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Новости Агрессия России против Украины
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Мы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран

Мы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран

Украина с учетом изменений, которые она сделала в своих военных структурах, сейчас, вероятно, даже ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены Альянса.

Такое мнение выразил министр обороны Украины Андрей Таран на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что то, что мы делаем, каждый день приближает нас к стандартам НАТО. Мы действительно идем по этому пути. Кто-то может сказать: мы все еще ждем, что Украина сделает определенные реформы. Да, мы реалистичны в оценке того, что мы сделали и что необходимо сделать. Но мы преодолели большой путь от советской эры, от советской армии. Я бы сказал, что, если вы сравните нас и какие изменения мы сделали в наших военных структурах, вероятно, мы даже ближе к НАТО, чем некоторые страны НАТО", - сказал Таран.

По его словам, Украина уже имплементировала разные изменения, и теперь у нее есть гражданский министр обороны и военный Генеральный штаб, которые разделили обязанности между собой.

"Конечно, это не простой процесс, мы не завершили его. У меня все еще есть некоторые разногласия с военным руководством, но мы на правильном пути", - пояснил он.

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Министр подчеркнул, что рано или поздно Украина будет членом НАТО, и высказал уверенность в том, что к тому времени страна и Альянс будут взаимосовместимыми.

"Моя идея заключается не в том, чтобы приблизить наши Вооруженные силы к стандартам НАТО в смысле того, чтобы использовать такой же калибр, такое же оружие, такую же форму. Моя главная идея в том, что для нас очень важно приблизить нас к НАТО в смысле совместимости. Мы со странами НАТО должны понимать друг друга, мы должны думать в соответствии со стандартами НАТО. Мы должны быть способны бороться вместе, потому что у нас общий враг. Россия - не только угроза для Украины, Россия - это угроза для западного общества, для демократии во всем мире", - сказал он.

Министр обороны также указал на то, что украинская армия ушла намного вперед в развитии по сравнению с армией РФ.

"Раньше мы были такими же. У нас были советские офицеры, советские генералы. У нас было такое же понимание о том, как себя вести, что делать, как коммуницировать. После начала агрессии в 2014 году я понял: мы сейчас абсолютно другие. Мы прошли длинный путь от советских времен, а россияне все еще там. Россияне все еще чувствуют себя постсоветской империей. Они пытаются представить себя, как люди империи, люди, которые представляют большую империю, вторую военную силу в мире, они пытаются диктовать во всех возможных смыслах, что делать и как", - сказал Таран.

Автор: 

НАТО (9999) членство в НАТО (1515) ВСУ (6616) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+29
В качестве доказательства ЗЕлядям стоило показать миску с отрубями для ВСУ и задолжености по зарплате бойцов ВСУ.
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07.07.2021 17:35
+21
"Раньше мы были такими же. У нас были советские офицеры, советские генералы"
----------
Сказал неисправимый совок-холуй.
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07.07.2021 17:45
+18
Старий маразматик і брехло.
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07.07.2021 17:35
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В качестве доказательства ЗЕлядям стоило показать миску с отрубями для ВСУ и задолжености по зарплате бойцов ВСУ.
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07.07.2021 17:35 Ответить
Поки немає військової системи зв'язку з супутниковим сегментом - власними супутниками військового зв'язку які роблять наприклад французи в Талес аероспейс, скажіть це Авакову що французькі супутники військового зв'язку для нас в мільйон разів важливіше ніж неякісні гелікоптери), до тих пір наша армія це озброєний некерований натовп і рівнятись з арміями та країнами НАТО якось неправильно! В 2014 році росіяни вивели з ладу весь зв'язок в прикордонних районах, потушили базові станції бо всі мобільні оператори належать росіянам і вони здійснюють технічне керування українськими мобільними мережами, потім виключили АТС Укртелекому через своїх агентів, виключили всіх провайдерів Інтернет, які працювали в прикордонній зоні і ЗСУ втратило будь яке управління своїми підрозділами на кордоні. А далі почалась агресія! Ми сьогодні не стали більш захищеними від повторення цього сценарію, всі мобільні оператори досі в руках у росіян під їх керівництвом, весь Інтернет роздається в Україні через російські магістральні Інтернет-провайдери, такі як РЕТН, які заводять український трафік в росію навіть минуючи Київ. Укртелеком повністю знищений і підконтрольний Ахметову, тобто російським терористам! Ми в ще більшій дупі ніж в 2014 році, коли ще Ахметов не знищив Укртелеком! Єдина надія на управління країною на військову систему зв'язку, яка буде мати супутники для організації телефонних та відео каналів та швидкісної передачі даних! Тільки після розбудови такої системи ми можемо мірятись пісюнами з арміями НАТО! А поки що американці відключають доступ до своїх військових супутників Ірідіум кому хочуть і коли захочуть! Турецькій армії відключили доступ до Ірідіум і повалення Ердогана захлинулось в крові солдат-патріотів, яких порізали мусульманські фанатики-бородачі на всіх дорогах і блок-постах!
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07.07.2021 21:31 Ответить
бггг

