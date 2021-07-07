Войска РФ обстреливали позиции украинских воинов вблизи н.п. Пески, потерь нет, - штаб ООС

Оккупационные войска Российской Федерации с начала суток один раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям украинских воинов из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за сутки разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

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