти нього порушила справу." Ту справу закрили.
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07.07.2021 19:21 Ответить
Завод "Ленинская кузня", который до недавнего времени принадлежал президенту Украины Петру Порошенко, во время строительства Подольского-Воскресенского моста https://tsn.ua/ru/********/zavod-poroshenko-leninskaya-kuznya-vo-vremya-stroitelstva-podolsko-voskresenskogo-mosta-zakupal-v-rossii-tovary-na-byudzhetnye-sredstva-rassledovanie-1317234.html закупил напрямую из наРФии металлоконструкций на средства киевского бюджета на сумму 160 миллионов гривен .
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08.07.2021 09:47 Ответить
 
 