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Двоих организаторов и руководителей тюрьмы "Изоляции" в оккупированном Донецке обвинили в нарушении законов ведения войны

Двоих организаторов и руководителей тюрьмы

Также их подозревают в торговле людьми. О подозрении двоим членам НВФ сообщили заочно.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, с 2014 года житель пгт Зуевка Донецкой области, который ранее служил во французском Иностранном Легионе и участвовал в боевых действиях в Сирии, занял должность "руководителя центра спецопераций "министерства государственной безопасности ДНР". Вместе со своим заместителем - бывшим предпринимателем по указанию кураторов из РФ они организовали в г. Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, они пытали задержанных током, морили их голодом и жаждой и содержали в нечеловеческих условиях.

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"В настоящее время разоблачен ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались. В целом, в настоящее время заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории "Изоляции" 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших", - уточняют в прокуратуре.

Автор: 

Донецьк (6322) изоляция (106) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+4
Где имена? Где адреса проживания?
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07.07.2021 18:27
+3
скоро пойдут в гости к гиви и моторолику.
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07.07.2021 18:17
+3
У наших "правоохранителей" все члены незаконных вооружённых формирований без имён, адресов и главное, без фотографий. Очень удобно, манипулируй - не хочу
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07.07.2021 18:33
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скоро пойдут в гости к гиви и моторолику.
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07.07.2021 18:17 Ответить
Банкова зливає нову спецоперацію. Свіженька зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=-fVpsbOFv9g
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07.07.2021 18:22 Ответить
Вот ещё интересная по гундосому тема
https://youtu.be/mwbIFuKjz6c
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07.07.2021 18:55 Ответить
Где имена? Где адреса проживания?
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07.07.2021 18:27 Ответить
У наших "правоохранителей" все члены незаконных вооружённых формирований без имён, адресов и главное, без фотографий. Очень удобно, манипулируй - не хочу
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07.07.2021 18:33 Ответить
Так отож.
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07.07.2021 18:39 Ответить
https://censor.net/ru/news/3256075/***************************************************************************************************
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07.07.2021 18:46 Ответить
Об этом сообщает https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=299230 пресс-служба Офиса генпрокурора ,Источник: https://censor.net/ru/n3275742

https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=299230
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07.07.2021 19:05 Ответить
Поделюсь секретом:у обвинения даже калибр есть -7,62. Диаметр пули в месте входа в нарезную часть - 7,92. Оборот пули вокруг своей оси на 360 градусов на расстоянии 200 мм.Я надеюсь,организаторам "тюрьмы Изоляция" вполне хватит.
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07.07.2021 18:58 Ответить
Хвати 5,45, они же могут быть наши люди.
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07.07.2021 20:00 Ответить
А остальная шобла маньяков извращенцев?
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07.07.2021 19:56 Ответить
окозамилювання!
https://youtu.be/-fVpsbOFv9g
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07.07.2021 20:51 Ответить
Всіх цих прокурорів,сбушників і тих хто зірвав спецоперацію на ізоляцію відправити!
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08.07.2021 01:46 Ответить
 
 