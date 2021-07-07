США протестировали на Коломойском "виза-бан для упырей" - публичное лишение виз в Америку олигархов и членов их семей, - юрист ЦПК Каленюк

Отказав в визе украинскому олигарху Игорю Коломойскому, США теперь применяют этот инструмент к коррупционерам из других стран и членам их семей.

Об этом пишет в Фейсбуке юристка общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу искренне поблагодарить Игоря Валерьевича Коломойского. Он так достал американцев, что те оттестировали на нем бомбезний антикоррупционный инструмент - публичное лишение виз в Америку для олигархов, коррупционеров во власти и их членов семьи. И есть хороший шанс, что Америка поведет за собой и страны Европы, чтобы те также публично блокировали въезд в ЕС, Швейцарию и Великобританию клепократам, подрывателям реформ и, что главное, - их членам семьи", - пишет Каленюк.

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По ее словам, членам семей коррупционеров со всего мира сейчас массово и публично отказывают во въезде в США.

"В июне Госдеп объявил запрет на въезд в США двум чиновникам из Намибии "за серьезную коррупцию" и членам их семьи. Ранее под каток американцев попали двое чуваков из Ирана, связанных с нарушением прав человека. А также депутат-коррупционер из Парагвая и бывший Албанский президент (также за коррупцию). Но вся эта живая активность Госдепа началась с Игоря Валерьевича Коломойского", - утверждает Каленюк.

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Она предлагает коррупционерам и противникам реформ заранее планировать отпуска и обучение детей не в США или Европе, а в Шанхае или в Ростове-на-Дону.

"Флорида, Ницца, Вена, различные Швейцарские Альпы, Лондон, Нью-Йорк - скоро это будет для вас и ваших семей доступным только по зуму", - подытожила Каленюк.



