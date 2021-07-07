Комитет Рады по нацбезопасности начал рассмотрение правок в законопроект о реформе СБУ: перешли в закрытый режим работы

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в среду приступил к рассмотрению поправок ко второму чтению законопроекта №3196-д "О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

После более чем двух часов рассмотрения поправок члены комитета перешли в закрытый режим работы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении 28 января.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая сообщила, что "коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ"