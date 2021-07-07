Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало украинку по делу экс-главы "Укравтодора" Новака

Центральное антикоррупционное бюро (CBA) Польши задержало гражданку Украины по обвинению в отмывании денег в рамках уголовного дела против экс-главы "Укравтодора", бывшего польского политика и министра транспорта Славомира Новака. Женщину задержали в Варшаве утром 7 июля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

"Сотрудники гданьского отдела СBA задержали сегодня утром очередное лицо по делу против бывшего министра транспорта Славомира Н. Действия проводились в Варшаве. На этот раз по делу была задержана гражданка Украины", - говорится в сообщении СBA.

Отмечается, что после завершения процессуальных действий женщину перевезли в окружную прокуратуру в Варшаве, где ей предъявили обвинение, в частности в отмывании денег.

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CBA информирует, что это очередные действия по делу деятельности организованной преступной группировки, которая, по версии следствия, были создана и руководилась Славомиром Н. В настоящий момент обвинения выдвинули 15 лицам. Подозреваемые обвиняются в деятельности в рамках ОПГ, отмывании денег, вымогательстве и получении материальных благ.

Напоминаем, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 до октябрь 2019 года был и.о. председателя "Укравтодора".

В июле 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало Славомира Новака. 21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.

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