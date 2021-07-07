Дорогу в курортную Кирилловку ремонтируют в две смены без выходных, - "Укравтодор"
Средний текущий ремонт на трассе Т-08-20, которая ведет к Азовскому побережью и курорту Кирилловка, ведется в две смены для скорейшего открытия полноценного движения по маршруту. Ремонтники подрядной компании останавливают работу только во второй половине дня по пятницам и воскресеньям, чтобы не препятствовать туристам, которые едут в Кирилловку.
Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе ремонта, который проходит по программе "Большая стройка", было выполнено фрезерование изношенного дорожного покрытия на всех 41,6 км автодороги Т-08-20 Якимовка - Кирилловка. Выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия устроен на 36 км, а верхний - на 20 км.
"Дорожники пытаются как можно скорее обеспечить проезд автодорогой. Затем будет нанесена дорожная разметка, установлена новая барьерная ограда и дорожные знаки", - отметили в "Укравтодоре".
Напомним, что в этом году одним из приоритетов центральной власти в рамках программы "Большой стройки" заявлено восстановление не менее 2 тысяч км дорог местного значения.
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что за бред не пойму то
вон, час вназад выскочила и за..... достает
у тя є кореші? ну і шо кажуть? - їдь звідси геть, прошу тебе. ти ж молодий парєнь, тобі на заводі працювати треба(с)
там краще - живеш собі за законом і.... раджу - іди звідтам нафіг(не спілкуйся з нашими)
поради закінчив, а ось зараз......
За капитальный вы правильно расписали, люди должны знать.
дорога к морю,Николаев - Ст Богдановка-Парутино-Очаков просто направление,там даже обочина ( ! ) УБИТА
ремонт моста,варваровского дебилы делали как раз на день Конституции,когда у людей было 3 выходных,пц-суб-вк,стояли в пробке по 4 часа,потом видно комуто " терпець урвався",спалили эксковатор