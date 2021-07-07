Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением. Сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии Четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине на тему "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье". Глава государства выразил радость по поводу того, что в этом году Конференция по реформам в Украине принимает именно Литва, ведь в последние годы литовские партнеры были и остаются в авангарде поддержки перемен в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент рассказал о реформах, которые происходят в Украине в последние годы. В частности, он отметил, что с 1 июля открылся полноценный, прозрачный рынок земли, обеспечив реализацию конституционного права собственности граждан на землю. Также была запущена программа доступных кредитов 5-7-9%, которая способствовала развитию малого и среднего бизнеса и поддержала предпринимателей в условиях пандемии COVID-19. Кроме того, был разработан новый инструмент – поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями – так называемые инвестиционные няни, призванные оказывать надлежащее сопровождение инвестиционным проектам.

"Отдельно Зеленский остановился на диджитализации в Украине. Он рассказал, что на портале электронных государственных услуг "Дія" можно за считанные минуты с помощью своего компьютера или смартфона открыть бизнес, получить разрешение на строительство, зарегистрировать новорожденного ребенка, записаться на вакцинацию и получить еще десятки государственных услуг. Также в Украине продолжается модернизация инфраструктуры. В частности, в рамках программы "Большое строительство" за прошлый год построено и обновлено более 4 тыс. км дорог государственного значения и более 2,5 тыс. км дорог местного значения, отремонтировано 158 мостов, создано более 100 спортивных объектов, построены и отремонтированы 114 школ", - следует из сообщения.

Он также отметил, что для сохранения экологии в Украине уже принят пакет необходимых документов для создания системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов.

Особое внимание Зеленский акцентировал на амбициозной цели Украины касательно отношений с Евросоюзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о сроках вступления Украины в ЕС: У нас одинаковые ценности, но цена членства разная. Несправедливо

"Европейский Союз является нашим надежным партнером во внедрении внутренних реформ, модернизации украинской экономики, повышении конкурентоспособности. Происходит постепенная интеграция наших рынков", – отметил он.

Президент подчеркнул, что удельный вес торговли с ЕС сегодня превысил 40% общего объема внешней торговли Украины.

"Мне кажется, это только начало. Мы стремимся к обновлению Соглашения об ассоциации. Динамические изменения законодательства ЕС и условий нашей двусторонней торговли требуют от нас креативности и гибкости. Этот процесс был начат во время предыдущего Саммита Украина - ЕС. К следующему Саммиту мы должны подвести первые итоги переговоров по обновлению тарифной части Соглашения", – подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, украинские производители ожидают упрощения торговли промышленной продукцией, поэтому "промышленный безвиз" должен стать историей совместного успеха.

Украина активно приобщается к сотрудничеству в рамках реализации Европейского зеленого курса.

"Наша цель – избежать потенциальных барьеров в двусторонней торговле при формировании европейского Механизма корректировки углерода на границе", – сказал Зеленский.

В сфере борьбы с коррупцией Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) совместно с международными партнерами и общественностью активно разрабатывает проект антикоррупционной стратегии Украины на последующие годы, также отметил глава государства.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением, "ведь не только евроинтеграция делает Украину сильнее. Сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз".

"Евросоюз должен продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям и принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС – Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина быстрее всех в Европе проводит реформы, - Зеленский

Президент также отметил, что Украина делает свой весомый вклад в обеспечение евроатлантической безопасности. В частности, наша страна является неотъемлемой частью Сил быстрого реагирования НАТО, участвует в миротворческих операциях и учениях Альянса и налаживает совместимость с армиями НАТО, что видно на примере Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг).

Напоследок президент напомнил, что неделю назад 27 государств Европейского Союза одобрили Соглашение между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

"Я сторонник именно таких историй – историй успеха. Историй взаимовыгодного сотрудничества европейских стран. Только так мы способны достичь синергии между собой. И только так, я убежден, мы сделаем сильную Украину в еще более сильной европейской и евроатлантической семье", – сказал глава государства.