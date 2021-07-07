Россия от учений может быстро перейти к "серьезному сценарию", - глава Бундесвера Крамп-Карренбауэр
Москва постоянно испытывает страны Запада. Она готова быстро перейти от военных учений к провокациям или даже к активным действиям.
Об этом заявила в интервью министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Все это демонстрирует способность российской стороны очень быстро перейти от маневров к серьезному сценария", - сказала министр, комментируя демонстрацию силы, которую Россия устроила в Черном море на фоне учений Sea Breeze.
Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что действия российской армии - это не нормальные военные учения, а постоянные провокации - будь то в небе над Балтикой, в Северном или в Черном море.
У главы Бундесвера сложилось впечатление, что Россия испытывает пределы, выясняет, можно ли их перейти, будет противодействие.
"Когда российская сторона чувствует, что она может что-то сделать и ей это позволяют, она будет испытывать эти границы и в дальнейшем", - отметила политик, напомнив, что Кремль действовал именно по этому принципу в 2014 году - с Крымом, с востоком Украины.
Подобное, по ее мнению, происходит и сейчас, в частности, вокруг дебатов об интеграции Украины в НАТО: "попробовать так продвинуть эти дебаты, что, возможно, вновь и вновь создаются основания для того, чтобы сделать следующий шаг; это очень продуманная игра в шахматы", - сказала Крамп-Карренбауэр.
Крамп-Карренбауэр заявила, что считает необходимым четко определить позицию относительно РФ, дать понять, что есть предел, границы, за нарушением которых последует реакция. В то же время, добавила она, Германия, Запад остаются открытыми для диалога, но "он должен быть серьезным, а не детским".
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Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
б*же, ну недобили, ... бл... ну и отгребает пусть байден за это ...
я вот читал, просто Александр Великий - говноед, если сравнить с тем шо сделал Гальдер. Мужественный, активно атакующий, берущий пленных(и кстати из-за этого обосравшийся от презрения к врагу)