Чаще всего заработную плату в "конвертах" платят в сельском хозяйстве и строительстве, - министр экономики Любченко
С 1 января 2016 года в Украине изменилась ставка ЕСВ и ожидалось, что экономика выйдет из тени.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на пресс конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" сказал первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.
Отвечая на вопрос, в каких областях чаще всего платят заработную плату в "конвертах", Любченко в первую очередь назвал сельское хозяйство и строительство. Он напомнил, что с 1 января 2016 года, когда в Украине изменилась ставка ЕСВ, ожидалось, что экономика выйдет из тени, и все будут платить "белую зарплату", однако этого не произошло.
"К сожалению рабочие места не вышли из тени", - отметил Любченко.
Напомним, в первом полугодии 2021-го проведена масштабная информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений. В результате этой кампании было официально оформлено почти 57 тыс. человек. С июля начались проверки компаний, у которых есть признаки наибольших рисков использования незадекларированного труда. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекций.
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А гдє платят в авоськах рукзаках чуймаданах? А то в конвертах как-то маловато будет.
Маленький нюансик,я всё чаще задумываюсь об эмиграции хоть Польшу,хоть Чехию,знаю,что башковитых украинцев там держат за людей, а не рабочее быдло.
Чаще всего "зарплату" в конвертах платят "Слугам" в Верховной Раде!
Они сами открыто это многократно признали.
Начните с себя скоты...а люди потом подтянутся..
Этого сказочника да на зону - там за базар надо отвечать !
И для того чтобы не обогащать при этом таких бандитов как Любченко,на сына которого записано имущества на 300 тыс. долларов.
Бандит и стяжатель учит нищих рабов, что отдавать последнюю копейку для того чтобы у его сына появилось имущества уже на миллион долларов - это хорошо.
Прекрасная зарисовка ЗЕмбабве.