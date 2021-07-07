В НАТО ответили Зеленскому: Выполнения перечня условий недостаточно, Альянс должен быть готов к расширению
Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона для гарантированного членства в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии... Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно", - сказал Аппатурай.
Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.
Напомним,президент Зеленский заявил, что хотел бы получить конкретный перечень реформ, которые нужны для вступления Украины в НАТО.
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- верным путём......
Нагадаю, що при Порошенко ми б вже цього року мали ПДЧ
Сформулируй набор ТЕХНИЧЕСКИХ требований, выполнение которого будет достаточным в случае ПОЛИТИЧЕСКОГО решения!
Тогда пойдут заказы на новое ПВО, ОТРК "Сапсан" , Ольха-М и так далее...
Я бы на месте зеленского подымал экономику, плюс договорился бы с Байденом что бы дал Союзника США вне НАТО!