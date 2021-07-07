Дорогу в курортную Кирилловку ремонтируют в две смены без выходных, - "Укравтодор"

Средний текущий ремонт на трассе Т-08-20, которая ведет к Азовскому побережью и курорту Кирилловка, ведется в две смены для скорейшего открытия полноценного движения по маршруту. Ремонтники подрядной компании останавливают работу только во второй половине дня по пятницам и воскресеньям, чтобы не препятствовать туристам, которые едут в Кирилловку.

Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе ремонта, который проходит по программе "Большая стройка", было выполнено фрезерование изношенного дорожного покрытия на всех 41,6 км автодороги Т-08-20 Якимовка - Кирилловка. Выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия устроен на 36 км, а верхний - на 20 км.

"Дорожники пытаются как можно скорее обеспечить проезд автодорогой. Затем будет нанесена дорожная разметка, установлена ​​новая барьерная ограда и дорожные знаки", - отметили в "Укравтодоре".

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Напомним, что в этом году одним из приоритетов центральной власти в рамках программы "Большой стройки" заявлено восстановление не менее 2 тысяч км дорог местного значения.