https://mobile.twitter.com/verbyna

https://mobile.twitter.com/verbyna VerbynaМы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран - Цензор.НЕТ 5918Мы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран - Цензор.НЕТ 5918Мы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран - Цензор.НЕТ 5918Мы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран - Цензор.НЕТ 5918(ЄС) @verbyna

https://mobile.twitter.com/verbyna https://mobile.twitter.com/verbyna



Якщо справді домовилися з Китаєм напряму, то путька цього не вибачить, тому найближчим часом можливий керований карго-Майдан від путьки.
Рабінович уже їздить до Китаю, торгує пикою.
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07.07.2021 17:35 Ответить
Зеленский заключил тайное соглашение с Китаем | Как США и Канада отреагируют на громкий скандал?
https://www.youtube.com/watch?v=vpVaiv86stE&t=408s
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07.07.2021 17:38 Ответить
Це жах.. наскільки воно недорозвинене...
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07.07.2021 18:14 Ответить
Нихао, товарищ Мао!
Арахамия: партия Слуга народа поведёт Украину по пути коммунистического Китая

https://www.youtube.com/watch?v=jqrGvX871Ic&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
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07.07.2021 18:17 Ответить
Старий маразматик і брехло.
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07.07.2021 17:35 Ответить
Каким образом "соответствует" стандартам НАТО нахождение на посту министра обороны воюющей страны глубокого старика в возрасте под 70 лет?

Причём этот старик всю свою сознательную жизнь воспитывался и учился в духе антинаучной и тупой идеологической и военной доктрины времён махрового застоя СССР.
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08.07.2021 16:49 Ответить
Зебильное сборище неадекватов в руководстве страны! Мля, мы это заслужили?!
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07.07.2021 17:36 Ответить
чем больше вы настаиваете и вымаливаете - тет сильнее воняет совком
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07.07.2021 17:37 Ответить
Но, к примеру, Албания, всё равно ближе к НАТО, чем Украина...
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07.07.2021 17:38 Ответить
Старое замшелое совковое дерьмо министр Баран на полном серьезе считает, что МВФ финансирует ЗСУ... Даже Хомчак удивился такой тупости
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07.07.2021 17:40 Ответить
неужели он сам верит в то, что говорит..., оборонный бюджет не принят в середине года - это, надеюсь, тоже в точном соответствии со стандартами НАТО... и это только бюджет...
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07.07.2021 17:43 Ответить
30 років? Це коли, коли ви розікрали і розвалили армію, що в 2014 воювоти було нічим і ні в чому? Чи останні два роки, коли ви, в турборежимі, повертаєте її до рівня помийного совка?
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07.07.2021 17:44 Ответить
Вобще-то Таран с 2014 по 2019 ничего не преодолевал, кроме уголовного дела за госизмену.

Вот его он правдами и неправдами действительно пропетлял. Как явно думает пропетлять госизмену и его шеф ЗЕ.
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07.07.2021 17:44 Ответить
Таран был уволен, в 2015 году, с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C должности представителя Киева в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 Донбассе (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%A6%D0%9A%D0%9A&action=edit&redlink=1 СЦКК )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Государственная измена ).



