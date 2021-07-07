Мы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран
Украина с учетом изменений, которые она сделала в своих военных структурах, сейчас, вероятно, даже ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены Альянса.
Такое мнение выразил министр обороны Украины Андрей Таран на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я считаю, что то, что мы делаем, каждый день приближает нас к стандартам НАТО. Мы действительно идем по этому пути. Кто-то может сказать: мы все еще ждем, что Украина сделает определенные реформы. Да, мы реалистичны в оценке того, что мы сделали и что необходимо сделать. Но мы преодолели большой путь от советской эры, от советской армии. Я бы сказал, что, если вы сравните нас и какие изменения мы сделали в наших военных структурах, вероятно, мы даже ближе к НАТО, чем некоторые страны НАТО", - сказал Таран.
По его словам, Украина уже имплементировала разные изменения, и теперь у нее есть гражданский министр обороны и военный Генеральный штаб, которые разделили обязанности между собой.
"Конечно, это не простой процесс, мы не завершили его. У меня все еще есть некоторые разногласия с военным руководством, но мы на правильном пути", - пояснил он.
Министр подчеркнул, что рано или поздно Украина будет членом НАТО, и высказал уверенность в том, что к тому времени страна и Альянс будут взаимосовместимыми.
"Моя идея заключается не в том, чтобы приблизить наши Вооруженные силы к стандартам НАТО в смысле того, чтобы использовать такой же калибр, такое же оружие, такую же форму. Моя главная идея в том, что для нас очень важно приблизить нас к НАТО в смысле совместимости. Мы со странами НАТО должны понимать друг друга, мы должны думать в соответствии со стандартами НАТО. Мы должны быть способны бороться вместе, потому что у нас общий враг. Россия - не только угроза для Украины, Россия - это угроза для западного общества, для демократии во всем мире", - сказал он.
Министр обороны также указал на то, что украинская армия ушла намного вперед в развитии по сравнению с армией РФ.
"Раньше мы были такими же. У нас были советские офицеры, советские генералы. У нас было такое же понимание о том, как себя вести, что делать, как коммуницировать. После начала агрессии в 2014 году я понял: мы сейчас абсолютно другие. Мы прошли длинный путь от советских времен, а россияне все еще там. Россияне все еще чувствуют себя постсоветской империей. Они пытаются представить себя, как люди империи, люди, которые представляют большую империю, вторую военную силу в мире, они пытаются диктовать во всех возможных смыслах, что делать и как", - сказал Таран.
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Якщо справді домовилися з Китаєм напряму, то путька цього не вибачить, тому найближчим часом можливий керований карго-Майдан від путьки.
Рабінович уже їздить до Китаю, торгує пикою.
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE&t=408s
Арахамия: партия Слуга народа поведёт Украину по пути коммунистического Китая
https://www.youtube.com/watch?v=jqrGvX871Ic&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
Причём этот старик всю свою сознательную жизнь воспитывался и учился в духе антинаучной и тупой идеологической и военной доктрины времён махрового застоя СССР.
Вот его он правдами и неправдами действительно пропетлял. Как явно думает пропетлять госизмену и его шеф ЗЕ.
Преодолеватель пути в НАТО блин...
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Сказал неисправимый совок-холуй.
тов.Таран с поразительной полнотой воплотил в своей морде лица всё тошнотворно совковое: безнадёжную интеллектуальную посредственность, общую культурно-цивилизационную отсталость, вообще, какую-то нафталинную устарелость. Это же человек брежневских 1970-х гг прошлого века.
То Данилов, теперь этот пе@дун старый...Такое впечатление, что Вова с ними там своим колумбийским стиральным порошком делится.
По ходу они принимают....совместно или у них один поставщик.
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Правильно говорит. Главное, должности поделить. Это - главный стандарт НАТО!!!
ся на достигнутом а критиковать конечно критикуйте главное - не останавливайте музыку.....
а вооружение все не кончается советское .
Жаль только 2 - х арсеналов и 7 стратегических баз боеприпасов не
смогли удержать от мародеров мальдивских за цвет метом .
Теперь покупаем все это за шекели .
https://www.istpravda.com.ua/authors/4f462246e6c5e/ Олександр Аргат Журналіст, редактор. http://mil.in.ua/ Український мілітарний портал
Утрачена армія здобутої держави.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою у Європі формацією
. Модерну на той час і грізну армію більше 20 років упосліджували і знищували.....
780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.
Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.