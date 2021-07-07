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Новости Агрессия России против Украины
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Россия от учений может быстро перейти к "серьезному сценарию", - глава Бундесвера Крамп-Карренбауэр

Россия от учений может быстро перейти к

Москва постоянно испытывает страны Запада. Она готова быстро перейти от военных учений к провокациям или даже к активным действиям.

Об этом заявила в интервью министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Все это демонстрирует способность российской стороны очень быстро перейти от маневров к серьезному сценария", - сказала министр, комментируя демонстрацию силы, которую Россия устроила в Черном море на фоне учений Sea Breeze.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что действия российской армии - это не нормальные военные учения, а постоянные провокации - будь то в небе над Балтикой, в Северном или в Черном море.

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У главы Бундесвера сложилось впечатление, что Россия испытывает пределы, выясняет, можно ли их перейти, будет противодействие.

"Когда российская сторона чувствует, что она может что-то сделать и ей это позволяют, она будет испытывать эти границы и в дальнейшем", - отметила политик, напомнив, что Кремль действовал именно по этому принципу в 2014 году - с Крымом, с востоком Украины.

Подобное, по ее мнению, происходит и сейчас, в частности, вокруг дебатов об интеграции Украины в НАТО: "попробовать так продвинуть эти дебаты, что, возможно, вновь и вновь создаются основания для того, чтобы сделать следующий шаг; это очень продуманная игра в шахматы", - сказала Крамп-Карренбауэр.

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Крамп-Карренбауэр заявила, что считает необходимым четко определить позицию относительно РФ, дать понять, что есть предел, границы, за нарушением которых последует реакция. В то же время, добавила она, Германия, Запад остаются открытыми для диалога, но "он должен быть серьезным, а не детским".

Автор: 

Германия (6979) россия (95660) Крамп-Карренбауэр Аннегрет (24)