Преодолеватель пути в НАТО блин...
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07.07.2021 17:48 Ответить
"Раньше мы были такими же. У нас были советские офицеры, советские генералы"
----------
Сказал неисправимый совок-холуй.
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07.07.2021 17:45 Ответить
Отлично сказали, ув. Сергей Трофимов: коротко и по существу всей проблемы.
тов.Таран с поразительной полнотой воплотил в своей морде лица всё тошнотворно совковое: безнадёжную интеллектуальную посредственность, общую культурно-цивилизационную отсталость, вообще, какую-то нафталинную устарелость. Это же человек брежневских 1970-х гг прошлого века.
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08.07.2021 17:00 Ответить
свині не прислухаються до хробаків у своїй сраці
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07.07.2021 17:48 Ответить
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07.07.2021 17:47 Ответить
а Таран типа продвинутый и реформированный министр?! начальник жека а не министр обороны!
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07.07.2021 17:47 Ответить
"Модернизатор" армии по стандартам НАТО т-щ Таран - это старый малограмотный совок глубоко пенсионного возраста, закончивший тупую совковую школу, тупое совковое военное училище, тупую совковую "академию", где все офицеры-слушатели сдавали экзамены, проставляю преподавателям коньячные наборы и прямые взятки, полностью сформировавшийся в личном и ментальном плане в период дремучего брежневского застоя.
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08.07.2021 16:55 Ответить
Шо они там коллективно курят єти победі для кого для внутреннего пользования для поднятия рейтинга Зе просто кошмар
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07.07.2021 17:47 Ответить
Украина с учетом изменений, которые она сделала в своих военных структурах, сейчас, вероятно, даже ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены Альянса.Источник: https://censor.net/ru/n3275731
То Данилов, теперь этот пе@дун старый...Такое впечатление, что Вова с ними там своим колумбийским стиральным порошком делится.
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07.07.2021 17:48 Ответить
Главком сегодня бредил про то, что мы самые реформистые во всей Европе, а этот старпёр несёт бредит про какую-то близость .....
По ходу они принимают....совместно или у них один поставщик.
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07.07.2021 17:48 Ответить
І єщо нєоднократно вийдєт заєц погулять, гулять, гулять, гулять, гулять, гулять, гулять (с). Боже, який сором. В НАТО аналітики кращі за навушників Зе, їм співати про досягнення марно, їм потрібне вірне плече товариша, а не хитра посмішка ворога вдягнутого у "пілотку"з шевроном "НАТА". Після провалу спецоперації вагнерівців, позапаласних домовленостей з Китаєм, підмахуванням московитам ваша пісня фальшиво звучить.
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07.07.2021 17:53 Ответить
Таран починає верзти усіляку несенітницю,аби пенька в зад не дали.
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07.07.2021 18:26 Ответить
--- мы должны думать в соответствии со стандартами НАТО,но при этом не иметь стандартного НАТОвского вооружения??? НЕ матюкайте, но я не можу оЦе зрозуміти.🤔
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07.07.2021 18:43 Ответить
По его словам, Украина уже имплементировала разные изменения, и теперь у нее есть гражданский министр обороны и военный Генеральный штаб, которые разделили обязанности между собой.

