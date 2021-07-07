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США протестировали на Коломойском "виза-бан для упырей" - публичное лишение виз в Америку олигархов и членов их семей, - юрист ЦПК Каленюк

США протестировали на Коломойском

Отказав в визе украинскому олигарху Игорю Коломойскому, США теперь применяют этот инструмент к коррупционерам из других стран и членам их семей.

Об этом пишет в Фейсбуке юристка общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу искренне поблагодарить Игоря Валерьевича Коломойского. Он так достал американцев, что те оттестировали на нем бомбезний антикоррупционный инструмент - публичное лишение виз в Америку для олигархов, коррупционеров во власти и их членов семьи. И есть хороший шанс, что Америка поведет за собой и страны Европы, чтобы те также публично блокировали въезд в ЕС, Швейцарию и Великобританию клепократам, подрывателям реформ и, что главное, - их членам семьи", - пишет Каленюк.

Читайте: Госдеп не должен предоставлять Украине никаких документов по санкциям против Коломойского, - посольство США

По ее словам, членам семей коррупционеров со всего мира сейчас массово и публично отказывают во въезде в США.

"В июне Госдеп объявил запрет на въезд в США двум чиновникам из Намибии "за серьезную коррупцию" и членам их семьи. Ранее под каток американцев попали двое чуваков из Ирана, связанных с нарушением прав человека. А также депутат-коррупционер из Парагвая и бывший Албанский президент (также за коррупцию). Но вся эта живая активность Госдепа началась с Игоря Валерьевича Коломойского", - утверждает Каленюк.

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Она предлагает коррупционерам и противникам реформ заранее планировать отпуска и обучение детей не в США или Европе, а в Шанхае или в Ростове-на-Дону.

"Флорида, Ницца, Вена, различные Швейцарские Альпы, Лондон, Нью-Йорк - скоро это будет для вас и ваших семей доступным только по зуму", - подытожила Каленюк.

США протестировали на Коломойском виза-бан для упырей - публичное лишение виз в Америку олигархов и членов их семей, - юрист ЦПК Каленюк 01
США протестировали на Коломойском виза-бан для упырей - публичное лишение виз в Америку олигархов и членов их семей, - юрист ЦПК Каленюк 02

Автор: 

виза (1239) Госдепартамент США (1842) Коломойский Игорь (1791) олигарх (1026) США (26835) Каленюк Дарья (16)


