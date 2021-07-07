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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ обстреливали позиции украинских воинов вблизи н.п. Пески, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ обстреливали позиции украинских воинов вблизи н.п. Пески, потерь нет, - штаб ООС

Оккупационные войска Российской Федерации с начала суток один раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям украинских воинов из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за сутки разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

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Автор: 

обстрел (27336) Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


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Відсутність ударних БПЛА на фронті дозволяє терористам безкарно наносити удари по ЗСУ! Генштаб та Міноборони свідомо ігнорують ******* зброю перемоги, яка довела свою суперефективність в азербайджано-вірменській війні! Касьянов пропонував оснастити ЗСУ тисячами дешевих ударних БПЛА до 100 тис. доларів, які можуть змінити хід цієї війни, але ЗСУ купляє дешевий непотріб по 300 тис. доларів, але з відкатами та у своїх і обмеженими партіями!
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07.07.2021 19:18 Ответить
 
 