Протасевич появился в Twitter: Живу в частном доме под Минском, гулять по двору можно, товарищ майор живет этажом ниже. ВИДЕО

Находящийся под домашним арестом в Беларуси оппозиционный журналист, один из основателей телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич записал видеообращение в своем новом Twitter-аккаунте и начал общаться с пользователями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Романа Протасевича.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

"Здравствуйте, друзья. Это мой новый Twitter. Потихоньнечку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", - говорит Протасевич.

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Позже он сообщил, что старый его twitter-аккаунт заблочен, его вместе с девушкой Софьей Сапегой содержат в частном доме под Минском и разрешают гулять во дворе.







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Tut.by напоминает, что домашний арест в Беларуси это - изоляция обвиняемого от общества, но находится он дома или на съемной квартире.

Издание отмечает, что, как правило, обвиняемого ограничивают от общения с внешним миром, в частности, чтобы он не смог обмениваться информацией по уголовному делу.

Приводится пример других политзаключенных, которым под домашним арестом запрещали даже подходить к окну. Также сообщается, что Франак Вечерко, который общался с родителями Протасевича, сообщал, что рядом с Романом на съемной квартире постоянно находились оперативники.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

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