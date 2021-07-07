Протасевич появился в Twitter: Живу в частном доме под Минском, гулять по двору можно, товарищ майор живет этажом ниже. ВИДЕО
Находящийся под домашним арестом в Беларуси оппозиционный журналист, один из основателей телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич записал видеообращение в своем новом Twitter-аккаунте и начал общаться с пользователями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Романа Протасевича.
Привет, чат! Я снова с вами!— Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021
Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z
"Здравствуйте, друзья. Это мой новый Twitter. Потихоньнечку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", - говорит Протасевич.
Позже он сообщил, что старый его twitter-аккаунт заблочен, его вместе с девушкой Софьей Сапегой содержат в частном доме под Минском и разрешают гулять во дворе.
Tut.by напоминает, что домашний арест в Беларуси это - изоляция обвиняемого от общества, но находится он дома или на съемной квартире.
Издание отмечает, что, как правило, обвиняемого ограничивают от общения с внешним миром, в частности, чтобы он не смог обмениваться информацией по уголовному делу.
Приводится пример других политзаключенных, которым под домашним арестом запрещали даже подходить к окну. Также сообщается, что Франак Вечерко, который общался с родителями Протасевича, сообщал, что рядом с Романом на съемной квартире постоянно находились оперативники.
Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Ще трохи і буде страждальцем як і Надя Савченко.
І на фото видно що від тортур та голоду...
а может все совсем не так? и "товарищ майор" в загородном доме... тому подтверждение?
Чи ти хочеш сказать, що Путін - це "Микола ІІ", ФСБ - царське "охоронне відділення", а "фінансуватель" - "Сава Морозов"?...
(У "товаріща майора" просто прізвище зараз інше і форма не така - а "господар" все одно той самий - у Кремлі сидить Я не здивуюся, коли з часом "спливе", що уся "революція вихідного дня" в Білорусі - грандіозна провокація ФСБ з метою пришвидшить прийняття Лукою рішення про злиття з Росією Дуже вже вся та "клоунада була схожа на "хабаровські протести")
Западные шлюхи подключились помогать путлеру загонять Лукашенко в стойло?
Ти б дристонув)))
Просто "свои" сдали его Батьке как использованную стеклотару. его Батьке как использованную стеклотару.
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Кто "свои" сдали - конкретно ФИО???
И для протокола: никакой синепалый ублюдок беларусам не батька!,если,конечно, под вашим логином не пишет бастард-Коля.
Настоящие беларусские оппозиционеры живут в тюрьме.
этот - какой-нибудь пригоженский, наверное
А в НКВС то там взгалалом любили в дупу совати пляшки , по яйцях молотком бити .
Ціль катів не зробити героїчний аріол , а максимально принизити будь яким чином .
Тому для мене "странний" не той , хто спробує будь яким засобом вижити в руках канібалів , а самі канібали . Це погляд з 21 століття в ранній палеоліт .
Странно мені особисто , що вважаючи себе нібито ********* людиною хтось берется судити закатованну гомінідами людину ...
Це тільки в дешевих софкоїдних хфільмах існували "стійки" розвідники , яким пальці дробили , а вони мовчать й мовчать й не погоджуються на співпрацю .
В усіх розвинутих країнах світу вже давно вчать бійців й навіть розвідників , що для держави головна цінність , то їх життя й здороввя . Й що їх ціла голова дорожча за якісь хімерні "присяги" , "секрети" , чи то принципи неадекватної стійкості від катування й що в полоні ворога головне вижити будь якою ціною ...
Те аж не як не характерізує погано самого Романа . Призирство навпаки визиває спроби сидячи теплою дупою в м"якому дивані щось іронізвати над його положенням .
Огиду визива виключно такий низький рівень інтелекту самого вусатого вурдалака , та його радників й виконавсців в погонах . Ось це реально рівень канібалів кам"яного вику .
Тим більш після того , як увесь світ вже бачив й розстріл Чаушеску , й суд над Піночетом , й висячого Садама , не кажучи про штик-ніж в дупі Маумара Каддафі .
До речі усунутих диктаторів особливо ретельно вбивают тих, хто не соромився демонстурвати свої злочини в прямому ефірі . А тут не тільки кінцевий результат злочину демонструють , але як би мовити процес . Процес катування відверто демонструют . Причому не ситуативно, а перманентно й наполегливо й з розкадровкою .
Тому не тільки злочинці , не тільки збочинці , але й йще дегенерати . Самі проти себе працюють на Гаагу !
Не раскалываются только те, где система разведки построена так что информация становится бесполезной и ложной при провале...
либо такие уникальные случаи как Берестом, когда разведчиком оказался начальник краковского гестапо
А вот гуманизм в отношении БульбоФюрера недопустим.
Как скинут -
следует начать с медленного отрывания причинного места сына Коленьки у него на глазах.
И это будет 0.000000000001% того, что Лука заслужил.
И Коленька - тоже...