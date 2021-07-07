Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением. Сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии Четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине на тему "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье". Глава государства выразил радость по поводу того, что в этом году Конференция по реформам в Украине принимает именно Литва, ведь в последние годы литовские партнеры были и остаются в авангарде поддержки перемен в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Президент рассказал о реформах, которые происходят в Украине в последние годы. В частности, он отметил, что с 1 июля открылся полноценный, прозрачный рынок земли, обеспечив реализацию конституционного права собственности граждан на землю. Также была запущена программа доступных кредитов 5-7-9%, которая способствовала развитию малого и среднего бизнеса и поддержала предпринимателей в условиях пандемии COVID-19. Кроме того, был разработан новый инструмент – поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями – так называемые инвестиционные няни, призванные оказывать надлежащее сопровождение инвестиционным проектам.
"Отдельно Зеленский остановился на диджитализации в Украине. Он рассказал, что на портале электронных государственных услуг "Дія" можно за считанные минуты с помощью своего компьютера или смартфона открыть бизнес, получить разрешение на строительство, зарегистрировать новорожденного ребенка, записаться на вакцинацию и получить еще десятки государственных услуг. Также в Украине продолжается модернизация инфраструктуры. В частности, в рамках программы "Большое строительство" за прошлый год построено и обновлено более 4 тыс. км дорог государственного значения и более 2,5 тыс. км дорог местного значения, отремонтировано 158 мостов, создано более 100 спортивных объектов, построены и отремонтированы 114 школ", - следует из сообщения.
Он также отметил, что для сохранения экологии в Украине уже принят пакет необходимых документов для создания системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов.
Особое внимание Зеленский акцентировал на амбициозной цели Украины касательно отношений с Евросоюзом.
"Европейский Союз является нашим надежным партнером во внедрении внутренних реформ, модернизации украинской экономики, повышении конкурентоспособности. Происходит постепенная интеграция наших рынков", – отметил он.
Президент подчеркнул, что удельный вес торговли с ЕС сегодня превысил 40% общего объема внешней торговли Украины.
"Мне кажется, это только начало. Мы стремимся к обновлению Соглашения об ассоциации. Динамические изменения законодательства ЕС и условий нашей двусторонней торговли требуют от нас креативности и гибкости. Этот процесс был начат во время предыдущего Саммита Украина - ЕС. К следующему Саммиту мы должны подвести первые итоги переговоров по обновлению тарифной части Соглашения", – подчеркнул Зеленский.
Также, по его словам, украинские производители ожидают упрощения торговли промышленной продукцией, поэтому "промышленный безвиз" должен стать историей совместного успеха.
Украина активно приобщается к сотрудничеству в рамках реализации Европейского зеленого курса.
"Наша цель – избежать потенциальных барьеров в двусторонней торговле при формировании европейского Механизма корректировки углерода на границе", – сказал Зеленский.
В сфере борьбы с коррупцией Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) совместно с международными партнерами и общественностью активно разрабатывает проект антикоррупционной стратегии Украины на последующие годы, также отметил глава государства.
Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двусторонним движением, "ведь не только евроинтеграция делает Украину сильнее. Сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз".
"Евросоюз должен продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям и принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС – Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", – сказал он.
Президент также отметил, что Украина делает свой весомый вклад в обеспечение евроатлантической безопасности. В частности, наша страна является неотъемлемой частью Сил быстрого реагирования НАТО, участвует в миротворческих операциях и учениях Альянса и налаживает совместимость с армиями НАТО, что видно на примере Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг).
Напоследок президент напомнил, что неделю назад 27 государств Европейского Союза одобрили Соглашение между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.
"Я сторонник именно таких историй – историй успеха. Историй взаимовыгодного сотрудничества европейских стран. Только так мы способны достичь синергии между собой. И только так, я убежден, мы сделаем сильную Украину в еще более сильной европейской и евроатлантической семье", – сказал глава государства.
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Девиз сегодняшнего дня Плачет Вовочка у Европы ... Смотреть, слушать противно.
