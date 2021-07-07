Двоих организаторов и руководителей тюрьмы "Изоляции" в оккупированном Донецке обвинили в нарушении законов ведения войны
Также их подозревают в торговле людьми. О подозрении двоим членам НВФ сообщили заочно.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, с 2014 года житель пгт Зуевка Донецкой области, который ранее служил во французском Иностранном Легионе и участвовал в боевых действиях в Сирии, занял должность "руководителя центра спецопераций "министерства государственной безопасности ДНР". Вместе со своим заместителем - бывшим предпринимателем по указанию кураторов из РФ они организовали в г. Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления", - говорится в сообщении.
По данным следствия, они пытали задержанных током, морили их голодом и жаждой и содержали в нечеловеческих условиях.
"В настоящее время разоблачен ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались. В целом, в настоящее время заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории "Изоляции" 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших", - уточняют в прокуратуре.
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