================
Правильно говорит. Главное, должности поделить. Это - главный стандарт НАТО!!!
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07.07.2021 18:50 Ответить
Что-то сегодня их штырит не по детски Один быстрее всех в Европе проводит какие-то реформы;другой смотрит в сторону Китая;этот-ближе к НАТО чем некоторые страны НАТО И это ещё не вечер...
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07.07.2021 19:19 Ответить
лобзание с коммунистической диктатурой КНР это путь в "руCCкий мир".
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07.07.2021 19:56 Ответить
мы скатываемся в матерый африканский популизм %
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07.07.2021 23:30 Ответить
Нам би ще міністра - не старого ватного совка.
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07.07.2021 23:51 Ответить
нащадки потом скажут, сколько бабла намыл этот персонаж .... к сожалению стенка ему не светит, как и попередникам
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08.07.2021 00:46 Ответить
Враньё!
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08.07.2021 01:22 Ответить
...выражаясь словами одного персонажа - Таран голова, я, бы ему палец в рот бы не ложил. А, другой персонаж сказал бы, этот Парень рубаха, далеко пойдет, если не остановить
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08.07.2021 05:10 Ответить
верная заява.
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08.07.2021 05:21 Ответить
от богданы до даны... от даны до богданы.... и так до бесконечности главное не останавливать
ся на достигнутом а критиковать конечно критикуйте главное - не останавливайте музыку.....
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08.07.2021 06:12 Ответить
30 лет прошло с 1991 года ,
а вооружение все не кончается советское .
Жаль только 2 - х арсеналов и 7 стратегических баз боеприпасов не
смогли удержать от мародеров мальдивских за цвет метом .
Теперь покупаем все это за шекели .
Ми подолали довгий шлях від радянської ери. Ймовірно, Україна навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни Альянсу, - Таран - Цензор.НЕТ 5468
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08.07.2021 06:26 Ответить
https://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/23/74241/
https://www.istpravda.com.ua/authors/4f462246e6c5e/ Олександр Аргат Журналіст, редактор. http://mil.in.ua/ Український мілітарний портал
Утрачена армія здобутої держави.
Угрупування збройних сил СРСР на території вже незалежної України було найбільшою у Європі формацією
. Модерну на той час і грізну армію більше 20 років упосліджували і знищували.....
780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.
Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.

Ми подолали довгий шлях від радянської ери. Ймовірно, Україна навіть ближче до НАТО, ніж деякі країни Альянсу, - Таран - Цензор.НЕТ 9578
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08.07.2021 06:28 Ответить
ЗеБрехня !
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08.07.2021 06:59 Ответить
Бывший комуняка и бездарный алкан-тыловик, Таран рассказывает про НАТО. При том что сейчас идут аресты фронтовиков, каждую неделю на мирной территории погибают от "несчастных случаев" и пропадают военные чины (и бывшие) спецслужб и разведки, на фронте сдали завоеванные до 18 года кровью позиции, запрет на антиснайперские группы и аэроразведку, отменили реформу питания, вытесняют боевых офицеров из армии, перехватили бюджет на автоматизацию управления войсками и расформировали Аэророзвидку, провал и саботаж выпуска новой техники, развал и арест оборонных предприятий по фейковым обвинениям... Миллиарды $ на ОПГ ментов и нацгвардию Авакова
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08.07.2021 07:12 Ответить
ватный ублюдок
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08.07.2021 07:42 Ответить
бла - бла бла , а по справжньому розвалюють армію , ракетна программа стала , "богдана " в зопі , повернули генералів -відпускників 2014-2019 років замість бойових офіцерів , мало того їх СУДЯТЬ !!!!!! і базікає про НАБЛИЖЕННЯ до НАТО , яке НАХАБСТВО !!!!!
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08.07.2021 08:00 Ответить
Эффект Да́ннинга - Крю́гера - метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.
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08.07.2021 08:54 Ответить
Но на том пути мы пошли в обратную сторону.
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08.07.2021 10:47 Ответить
Тарган розповів, що дихлофос йому - ближче, ніж деяким людям...🙄🙄
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08.07.2021 12:12 Ответить
атправьтє дєда-маразматіка на пенсію.
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08.07.2021 13:30 Ответить
Что вы все кудахчете в один голос, восхваляя себя самого? Это же несерьезно. Дождитесь, пока другие похвалят. В военном отношении - может и неплохо поработали. А в политическом, в системе государственного устройства полный бардак и ручное управление Зеленским. Реформы не делаются, только идет лавина самовосхваления и наивный вид, мол а скажите, что нам нужно еще сделать, чтобы соответствовать. Прямо, как полные придурки все. Вроде и не олигофреники. Но поди знай, с такими вопросами и полной бездеятельностью.
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08.07.2021 15:35 Ответить
я так понимаю что кроме этого таваристча на пост министра обороны достойных не оказалось
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08.07.2021 15:50 Ответить
 
 