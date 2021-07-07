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Комитет Рады по нацбезопасности начал рассмотрение правок в законопроект о реформе СБУ: перешли в закрытый режим работы

Комитет Рады по нацбезопасности начал рассмотрение правок в законопроект о реформе СБУ: перешли в закрытый режим работы

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в среду приступил к рассмотрению поправок ко второму чтению законопроекта №3196-д "О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

После более чем двух часов рассмотрения поправок члены комитета перешли в закрытый режим работы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении 28 января.

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Автор: 

ВР (29258) СБУ (19924) реформы (3951)


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А що,у нас є ще СБУ? Помниться,яких хороших хлопців було набрано в ці відповідальні держоргани в 2014-2019 роках. Тоді було виялено безліч ворожих диверсійних груп і агентів в нашому українському середовищі. Цей орган став дійсно захисником безпеки країни. Тоді сюди не сунолось всіляки Лайно, що поперло вже з літа 2019 року і яке зараз все робить сумісно з так званими "владними особами" ,щоби ЗСУ втратило боєготовність та матзабезпечення повністю, зупинилась оборонна промисловість,деградувала економіка в цілому,що зараз видно скрізь,втратився авторитет країна на міжн.рівні і т.д.т.п. По Київу і Україні гуляють шпигуни, дизертири, провокатори,поверненні зрадники та уклоністи від мобілізації, бойовики, сепаратисти усіх рівнів. Вони практично і реально пропоганують Антидержавні лозунги,продовжують та проводять цілі антидержавні шоу скрізь,і не тільки в Україні ( як Вілкули,Рабіновичі,Шевченки,Бондаренки і маса іншого лайна). І їх становиться кожного дня все більше. Всі вони виконують лише одну задачу ворога: РОЗПОРОШЕННЯ З В СУСПІЛЬСТВІ ВСІХ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ОЗНАК,УМОВ та СИМВОЛІВ В Україні З ПОСЛІДУЮЧОЮ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ. Та що там говорити про усю цю диверсантську кодлу,коли сам "президент" діє як ВОРОГ УКРАЇНИ. Без коментарів.
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08.07.2021 09:40 Ответить
 
 