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Топ комментарии
+7
Вы там заготовьте папмерсы на случай "серьезного сценария ". Одними озабоченностями не обойдетесь .
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07.07.2021 19:45
+6
"Когда российская сторона чувствует, что она может что-то сделать и ей это позволяют, она будет испытывать эти границы и в дальнейшем", - отметила политик, напомнив, что Кремль действовал именно по этому принципу в 2014 году - с Крымом, с востоком Украины
------------
Ми без війни зазнали поразки, наслідки якої будем відчувати дуже довго… Ми пережили жахливий етап нашої історії, коли було порушено всю рівновагу Європи и коли тимчасово західним демократіям було винесено жахливий вирок: «обчислено, зважено, та розділено».
Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
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07.07.2021 19:45
+6
При каком либо военном конфликте в Западом сразу выяснится что вся мощь раисы это мыльный пузырь... Поэтому никогда этого не будет, кацапы так и будут дуть щеки и брязгат оружием из прошлого века....
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07.07.2021 19:46
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Правила форума Совет форумчан
а вы, ватаны, нас в НАТУ не пускаете....
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07.07.2021 19:41 Ответить
в НАТІ амуніцію і паливо прапора не розкрадають щоб на ОЛХ продати,траву не фарбують,помиями солдат не кормлять.
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07.07.2021 19:58 Ответить
Німеччина не продає Україні зброю, щоб терористична росія могла захопити і вбити Україну максимально безпечно і комфортно для ЄС. Не дай Бог Україна буде мати чим оборонятись від вбивці путіна, тоді ж путін взагалі зійде з розуму і ударить по українських АЕС і тоді радіоактивні опади від розбомблених АЕС долетять до Німеччини - а це потрібно унеможливити, отже потрібно допомогти путіну задушити Україну максимально тихо та без великої війни, що Меркель та її подружки лесбіянки і роблять!
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07.07.2021 20:08 Ответить
Не розумію,чому Нмеччина постійно лякає нас паРашією?Тим вона чого добивається,здачу України **********? а дуже схоже на те,ще й лягушатниця разом із нею! Не допомагате,то хоч мовчіть у трАпочку,хоча Франція поки що:туди-сюди,хоч війська на " СІА БРИЗ" надіслала,а Німеччина-ні! Пуцька Меркельці щеі із часів комсосмольскої юності вельми дорогий. Але,майне лібер фрау Меркель,Ви йому-до фені, йому Кабаєви і іще наймолодш від оноїі дівчата подобаються.Мал клоп,да в сексе могуч!Але,зер гут,якби то був-би просто сексбогатир,що подобається різним там плаксивим німкеням,але він хоче богатирьом почувати себе і в міжнародних відносинах,але на цьому поприщі він,як говорив незабутній Міхаіл Самуелевич Паніковський:-Ви жалкая,ничтожная личность! Доброго вам нездоров"ячка,новоявлений Шур(хоча навіщо я ображаю таку симпатичну особу,як мілкого злодюжку Шуру Балаганова)!
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07.07.2021 22:35 Ответить
Какой-то заумный текст. Разумеется любая страна, проводящая учения готова перейти к войне. В этом и смысл учений - подготовка к войне. Это касается и Германии, и рашки, и США.
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07.07.2021 19:44 Ответить
"Когда российская сторона чувствует, что она может что-то сделать и ей это позволяют, она будет испытывать эти границы и в дальнейшем", - отметила политик, напомнив, что Кремль действовал именно по этому принципу в 2014 году - с Крымом, с востоком Украины
------------
Ми без війни зазнали поразки, наслідки якої будем відчувати дуже довго… Ми пережили жахливий етап нашої історії, коли було порушено всю рівновагу Європи и коли тимчасово західним демократіям було винесено жахливий вирок: «обчислено, зважено, та розділено».
Навіть не думайте що це кінець, це тільки початок відплати. Це лише перший ковток із чаші гіркоти, яку ми питимемо рік за роком, якщо не виступимо, як раніше, на захист свободи.
Вінстон Черчилль 05.10.1938
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07.07.2021 19:45 Ответить
Вы там заготовьте папмерсы на случай "серьезного сценария ". Одними озабоченностями не обойдетесь .
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07.07.2021 19:45 Ответить
Цікаво німкеня мислить...А те що в Україні вже восьмий рік війна з кацапами то не рахується?
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07.07.2021 20:00 Ответить
При каком либо военном конфликте в Западом сразу выяснится что вся мощь раисы это мыльный пузырь... Поэтому никогда этого не будет, кацапы так и будут дуть щеки и брязгат оружием из прошлого века....
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07.07.2021 19:46 Ответить
Даже победу во второй Мировой, чем они очень гордятся, одержали не они а 15 республик, которые входили в состав СССР.
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07.07.2021 19:52 Ответить
тупо завоеванные. не говори этого ибо посм. шо делали жуковы с "чернорубашечниками". и посм. тюрьма на лонцкого.https://www.youtube.com/watch?v=_PZ5riGT51A
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07.07.2021 19:56 Ответить
не это- https://site.ua/vsevolod.polischuk/36780-kremleboti-na-polyuvanni-yak-rosiyani-ubivali-nas-i-yak-voni-vbivayut-istoriyu/
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07.07.2021 19:57 Ответить
14
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07.07.2021 22:19 Ответить
Московия будет провоцировать НАТО до тех пор пока не получит щелчок по носу.
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07.07.2021 19:48 Ответить
Не щелчок по носу,а по E-балу!
