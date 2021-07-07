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Дорогу в курортную Кирилловку ремонтируют в две смены без выходных, - "Укравтодор"

Средний текущий ремонт на трассе Т-08-20, которая ведет к Азовскому побережью и курорту Кирилловка, ведется в две смены для скорейшего открытия полноценного движения по маршруту. Ремонтники подрядной компании останавливают работу только во второй половине дня по пятницам и воскресеньям, чтобы не препятствовать туристам, которые едут в Кирилловку.

Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

Дорогу в курортную Кирилловку ремонтируют в две смены без выходных, - Укравтодор 01

В ходе ремонта, который проходит по программе "Большая стройка", было выполнено фрезерование изношенного дорожного покрытия на всех 41,6 км автодороги Т-08-20 Якимовка - Кирилловка. Выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия устроен на 36 км, а верхний - на 20 км.

"Дорожники пытаются как можно скорее обеспечить проезд автодорогой. Затем будет нанесена дорожная разметка, установлена ​​новая барьерная ограда и дорожные знаки", - отметили в "Укравтодоре".

Также смотрите: Арсенал мостостроительной техники плывет из Турции для строительства нового моста в Кременчуге, - "Укравтодор"

Дорогу в курортную Кирилловку ремонтируют в две смены без выходных, - Укравтодор 02

Напомним, что в этом году одним из приоритетов центральной власти в рамках программы "Большой стройки" заявлено  восстановление не менее 2 тысяч км дорог местного значения.

Автор: 

Укравтодор (663) Запорожская область (3117) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+8
А що, весною хуртовини чи бариги заважали "Великому будівництву" зробити дорогу до відкриття сезону?
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07.07.2021 18:34
+8
К зиме закончат, а весной дорога сойдет вместе со снегом. Спасибо, 73% за пианиста-президента и его "велике крадiвництво".
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07.07.2021 18:42
+5
..Даром Зедурик старается! И Мелитопольщина и Кирилловка и Запорожская область в большинстве своём проголосуют за ЖОППОблок! Там с мозгами у людей большой напряг... поэтому Зечмошнику там ничего не светит...
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07.07.2021 19:19
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А що, весною хуртовини чи бариги заважали "Великому будівництву" зробити дорогу до відкриття сезону?
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07.07.2021 18:34 Ответить
у вас тоже табличка на сайте возникла - типо Просматривая наш сайт, Вы соглашаетесь с https://censor.net/ru/privacy_policy.
??
что за бред не пойму то
вон, час вназад выскочила и за..... достает
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07.07.2021 18:44 Ответить
Звертаю увагу Зеленського що капітальний ремонт дороги згідно з українськими державними нормативними документами в будівництві та будівництві доріг (СНіП та ДБН) це не тупе накатування нового асфальту на поганий старий асфальт, а повне переоблаштування дорожного насипу (це коли повністю бульдозером вигортається накуй дорожний насип і робиться новий, з нових матеріалів і повністю замінюються всі комунікації під дорогою, всі мости, всі ливневі лотки та труби, всі кабелі, різноманітні трубопроводи та будь які інші елементи інфраструктури, над дорогою облаштовуються переходи для пішоходів, облаштовується освітлення, парковки та стоянки, робиться широке узбіччя, робляться всі перетини з іншими дорогами, асфальтується по 50 метрів від нової дороги у всі інші напрямки з твердим покриттям та з'їзди на грунтові польові дороги! На фото я бачу фальсифікацію капітального ремонту дороги - це викинуті на вітер державні кошти за які потрібно буде комусь сидіти в тюрмі! Це злочин!
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07.07.2021 19:40 Ответить
На фото ми бачимо як дорога перетинає населений пункт, під час капітального ремонту дороги мають бути передбачені ливневі стоки під дорогою для того щоб вода яка піде з поля чи з сусідньої вулиці не розмивала дорогу за яку заплачені сотні мільйонів та мільярди державних коштів! Таке говнобудівництво призведе до того що наступної зими цю дорогу змиє накуй зі старого асфальту паводковими водами! Ну не можна бути такими ідіотами! Читай-те нормативні документи або йдіть нах!
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07.07.2021 19:43 Ответить
Ігор, з вашим мозком - ви би просто звалив вна Канаду. я просто раджу вам, товаришу. бо .... нецензурне слово, тут вам буде.

