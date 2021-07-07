Не позже 2022 года Украина получит "москитный флот" с боевыми возможностями, - министр обороны Таран
Не позже чем в 2022 году Украина получит "москитный флот" с боевыми возможностями, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это не секрет, особенно для россиян, что мы имеем на самом деле. У нас нет реального оружия, которое может остановить вторжение с моря. Но очень скоро, я думаю, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам", - сказал Таран на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.
В то же время министр указал, что этого недостаточно. "Мы работаем над созданием больших способностей. В этом году я подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу. Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции", - отметил Таран.
Также министр рассказал о попытках развить возможности с ударными вертолетами. "Мы делаем новые лопасти для наших ударных вертолетов, и они также получат новые противокорабельные ракеты, которые могут быть использованы против врага", - пояснил Таран.
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На момент остановки его строительства, он был ещё не работоспособен и ВМСУ никогда не входил (чтоб его возвращать). И оружие на нём ещё не было боеспособно (чтоб его перевооружать).
Сейчас же, через почти 30 лет, даже то что было построено - требует капитального ремонта и замены. При том значительная часть узлов и агрегатов делалось в РСФСР, так что достать новые на замену - уже не выйдет, а искать аналоги - придётся переделывать проект и перестраивать корабль.
Достроить его для Украины - если и возможно, точно будет дороже чем строить новый с нуля. И выльется в весь военный бюджет за пару лет. Тут дай бог хоть кому то его продать по цене металлолома, чтоб хотя бы не пришлось тратить деньги на утилизацию.
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https://censor.net/ru/n3275713
ржом
И все это задаром. Т.е. можно будет оплатить дыркой от бублика, которая осталась вместо бюджета Украины.
Вот скажите мне на каких абсолютных имбецилов могут быть расчитаны сегодняшние победные вздрочения ЗЕ и Тарана?
понавибирали лайна, зебіли..
Хотите, идите дальше, сделайте из одной торпеды три маленьких. Да, да,,.....подводный РОЙ.
И дальше, просто программный алгоритм - первая ближайшая из роя руль и гребные винты, последующие , просто засекают место первой и бъют в ту же точку.
"максим" ,по штуцi на кожен.От вам i комарнячий хлот....