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Новости Обмен пленными
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Украина и ОБСЕ призвали Россию ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц, – Украинская делегация в ТКГ

Украина и ОБСЕ призвали Россию ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц, – Украинская делегация в ТКГ

Представители Украины и ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призвали РФ ускорить процесс подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Украинской делегации в ТКГ.

"Украинская делегация и недавно назначенная модератор ОБСЕ гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения", - говорится в сообщении.

Украинская делегация вновь обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории ОРДО для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.

Также украинской стороной были направлены ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерями со стороны Украины.

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В Украинской делегации также сообщают, что "российская сторона в очередной раз заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы подгруппы по безопасности ТКГ, а также открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения".

Автор: 

ОБСЕ (4880) Донбасс (26956) пленные (2143) Трехсторонняя контактная группа (842)


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В ж****у засуньте свои призывалки. Пленных можно было обменять на вагнеровцев но ЗЕ-предатель сорвал операцию по освобождению наших людей. Теперь раком можете стать и посмотреть в глаза родственникам пленых.
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07.07.2021 20:33 Ответить
одного украинского словянина на две консервы из дохлых типа русских унтерменшей было бы круто.
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07.07.2021 20:52 Ответить
А какие потери на той стороне почему об этом молчат зеленые дальше надо просто перестать стрелятьГлавком 95 а почему народ Украины не знает потери той стороны ,или может их нет. Снайперов ты убрал и сделал просто нен надо стрелять с нашей стороны,
а наших пусть убивают каждый день ихь кровь на 95 зеленом квартале и на главкоме.
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07.07.2021 20:58 Ответить
 
 