США протестировали на Коломойском "виза-бан для упырей" - публичное лишение виз в Америку олигархов и членов их семей, - юрист ЦПК Каленюк
Отказав в визе украинскому олигарху Игорю Коломойскому, США теперь применяют этот инструмент к коррупционерам из других стран и членам их семей.
Об этом пишет в Фейсбуке юристка общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу искренне поблагодарить Игоря Валерьевича Коломойского. Он так достал американцев, что те оттестировали на нем бомбезний антикоррупционный инструмент - публичное лишение виз в Америку для олигархов, коррупционеров во власти и их членов семьи. И есть хороший шанс, что Америка поведет за собой и страны Европы, чтобы те также публично блокировали въезд в ЕС, Швейцарию и Великобританию клепократам, подрывателям реформ и, что главное, - их членам семьи", - пишет Каленюк.
По ее словам, членам семей коррупционеров со всего мира сейчас массово и публично отказывают во въезде в США.
"В июне Госдеп объявил запрет на въезд в США двум чиновникам из Намибии "за серьезную коррупцию" и членам их семьи. Ранее под каток американцев попали двое чуваков из Ирана, связанных с нарушением прав человека. А также депутат-коррупционер из Парагвая и бывший Албанский президент (также за коррупцию). Но вся эта живая активность Госдепа началась с Игоря Валерьевича Коломойского", - утверждает Каленюк.
Она предлагает коррупционерам и противникам реформ заранее планировать отпуска и обучение детей не в США или Европе, а в Шанхае или в Ростове-на-Дону.
"Флорида, Ницца, Вена, различные Швейцарские Альпы, Лондон, Нью-Йорк - скоро это будет для вас и ваших семей доступным только по зуму", - подытожила Каленюк.
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так шо героиня новости - тупо рекламирует свою страничку вна фейсбуке где лично мну - забил хер - б*же, кому надо сраться шо забанили за слово кацап или за то шо Путин... да все и так знают
https://www.youtube.com/watch?v=_PZ5riGT51A
хоть и рашка но круто... и да, боярку жру, так шо не надо это вот. и пивко вроде есть еще то . и сигареты - модно чо)
Не получается народ нагнуть под рашу, будут суки уродов нагибать по китаез.
В "Слуге народа" раскрыли, что их связывает с Коммунистической партией Китая Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл, что политсилу связывает с Коммунистической партией Китая.
В своем недавнем интервью глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл, что политсилу связывает с Коммунистической партией Китая. По его словам, обе партии призваны служить своему народу. Он заверил, что Украина намерена перенимать опыт КПК в управлении экономикой и построении государства. Арахамия пояснил, что для него крайне важной стала книга руководителя Китая Си Цзиньпина об управлении страной и он хочет внедрить некоторые ее положения в Украине. Он заверил, что Китай для Украины был и будет стратегическим партнером, который является примером в реформировании экономики. Также политик подчеркнул, что Китай и Украина готовятся возобновить авиаперелеты, чтобы туристы могли путешествовать, как ранее.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/232479_1625661858
но очень много зависит от их миллионов-миллиардов...которые нигде не бывают лишними...
а если и где-то что-то пойдет не так... они найдут где преклонить голову...и это навряд ли будет срашка...
Про це повідомило https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly96bi51YS91a3IvUE9MSVRJQ1MvcG9zb2xzdHZvLXNzaGEtdi11a3JhamluaS1kZXJ6aGRlcC1uZS1tYWplLW5hZGF2YXRpLWtpamV2dS16aG9kbmlraC1kb2t1bWVudGl2LXNoY2hvZG8tc2Fua3RzaWotcHJvdGkta29sb21vanNrb2hvLmh0bWw= ZN.UA з посиланням на американське посольство.
"У відповідь на наш запит, посольство США повідомило наступне: по-перше, відповідно до чинних регуляцій, Сполучені Штати не надають спільних пакетів документації, що використовується, при впровадженні санкцій проти корупціонерів у США". По-друге: пан Коломойський - громадянин України, який вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні проти української компанії, а українські правоохоронні органи мають усі повноваження розслідувати ці злочини з метою притягнення пана Коломойського до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, вчинив", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ZN.UA, в процесі підготовки візиту президента Володимира Зеленського в США, Білий дім запросив у американських правоохоронних органів всіляку інформацію про діяльність Коломойського. Зазначалося, що його персона і "досягнення" стануть одними з основних питань для обговорення під час візиту президента України до США.
Нагадаємо, на початку березня https://lb.ua/news/2021/03/05/479260_ssha_vveli_sanktsii_proti.html США запровадили санкції проти Коломойського та його найближчих родичів за участь у корупційних злочинах. Президент Зеленський привітав це рішення, втім Україна жодних санкцій проти Коломойського не запровадила досі.
У травні 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що https://lb.ua/economics/2021/03/25/480777_rnbo_poyasnili_chomu_ukraina.html Україна розгляне питання санкцій проти Коломойського , як тільки отримає від американської сторони відповідні документи щодо санкцій.https://lb.ua/world/2021/07/06/488736_derzhdep_maie_nadavati_kiievu.html