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Топ комментарии
+15
Рыжую скотину никогда не пускали в сша - опг люкс все помнят. хвирташа, как и каломойше американцы ждут с распростертыми обьятьями и камерой с пожизненным содержанием. новинские-левочкины туда не ездят. А порох - он свой чел. Та что ты не прав.
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07.07.2021 19:20
+14
за час перебування Зе при владі бєня с ліхвой нагребе бабла, а далі можна хоч в рашу на пмж. головне що лох вірить
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07.07.2021 19:14
+13
Чому ми терпимо цього упиря, який висмокчує з країни наші гроші , і його пришибейкуватого клована ?
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07.07.2021 19:30
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Він просто там наробив шкоди.Інші олігархи спокійно їздять куди завгодно.
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07.07.2021 19:08 Ответить
фирташ, ну да, тока билет купи, а АНБ или чет там - компенсируют те
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07.07.2021 19:16 Ответить
Ну так він також наробив шкоди.
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07.07.2021 19:36 Ответить
Рыжую скотину никогда не пускали в сша - опг люкс все помнят. хвирташа, как и каломойше американцы ждут с распростертыми обьятьями и камерой с пожизненным содержанием. новинские-левочкины туда не ездят. А порох - он свой чел. Та что ты не прав.
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07.07.2021 19:20 Ответить
А чому Ахметов в США не їздить? Пінчук також їздить в США.Новінський це москаль.
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07.07.2021 19:34 Ответить
Бідолага, Ізя,тепер із "туристичних" напрямків світить тільки Гаобузівка.А із іншого боку,на****й він нам тут здався,нехай паняє десь у джунглі Амазонки і ніколи більше звідти не повертається!
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07.07.2021 20:05 Ответить
Ты можешь сказать когда он там был в последний раз? Кажись портников говорил, что рыжей твари давно закрыта дорога в сша.
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07.07.2021 20:41 Ответить
Я не чув,що він щось там наробив.Ніде не було такої інформації.
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07.07.2021 22:17 Ответить
за час перебування Зе при владі бєня с ліхвой нагребе бабла, а далі можна хоч в рашу на пмж. головне що лох вірить
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07.07.2021 19:14 Ответить
Бєня заявляв, що його майно оцінюється в 6-7 млрд баксів. І це лише те, про яке він признається. Ну а зараз в нього звичайно жнива.
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07.07.2021 19:27 Ответить
тупой бред - бо Ахметка напр. визу ждет 20 лет .... обрабатывается.
так шо героиня новости - тупо рекламирует свою страничку вна фейсбуке где лично мну - забил хер - б*же, кому надо сраться шо забанили за слово кацап или за то шо Путин... да все и так знают
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07.07.2021 19:14 Ответить
Кстати, зе-упырей эти санкции тоже касают, а не одну каломойше.
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07.07.2021 19:17 Ответить
Маодзедуны спасут Зелемойских,даже кредит выцыганили по тихому.... Китайцы чем хуже РАБссии?Тем что их одноразовые товары круче всяких Мерседесов и Вольвов... ,ждите карман шире...,комуняцкие болваны одинаковы везде...что в Китае что на РАБссии..
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07.07.2021 19:17 Ответить
вон норм концерт
https://www.youtube.com/watch?v=_PZ5riGT51A
хоть и рашка но круто... и да, боярку жру, так шо не надо это вот. и пивко вроде есть еще то . и сигареты - модно чо)
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07.07.2021 19:30 Ответить
Вы это послушайте
Не получается народ нагнуть под рашу, будут суки уродов нагибать по китаез.
В "Слуге народа" раскрыли, что их связывает с Коммунистической партией Китая Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл, что политсилу связывает с Коммунистической партией Китая.
В своем недавнем интервью глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл, что политсилу связывает с Коммунистической партией Китая. По его словам, обе партии призваны служить своему народу. Он заверил, что Украина намерена перенимать опыт КПК в управлении экономикой и построении государства. Арахамия пояснил, что для него крайне важной стала книга руководителя Китая Си Цзиньпина об управлении страной и он хочет внедрить некоторые ее положения в Украине. Он заверил, что Китай для Украины был и будет стратегическим партнером, который является примером в реформировании экономики. Также политик подчеркнул, что Китай и Украина готовятся возобновить авиаперелеты, чтобы туристы могли путешествовать, как ранее.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/232479_1625661858
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07.07.2021 22:11 Ответить
Четкий расклад по мировой политике на мой взгляд дают на сегодня всего 2 человека,причем точный и без всякого пафоса,это Андрей Андреевич Пионтковский и Виталий Портников...,остальные так себе...,в школу ходят...,типа учатся у них,но неважно выходит...,переходят на пиар и пропагандонство...
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07.07.2021 19:26 Ответить
ерунда какая-то... захотели бы, то наоборот заманили-посадили-раскулачили, в пользу госдепа, а-ля Паша...Бене та Омерика, ша Аксенову, шо Кадырову... то Дарья не съездит в МкДональдс)))
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07.07.2021 19:27 Ответить
Чому ми терпимо цього упиря, який висмокчує з країни наші гроші , і його пришибейкуватого клована ?
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07.07.2021 19:30 Ответить
бо з нас 73% дурнуваті фантазьори, з довгими спагетті на вухах.... від бені і ко.
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07.07.2021 19:32 Ответить
Тому що нас нема кому загітувати на нетерпіння. На майдан 2013 загітував Яценюк, а зараз він мовчить. Напевно продався Коломойші.
