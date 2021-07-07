Украина и ОБСЕ призвали Россию ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц, – Украинская делегация в ТКГ

Представители Украины и ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе призвали РФ ускорить процесс подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Украинской делегации в ТКГ.

"Украинская делегация и недавно назначенная модератор ОБСЕ гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения", - говорится в сообщении.

Украинская делегация вновь обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории ОРДО для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.

Также украинской стороной были направлены ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерями со стороны Украины.

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В Украинской делегации также сообщают, что "российская сторона в очередной раз заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы подгруппы по безопасности ТКГ, а также открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения".