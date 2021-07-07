Отстраненный от руководства "департаментом войны" Мамедов просит СБУ показать "тайные письма" о нем на имя Венедиктовой

Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".

Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

Об этом адвокат Мамедова Артур Лагомина заявил в комментарии журналистам.

"Отправлялись ли в течение июня-июля 2021 года СБУ по адресу Офиса Генерального прокурора любые письма относительно Мамедова? Если да, то просим просим предоставить копии этих писем. Это необходимой для защиты прав и законных интересов клиента", - сказал он.

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Ранее правозащитники после встречи с генпрокуроркой Ириной Венедиктовой говорили, что она сама ссылалась на наличие "тайных писем от СБУ".

По данным источника "УП" в правоохранительных органах, Венедиктовой сообщили, что отстранение Мамедова от руководства "департаментом войны" и блокировка ему доступа к гостайне может приостановить наказание представителей России и подконтрольных ей оккупационных администраций за военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях.

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Мамедов, в частности, включен в группу прокуроров в уголовном производстве по факту крушения самолета MH17 и возглавляет украинскую группу в составе международной совместной следственной группы. Также он участвует в переговорном процессе по крушению украинского самолета в небе над Ираном.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила руководителя "департамента войны". Вместо Мамедова департаментом теперь руководит Якубовский, Мамедова лишили доступа к государственной тайне.