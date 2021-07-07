РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5988 посетителей онлайн
Новости
11 214 18

Отстраненный от руководства "департаментом войны" Мамедов просит СБУ показать "тайные письма" о нем на имя Венедиктовой

Отстраненный от руководства

Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".

Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

Об этом адвокат Мамедова Артур Лагомина заявил в комментарии журналистам.

"Отправлялись ли в течение июня-июля 2021 года СБУ по адресу Офиса Генерального прокурора любые письма относительно Мамедова? Если да, то просим просим предоставить копии этих писем. Это необходимой для защиты прав и законных интересов клиента", - сказал он.

Читайте: Венедиктова назначила руководить "департаментом войны" Якубовского, который ранее работал на Медведчука

Ранее правозащитники после встречи с генпрокуроркой Ириной Венедиктовой говорили, что она сама ссылалась на наличие "тайных писем от СБУ".

По данным источника "УП" в правоохранительных органах, Венедиктовой сообщили, что отстранение Мамедова от руководства "департаментом войны" и блокировка ему доступа к гостайне может приостановить наказание представителей России и подконтрольных ей оккупационных администраций за военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях.

Также читайте: Якубовский лишил Мамедова доступа к гостайне: кому-то очень не нравится активность Украины в деле МН17, - Решетилова

Мамедов, в частности, включен в группу прокуроров в уголовном производстве по факту крушения самолета MH17 и возглавляет украинскую группу в составе международной совместной следственной группы. Также он участвует в переговорном процессе по крушению украинского самолета в небе над Ираном.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила руководителя "департамента войны". Вместо Мамедова департаментом теперь руководит Якубовский, Мамедова лишили доступа к государственной тайне.

Автор: 

СБУ (19924) Мамедов Гюндуз (115) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2476)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Ох і мутні ж ці "слуги", ой мутні!
показать весь комментарий
07.07.2021 18:10
+13
Банкова зливає нову спецоперацію.

https://www.youtube.com/watch?v=-fVpsbOFv9g

Бывший узник "Изоляции" Асеев обвиняет зеленую власть в покрывательстве российских военных преступников
показать весь комментарий
07.07.2021 18:42
+12
Гробят государство
показать весь комментарий
07.07.2021 18:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох і мутні ж ці "слуги", ой мутні!
показать весь комментарий
07.07.2021 18:10 Ответить
Да чего там мутные! Нормальные пацаны. Хотят бабок и как добыть не знают. Чтобы не сесть потом))))
показать весь комментарий
07.07.2021 18:16 Ответить
Вагнеровцы, МН-17.... Харррашо пошли
показать весь комментарий
07.07.2021 18:11 Ответить
Банкова зливає нову спецоперацію.

https://www.youtube.com/watch?v=-fVpsbOFv9g

Бывший узник "Изоляции" Асеев обвиняет зеленую власть в покрывательстве российских военных преступников
показать весь комментарий
07.07.2021 18:42 Ответить
Не сливает, а своих прикрывает. Это таки, две большие разницы.
показать весь комментарий
07.07.2021 22:54 Ответить
Тайные письма СБУ

Отстраненный от руководства "департаментом войны" Мамедов просит СБУ показать "тайные письма" о нем на имя Венедиктовой - Цензор.НЕТ 5135
показать весь комментарий
07.07.2021 18:13 Ответить
Отстраненный от руководства "департаментом войны" Мамедов просит СБУ показать "тайные письма" о нем на имя Венедиктовой - Цензор.НЕТ 4135
показать весь комментарий
07.07.2021 18:22 Ответить
татар убирают от гостайны? интересно, что они там скрывают?
показать весь комментарий
07.07.2021 18:15 Ответить
Банкова зливає нову спецоперацію. Свіженька зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=-fVpsbOFv9g
показать весь комментарий
07.07.2021 18:23 Ответить
Гробят государство
показать весь комментарий
07.07.2021 18:57 Ответить
они для єтого и пришли ((
показать весь комментарий
07.07.2021 19:06 Ответить
СБУ и Бенедиктовне соврать как 2 пальца обοςςατь .
показать весь комментарий
07.07.2021 19:51 Ответить
Чьи пальцы?
показать весь комментарий
08.07.2021 02:14 Ответить
Еще не "все на 100% свои прокуроры"?
показать весь комментарий
07.07.2021 21:43 Ответить
бенядиктовой очень некомфортно рядом с Мамедовым--она и так по жизни дура, а на его фоне ---дура в квадрате)))
показать весь комментарий
08.07.2021 00:32 Ответить
Расовая чистота прокуратуры- превыше всего
показать весь комментарий
08.07.2021 01:43 Ответить
 
 