- олигархи только становятся сильнее каждый раз когда им объявляют войну
- уничтожают малый и средний бизнес, повышая им налоги
- в ОП трудятся (борются с активистами) в поте лица те, кто должен сидеть в тюрьме
- коррупция процветает
- суды не реформированы
- антикоррупционные органы не работают полноценно
- прокуратура не реформирована
- СБУ кошмарит бизнес
- вместо налоговой милиции создана еще одна кормушка для бывших коррупционеров БЭБ
- Антимонопольный комитет не замечает очевидного
- НКРЕКП тоже самое
- таможня после ее "реформы" стала приносить еще меньше чем до этой самой реформы
- гособоронзаказ не принят
- армия не реформируется как надо
- кумовство во власти процветает
- менеджерам госкомпании Нафтогаз выплачиваются скрыто космические зарплаты и премии
- продают с/х землю когда абсолютное большинство граждан против
- ВР принимает такой закон о референдуме, который не работает по факту
- и многое другое
Букви вже понад 2 роки стежать за тим, як президент України Володимир Зеленський дотримується українського законодавства, зокрема, Конституції України. За цей час ми виявили майже чотири десятки порушень основного закону країни.
Виступи російською: 7 порушень. Впродовж двох років на посаді президента Володимир Зеленський неодноразово виступав російською мовою. Таким чином глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року. Тож публічний виступ Зеленського як президента України російською мовою є порушенням приписів статті 10 Конституції України. Аналогічної позиції дотримуються судді Великої Палати Верховного Суду.
Звільнення і присвоєння звань: 15 порушень. Порушення Конституції нерідко траплялися тоді, коли президент ухвалював ті чи інші кадрові рішення.
Зокрема, 24 травня Зеленський скасував указ президента України від 4 травня 2019 року № 187 про призначення члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка. Скасування указу про призначення члену Нацради не є підставою для дострокового припинення його повноважень. Крім цього, скасований указ має індивідуальний характер та припинив свою дію в момент його виконання.
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Скасування Зеленським указів президента, що мають індивідуальний, ненормативний характер, є порушенням норм статей 19 та 58 Конституції України (регулює дію нормативно-правових актів у часі).
В червні 2019 року Зеленський скасував укази президента України від 13 травня 2019 року № 217 та № 218 про призначення членів Вищої ради правосуддя. Ці укази також мають індивідуальний, ненормативний характер, і їхнє скасування є порушенням норм статей Конституції України 19, 58, 106 (регулює права та обов'язки президента).
Деякі кадрові рішення президента призводили до порушень норм одразу 8 статей Конституції, як от спроба своїм указом відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького. Тим самим Зеленський порушив норми статей 6, 8, 19, 106, 147, 149, 149-1, 153 Конституції України. Після цього глава держави підписав указ № 124/2021, яким скасував попередні укази президента № 256 від 14 травня 2013 року та № 513 від 17 вересня 2013 року про призначення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касьмініна. Цим самим він порушив норми статей 19, 58, 106, 149-1 (про КСУ) Конституції України.
Перевищення повноважень: 8 порушень. Президент неодноразово перевищував повноваження, коли надавав доручення Кабінету Міністрів і не тільки.
10 липня 2019 року Зеленський змусив секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка залишити офіційну зустріч, яка проходила в цьому місті. Президент зокрема, заявив, що раніше Годунок був засуджений за розбій, назвав чиновника "розбійником" і закликав його вийти із зали. Президент України не наділений повноваженнями в будь-який спосіб впливати та втручатись в роботу та прийняття рішень органами місцевого самоврядування, з огляду на що в діях Зеленського вбачається порушення норм статей 19, 106 і 140 (про місцеве самоврядування) Конституції України.
До того ж президент неодноразово перевищував свої повноваження, надаючи доручення Кабінету Міністрів України. При цьому він порушував норми статей 19, 106, 113 (про Кабінет Міністрів) Конституції України. Ми зафіксували щонайменше 7 таких випадків.Детальніше - за вищенаведеною ссиллю
Долгов стало в разы больше - это да. Нафига ЕС долги Украины?
За что погибли люди на Майдане ? За то , что бы это так позорило Украину на весь мир ?