у тя є кореші? ну і шо кажуть? - їдь звідси геть, прошу тебе. ти ж молодий парєнь, тобі на заводі працювати треба(с)
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07.07.2021 21:03 Ответить
В Канаду, Аргентину та США поїхало багато українців, але свою Україну в Канаді вони не збудували, а свою Україну тут вони втратили!
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07.07.2021 21:21 Ответить
та до біса!
там краще - живеш собі за законом і.... раджу - іди звідтам нафіг(не спілкуйся з нашими)
поради закінчив, а ось зараз......
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07.07.2021 21:34 Ответить
В статье написано - "Средне-текущий ремонт", а не капитальный.
За капитальный вы правильно расписали, люди должны знать.
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08.07.2021 15:37 Ответить
Это чтоб все видели имитацию бурной деятельности. Трассу Киев- Чернигов делают с прошлого лета. Все 140 км в заторах. Но зебилы радуются. Поыиг что по ацкой жаре допога уже второй год вместо двух часов может занять все пять.
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08.07.2021 07:28 Ответить
До початку серпня встигнуть.
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07.07.2021 18:40 Ответить
К зиме закончат, а весной дорога сойдет вместе со снегом. Спасибо, 73% за пианиста-президента и его "велике крадiвництво".
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07.07.2021 18:42 Ответить
Не весной, с осенью, с первыми дождями!!!
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07.07.2021 18:50 Ответить
а не хотите написать про ремонт дорог и моста в Николаеве?
дорога к морю,Николаев - Ст Богдановка-Парутино-Очаков просто направление,там даже обочина ( ! ) УБИТА
ремонт моста,варваровского дебилы делали как раз на день Конституции,когда у людей было 3 выходных,пц-суб-вк,стояли в пробке по 4 часа,потом видно комуто " терпець урвався",спалили эксковатор
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07.07.2021 18:48 Ответить
Ясно-понятно, значит осенью асфаль слиняет.
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07.07.2021 19:08 Ответить
..Даром Зедурик старается! И Мелитопольщина и Кирилловка и Запорожская область в большинстве своём проголосуют за ЖОППОблок! Там с мозгами у людей большой напряг... поэтому Зечмошнику там ничего не светит...
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07.07.2021 19:19 Ответить
И всяких типа нейтральных Вилкулов- выкормышей Ахметова
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08.07.2021 07:29 Ответить
Це досягнення!!! Вдвічі більше бабла під асфальт закатають !!!)))
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07.07.2021 19:27 Ответить
ну правильно!, скоро ж конец лету!)))
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07.07.2021 19:32 Ответить
А в субботу и понедельник вертолеты Арсена людей завозят вывозят?
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07.07.2021 19:58 Ответить
Да, ремонт идёт полным ходом, пробка там сумасшедшая )))))
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07.07.2021 21:23 Ответить
Так для этого и сделано. Чтоб Зрителей больше было!
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08.07.2021 07:30 Ответить
Сами так и подумали, если бы делали весной, кто бы это заметил)))))
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08.07.2021 22:28 Ответить
Очень вовремя делают ремонт ....
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07.07.2021 21:28 Ответить
Не ну нормас, дождались сезона и начали дорогу делать. Всё для людей ))))
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08.07.2021 10:08 Ответить
а вы отдайте предпочтение бархатному...)))
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08.07.2021 15:21 Ответить
Ухты как взялись! Давно бы так. Скорее всего к октябрю сдадут---а на Покрову примет гос-контора. Вот сказали---а с какого числа и какого месяца начали? Что бы лишний раз повосторгаться скоростью и технологичностью процесса.
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08.07.2021 16:22 Ответить
 
 