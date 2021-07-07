Киевскую частную больницу подозревают в продаже вакцины Pfizer: Минздрав начал служебное расследование
СМИ сообщили о возможной продаже вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, в одной из частных больниц Киева. В Министерстве здравоохранения инициируют служебное расследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
В Минздраве отметили, что вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступна для иммунизации только силами мобильных бригад, ей также прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре Минздрава.
"К вакцинации сейчас приковано много внимания, но мы все равно получили сообщение о возможных злоупотреблениях с вакцинами. Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации", - добавил Ляшко.
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по тексту, этот чувак типо Вася дворник - в тексте ни разу не сказано кто он.
я не знаю, но хотя бы тут написали шо это членовек который запугал граждан тем шо в парках вирус(прошелся бы он вечером по парке - за вирус бы говорил в посл. очередь)))
І так, багато держслужбовців мают на сьогодні майже бесконтрольний доступ до файзеру - деякі, як у Бучі - використовують це для того, щоб прищепити якнамога більше містян, інші - за хабарі пропонують пройти щеплення...