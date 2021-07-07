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В НАТО ответили Зеленскому: Выполнения перечня условий недостаточно, Альянс должен быть готов к расширению

В НАТО ответили Зеленскому: Выполнения перечня условий недостаточно, Альянс должен быть готов к расширению

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона для гарантированного членства в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина 

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии... Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно", - сказал Аппатурай.

Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.

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Напомним,президент Зеленский заявил, что хотел бы получить конкретный перечень реформ, которые нужны для вступления Украины в НАТО.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) НАТО (9999) членство в НАТО (1515)


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Топ комментарии
+34
Ну так так і скажіть, шо не Україна ше не готова, а сам альянс ше не готовий...
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07.07.2021 19:42
+32
Виявляється що НАТО для нас недосяжне і досить вже дрочити на це НАТО, єдиними союзниками України є українська армія та український флот!
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07.07.2021 20:20
+29
ссут путлера лицемеры
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07.07.2021 19:51
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Наш великий нестрелялкин щас возьмет и оосвободит два села, и без НАТО. Да...великий...
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08.07.2021 09:14 Ответить
якщо в Україні буде притомні гілки влади, нам самім будуть не потрібні ані НАТО ані МВФ.
(проблема в тому, що в нас цього ніколи не буде)
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08.07.2021 09:24 Ответить
Никогда не говори никогда...
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08.07.2021 11:51 Ответить
повторяется история 2008 года. конечно мы вас примем, но потом...когда-нибудь...наверное. потом в Украине выползет очередная ВОНА и за бабло кремлевского ***** начнет орать, что нечего тут кормить всяких натовских захватчиков, попирающих святую руSSкую землю своими сапожищами. лохторат этого "политика" послушает-послушает, да и скажет, что правда хватит. выметайся проклятая НАТА, никогда тут и не бывшая, с нашей святой руSSкой земли. и пусть этих голосов будет не так и много, озабоченным и обеспокоенным бюрократам этого хватит, чтобы на камеру сказать, мол не хочет Украина в НАТО, ну и не будем тогда расстраивать кремлевское *****, раз не хочет.
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08.07.2021 09:44 Ответить
а был бы Петро Алексеич президентом уже были бы и в НАТО и ЕС и армия бы была сильней американской с русской вместе взятых а при Зеле ......шо вы хотите)
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08.07.2021 10:41 Ответить
Да, да, слышали уже эту сказочку...
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08.07.2021 11:01 Ответить
Я теж не довіряю цій владі. Яке може бути НАТО , якщо вони на Москву моляться
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08.07.2021 11:12 Ответить
Украине стоит рассчитывать только на себя и на свой народ. (с народом правда вышло не очень, выбирают жаб вместо орлов.)
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08.07.2021 11:38 Ответить
Аппатурай этот, давний и опытый клерк, наконец то правду сказал, для всех понятную!... была бы нужна Украина Нато, еще в 03г. при Ющенко и Буше мл.,была с ходу и без ПДЧ, в то Нато принята, ну на крайняк с небольшим временным выполнением этого формального ПДЧ...в Нато реально рулят Америкосы и никто там и вякнуть не посмеет против, если указание от них придет -принять!..так что реформироваться нужно, с надеждой лишь на себя! В Нато вступать реально нужно было еще в 90х, скажите спасибо красноперым уродам своим, что сегодня не там!..
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08.07.2021 13:49 Ответить
"справа не в тобі, справа в мені"... нікому не нагадало?
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08.07.2021 13:59 Ответить
Смотрю я на все происходящее в западной цивилизации (изнутри США) и как-то не покидает тревожное ощущение, что западной цивилизации наступает плавный пи#дец...
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08.07.2021 14:01 Ответить
А то с одной стороны: "НАТО! Дай ПДЧ!", https://ibigdan.livejournal.com/26952175.html а с другой:
У НАТО відповіли Зеленському: Виконання переліку умов недостатньо, Альянс має бути готовий до розширення - Цензор.НЕТ 4500
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08.07.2021 14:09 Ответить
Ну что там? Уже недостаточно достаточности, чтоб вступить в достаточность с небольшой недостаточностью?
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08.07.2021 14:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jqrGvX871Ic

- верным путём......
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08.07.2021 14:30 Ответить
Осла мягко послали на 3 буквы. Само собой. Пересрал отношения со всеми
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08.07.2021 14:37 Ответить
Зеленському вже котрий раз кажуть, що при ньому ніякого НАТО не буде.
Нагадаю, що при Порошенко ми б вже цього року мали ПДЧ
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08.07.2021 15:18 Ответить
К чему этот трёп?
Сформулируй набор ТЕХНИЧЕСКИХ требований, выполнение которого будет достаточным в случае ПОЛИТИЧЕСКОГО решения!
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08.07.2021 15:53 Ответить
Вам же ясно ответили. Четкие критерии - это требования зебилов. Это не политично. "Это так не работает." Источник: https://censor.net/ru/n3275757
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08.07.2021 19:55 Ответить
В ЛЮБОИ СЛУЧАЕ УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО ВОЗОБНОВЛЯТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И СТРОИТЬ РАКЕТЫ !!! И СОТРУДНИЧАТЬ С НЕБОЛЬШИМИ СТРАНАМИ !)
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08.07.2021 17:18 Ответить
Украине необходимо подымать экономику....это намного лучить обороноспособность страны.

Тогда пойдут заказы на новое ПВО, ОТРК "Сапсан" , Ольха-М и так далее...

Я бы на месте зеленского подымал экономику, плюс договорился бы с Байденом что бы дал Союзника США вне НАТО!
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08.07.2021 23:25 Ответить
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