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07.07.2021 20:08 Ответить
И не щелчок,а пи***ну огромной дубиной,от которой мозги у нее еще больше "сотрясутся"!
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08.07.2021 08:01 Ответить
главное чтоб северный приток не пострадал
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07.07.2021 19:52 Ответить
ты посмотри на Гальдера - Нету вопроса сколько красножопы, вопрос - Как именно нади бить эту проклятую падаль!
б*же, ну недобили, ... бл... ну и отгребает пусть байден за это ...
я вот читал, просто Александр Великий - говноед, если сравнить с тем шо сделал Гальдер. Мужественный, активно атакующий, берущий пленных(и кстати из-за этого обосравшийся от презрения к врагу)
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07.07.2021 19:53 Ответить
Раша это агонизирующее животное, оно способно огрвзнуться, но победить - никогда Да, для цивилизованного мира это будет больно, но он зто своей беспечностью зтслужил.
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07.07.2021 19:55 Ответить
страх немцев перед кацапскими варварами не смывается... и прививку не сделали...
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07.07.2021 19:57 Ответить
А причем здесь немцы? .
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07.07.2021 20:04 Ответить
Вы имеете ввиду СП-2? Так это не страх а личные интересы, немцы просто хотят себе 2-3 лярда долларов в год за транзит вместо Украины и правильно делают.. любой нормальный человек и тем более государство в первую очередь должны думать о себе.
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07.07.2021 20:08 Ответить
как и Александра перед персами. меч помнит кровь ублюдков то.
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07.07.2021 20:32 Ответить
Так они и собираются на учениях Запад 2021 напасть на Украину. Для кого это секрет?
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07.07.2021 19:59 Ответить
слова то які підбирають ...- " к серьйозному" сценарію..., що , слабо назвати пУтлера фашистом-вбивцею, а кацапію агресором
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07.07.2021 20:01 Ответить
Немцы очень любят выпороть самих себя, никак не оправятся от посттравматического синдрома нацизма, точно как наши малороссы жить не могут без начальства из Москвы, тяжёлое наследие сталинских репрессий. И те и другие не могут преодолеть психологический барьер "несокрушимой силы русского рейха", хотя тот уже давно деградировал и сжался до откровенно преступного чекистско-бандитского режима, мифическая сила которого держится исключительно на советских страшилках.
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07.07.2021 20:29 Ответить
Никуда рассея не перейдет.Это страна исключительно понтов и дегенератов.
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07.07.2021 21:00 Ответить
Такая же никчёмная как и её предшественица Урзула. Армию Германии стали разрушать именно эти Дамы.
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07.07.2021 21:00 Ответить
Росія від навчань може швидко перейти до "серйозного сценарію" що маскавіти знову затоплять свій флот в Севастополі..А які човни на навчання прислали Німці чи вони стоять на колінах перед маскавітими..
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07.07.2021 21:09 Ответить
Ну не будут же они свой Северный поток бомбить, сохраняйте спокойствие)))))
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07.07.2021 21:21 Ответить
Быстро не может) Это же росс ….тьфу, скотоматушка)
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07.07.2021 21:24 Ответить
нічого подібного! сЦар може тільки бикувати проти слабких сусідніх країн і воно ніколи прямо не нападе на цивілізовані і сильні країни! Максимум - це якісь хакерські атаки в тиху і тимчасові зальоти літаків на чужу територію.
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07.07.2021 22:13 Ответить
А с чем будут будут быстро переходить?Даже Украина из металлолома после капремонта и модернизации совковой военной техники имеет лучшее вооружение чем борнетехника мокшан которая за 30-40 лет не видела даже планового ремонта не говоря уже о капитальном.А Украина в тысяча раз хуже вооружена чем страны НАТО.Если мокшане думают применять ЯО то это будет последний день кацапии так как запуск нескольких ядерных ракет отразить возможно а вот запуск всего арсенала из ядерных стран членов НАТО никто в мире не отразит даже из супер-пупер перехвадчиками.
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07.07.2021 22:49 Ответить
...росія від навчань... може перйти до серйозного...Це можна було б і не говорити,якби у керівництва країною стояли б діячи часів Порошенка і він сам. Але,але! Не можу писати,оскільки можу викласти факти,що несуть державну таємницю. За цю таємницю можна постраждати і особисто,але якщо не ліквідують загрози країні по цій таємниці....ТО ПОСТРАЖДАЮТЬ НЕ ТІЛЬКИ НАШІ ТЕРИТОРІЇ,ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР,СПОКІЙ, ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ І ПОЛІТИЧНІ ОСНОВИ, А ГОЛОВНЕ ПОСТРАЖДАЮТЬ ЛЮДИ РІЗНОГО ДОСТАТКУ,СТАТУСУ,ПРИВІЛЕЇВ, ВПОДОБАНЬ. Загалом,постраждають-ВСІ. ТАЄМНИЦЯ ПРОСТА- нам потрібно УСУНУТИ ВІД КЕРУВАННЯ КРАЇНОЮ ОСІБ,ЩО ЗАДЕКЛАРУВАЛИ СЕБЕ ЯК ПРОТИВНИКИ ДЕРЖАВНОСТІ, СОЛІДАРНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ГРОМАДЯНСТВА, ВІДКРИТОЇ ЗРАДИ ІНТЕРЕСІВ,КОНСТИТУЦІЇ ТА ІНІЦИАТИВ НА ПОВЕРНЕННЯ НАШИХ ЗЕМЕЛЬ. ШЛЯХ складний,але можливий. Народу це по силам.
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08.07.2021 08:57 Ответить
нужны учения украина-нато в черниговской, сумской и харьковской областях в то же время что и у кацов
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08.07.2021 11:53 Ответить
 
 