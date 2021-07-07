Комитет Рады по нацбезопасности начал рассмотрение правок в законопроект о реформе СБУ: перешли в закрытый режим работы
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в среду приступил к рассмотрению поправок ко второму чтению законопроекта №3196-д "О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.
После более чем двух часов рассмотрения поправок члены комитета перешли в закрытый режим работы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении 28 января.
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Василь Стус #486935
показать весь комментарий08.07.2021 09:40 Ответить Мне нравится 0
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