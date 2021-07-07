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Новости Борьба с коронавирусом
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Киевскую частную больницу подозревают в продаже вакцины Pfizer: Минздрав начал служебное расследование

Киевскую частную больницу подозревают в продаже вакцины Pfizer: Минздрав начал служебное расследование

СМИ сообщили о возможной продаже вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, в одной из частных больниц Киева. В Министерстве здравоохранения инициируют служебное расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минздраве отметили, что вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для иммунизации только силами мобильных бригад, ей также прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре Минздрава.

"К вакцинации сейчас приковано много внимания, но мы все равно получили сообщение о возможных злоупотреблениях с вакцинами. Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации", - добавил Ляшко.

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Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4901) злоупотребление (88) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+14
в єтом разбирательстве главное на себя не выйти
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07.07.2021 17:13
+4
вы на чём профилактику настаиваете
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07.07.2021 17:37
+3
Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации", - добавил Ляшко, сделаем выводы и усилим конспирацию.
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07.07.2021 17:16
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в єтом разбирательстве главное на себя не выйти
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07.07.2021 17:13 Ответить
Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации", - добавил Ляшко. Источник: https://censor.net/ru/n3275725\\\\\\

по тексту, этот чувак типо Вася дворник - в тексте ни разу не сказано кто он.
я не знаю, но хотя бы тут написали шо это членовек который запугал граждан тем шо в парках вирус(прошелся бы он вечером по парке - за вирус бы говорил в посл. очередь)))
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07.07.2021 17:14 Ответить
Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации", - добавил Ляшко, сделаем выводы и усилим конспирацию.
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07.07.2021 17:16 Ответить
Бизнес,чистейшей воды бизнес.У меня среди родственников много переболевших.Контактировал,водил по платным поликлиникам отвозил в ковид-больницу,проведывал.Молодые переболели почти бессимптомно.Меня эта зараза не затронула.Соблюдаю масочный режим,употребляю профйилактику.Пока Бог бережет меня и моих близких.
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07.07.2021 17:18 Ответить
вы на чём профилактику настаиваете
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07.07.2021 17:37 Ответить
Аптечный вариант.И на воде и на спирте.На воде -более действенный.Даже немовлям от плиснявы во рту мажут.
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07.07.2021 17:59 Ответить
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07.07.2021 18:15 Ответить
Какой-то разводняк. https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv Файзер можно получить без напряга и бесплатно.
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07.07.2021 17:23 Ответить
кацапам продают
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07.07.2021 20:10 Ответить
кацапам скотомицин спутник-вектор положен
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07.07.2021 20:12 Ответить
Ха ха -а кто то сомнвался?)) Запад что зря бьет в набат - говоря боритесь с коррупцией?? Наверное как в Африке или Индии - физ раствор кололи, тем кому вакцина предназначалась, а вакцину на лево парили.
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07.07.2021 17:24 Ответить
тю, в нас фірма збирається вакцинувати свої співробітників файзером,причому не питайте де взяли я ж особисто отримав дві порції короновак, тож кататимусь туди куди пускатимуть
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07.07.2021 17:26 Ответить
а чем можно вколоться чтобы ЕС признавало? Модерна, Пфайзер, Янсен, Астразенека? Второй месяц врача долбаю, когда
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07.07.2021 17:39 Ответить
Астразенеку и Pfizer/Moderna в ЕС признают. В том числе индийскую и корейскую астразенеку. Всю китайчатину и кацапский "новичок", ой да, попутал, "спутник" - нет.
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07.07.2021 17:45 Ответить
Китайский шмурдяк прокатит в швейцарии, нидерландах, австрии, венгрии, словении, эстонии и вроде в испании. Не все так плохо. Но зеЛох должен сидеть за покупку китайского дерьма по заоблачной цене.
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07.07.2021 17:51 Ответить
Это сертификат о прививке Ковишилдом в этих странах прокатит. А его Индия выпускает.
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07.07.2021 18:12 Ответить
Нет уже и кроновак канает. Он признан ВОЗ и 99% что его через месяца 3-4 все нормальные страны будут признавать. А вот РФ вакцины то да, никто особо не признает
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07.07.2021 18:23 Ответить
Речь идет о китайском шмурдяке. На евро правде есть статья, какое ширево где прокатит в ес.
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07.07.2021 18:29 Ответить
Ну це вже занадто. То ж для начальства, а вони на продаж
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07.07.2021 18:22 Ответить
Найшли, що розслідувати. Людей із супутствующими захворюваннями і пенсіонерів , тоб то тих що підлягають найбільшому риску померти, колють тільки китайською вакциною. Та вакцина,яку продають в клініках не дістанеться всерівно тим людям, яким вона потрібна першочергово.
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07.07.2021 18:30 Ответить
Ну все залежить від того, де вони ту вакцину взяли... Якщо башлянули комусь, щоб дістати закуплену державою - це одне. А якщо закупили своїми силами за кордоном, то це інше і в цьому нічого кримінального нема!
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07.07.2021 19:08 Ответить
2й варіант не можливий на сьогодні.
І так, багато держслужбовців мают на сьогодні майже бесконтрольний доступ до файзеру - деякі, як у Бучі - використовують це для того, щоб прищепити якнамога більше містян, інші - за хабарі пропонують пройти щеплення...
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07.07.2021 19:50 Ответить
Что то мне кааца, что большая часть вакцин левая, даже в нормальных странах. Ну а тут уж...
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07.07.2021 20:27 Ответить
 
 