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07.07.2021 20:01 Ответить
Тому що не всi ходять на вибори.
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08.07.2021 05:05 Ответить
Каломойского в руки американского правосудия!! справедливость восторжествует!!!
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07.07.2021 19:30 Ответить
Зеле на Западе не верят,и это главная проблема Украины,потому и МВФ ничего не даст,ни ****,ни Всемирный банк...,остаются кто? Правильно..., Путлер,китайцы и чуваки Днепровские...,своя рубашка ближе к телу ...Пинчук,Кучма и жена Ведмедчука...типа каралева тиливизира без короны...,миллиарды есть...,ума не надо...
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07.07.2021 19:33 Ответить
корупціонери усього світу влаштують Бєнє "тьОмную"?
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07.07.2021 19:34 Ответить
ну так переведут бабло в швайц и там же отдыхать будут......
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07.07.2021 19:36 Ответить
Если Зеля сдаст Беню финансовой полиции США,73 % идиотов скажут продался Госдепу и Байдену...,выход у Зели один ОТСТАВКА и досрочные президенские выборы,типа Леонид Крачук в 1993 году сам ушел и объявил досрочные выборы Кучмы...,который тогдашнему куму Ельцину сдал все...включая ядерный потенциал Украины...
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07.07.2021 19:40 Ответить
Подавляющее большинство из 73% ненавидят Зе и Беню.
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07.07.2021 20:04 Ответить
А вот сейчас Иван Сулима и Татьяна Лайф на тебя обидяться. Ну и еще пару десятков Зеботов.
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07.07.2021 22:34 Ответить
сльози заважають мені розмовляти.......
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07.07.2021 19:43 Ответить
Ох и юристы у нас.. Это ж шарикова
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07.07.2021 19:52 Ответить
этот каламойский уже превращается в троцкого
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07.07.2021 20:00 Ответить
было бы прекрасно... наверное...
но очень много зависит от их миллионов-миллиардов...которые нигде не бывают лишними...
а если и где-то что-то пойдет не так... они найдут где преклонить голову...и это навряд ли будет срашка...
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07.07.2021 20:03 Ответить
Ну і що вони «забули» в Америці?! Американське громадянство і вплив обезцінюються з кожним днем перебування цієї адміністрації при владі!
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07.07.2021 20:03 Ответить
Нахрен їм США і Європа. Їм завжди відкритий Ізраїль.
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07.07.2021 20:12 Ответить
"США протестували на Коломойському "віза-бан для упирів" - публічне позбавлення віз в Америку олігархів і членів їх сімей, - юристка ЦПК Каленюк"- ця цпх якусь хєрню пише! нащо бєні пертись у штати якщо йому там "дєло" шиють? це розраховано чисто на виборців зєлєклована?
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07.07.2021 20:53 Ответить
Державний департамент США не має надавати Києву жодних документів щодо санкцій проти олігаха https://lb.ua/file/person/1412_kolomoyskiy_igor_valerevich.html Ігоря Коломойського .
Про це повідомило https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly96bi51YS91a3IvUE9MSVRJQ1MvcG9zb2xzdHZvLXNzaGEtdi11a3JhamluaS1kZXJ6aGRlcC1uZS1tYWplLW5hZGF2YXRpLWtpamV2dS16aG9kbmlraC1kb2t1bWVudGl2LXNoY2hvZG8tc2Fua3RzaWotcHJvdGkta29sb21vanNrb2hvLmh0bWw= ZN.UA з посиланням на американське посольство.
"У відповідь на наш запит, посольство США повідомило наступне: по-перше, відповідно до чинних регуляцій, Сполучені Штати не надають спільних пакетів документації, що використовується, при впровадженні санкцій проти корупціонерів у США". По-друге: пан Коломойський - громадянин України, який вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні проти української компанії, а українські правоохоронні органи мають усі повноваження розслідувати ці злочини з метою притягнення пана Коломойського до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, вчинив", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ZN.UA, в процесі підготовки візиту президента Володимира Зеленського в США, Білий дім запросив у американських правоохоронних органів всіляку інформацію про діяльність Коломойського. Зазначалося, що його персона і "досягнення" стануть одними з основних питань для обговорення під час візиту президента України до США.
Нагадаємо, на початку березня https://lb.ua/news/2021/03/05/479260_ssha_vveli_sanktsii_proti.html США запровадили санкції проти Коломойського та його найближчих родичів за участь у корупційних злочинах. Президент Зеленський привітав це рішення, втім Україна жодних санкцій проти Коломойського не запровадила досі.
У травні 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що https://lb.ua/economics/2021/03/25/480777_rnbo_poyasnili_chomu_ukraina.html Україна розгляне питання санкцій проти Коломойського , як тільки отримає від американської сторони відповідні документи щодо санкцій.https://lb.ua/world/2021/07/06/488736_derzhdep_maie_nadavati_kiievu.html
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07.07.2021 20:58 Ответить
Зробити Коломойщі і його родині в їзд тільки в паРашу, і більше нікуди, Ахметову, пінчуку, Фірташу, Новинському також - цивілізація не для цих упирів
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07.07.2021 21:59 Ответить
Вообще да-если не выдавать визы членам семей иизабратьтвиды на жительство у жен, детей, родителей -ооочень все поменяется.
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07.07.2021 22:07 Ответить
Круто бы вообще олигархов лишать виз! Живи там где ты олигарх!
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08.07.2021 00:34 Ответить
Почему Дарье не интересны фамилии 160 упырей из Украины, санкции к которым США применили значительно раньше .
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08.07.2021 11:32 Ответить
 
 