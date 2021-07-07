Россия от учений может быстро перейти к "серьезному сценарию", - глава Бундесвера Крамп-Карренбауэр

Москва постоянно испытывает страны Запада. Она готова быстро перейти от военных учений к провокациям или даже к активным действиям.

Об этом заявила в интервью министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Все это демонстрирует способность российской стороны очень быстро перейти от маневров к серьезному сценария", - сказала министр, комментируя демонстрацию силы, которую Россия устроила в Черном море на фоне учений Sea Breeze.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что действия российской армии - это не нормальные военные учения, а постоянные провокации - будь то в небе над Балтикой, в Северном или в Черном море.

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У главы Бундесвера сложилось впечатление, что Россия испытывает пределы, выясняет, можно ли их перейти, будет противодействие.

"Когда российская сторона чувствует, что она может что-то сделать и ей это позволяют, она будет испытывать эти границы и в дальнейшем", - отметила политик, напомнив, что Кремль действовал именно по этому принципу в 2014 году - с Крымом, с востоком Украины.

Подобное, по ее мнению, происходит и сейчас, в частности, вокруг дебатов об интеграции Украины в НАТО: "попробовать так продвинуть эти дебаты, что, возможно, вновь и вновь создаются основания для того, чтобы сделать следующий шаг; это очень продуманная игра в шахматы", - сказала Крамп-Карренбауэр.

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Крамп-Карренбауэр заявила, что считает необходимым четко определить позицию относительно РФ, дать понять, что есть предел, границы, за нарушением которых последует реакция. В то же время, добавила она, Германия, Запад остаются открытыми для диалога, но "он должен быть серьезным, а не детским".