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Новости Теневая экономика
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Чаще всего заработную плату в "конвертах" платят в сельском хозяйстве и строительстве, - министр экономики Любченко

Чаще всего заработную плату в

С 1 января 2016 года в Украине изменилась ставка ЕСВ и ожидалось, что экономика выйдет из тени.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на пресс конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" сказал первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

Отвечая на вопрос, в каких областях чаще всего платят заработную плату в "конвертах", Любченко в первую очередь назвал сельское хозяйство и строительство. Он напомнил, что с 1 января 2016 года, когда в Украине изменилась ставка ЕСВ, ожидалось, что экономика выйдет из тени, и все будут платить "белую зарплату", однако этого не произошло.

"К сожалению рабочие места не вышли из тени", - отметил Любченко.

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Напомним, в первом полугодии 2021-го проведена масштабная информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений. В результате этой кампании было официально оформлено почти 57 тыс. человек. С июля начались проверки компаний, у которых есть признаки наибольших рисков использования незадекларированного труда. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекций.

Автор: 

Любченко (4) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+11
А как же зеленый моносброд, в котором каждый по 25тыс получает в конверте?!
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07.07.2021 20:01
+11
то то строители и фермеры себе дворцов вокруг Киева и на берегу Днепра понастроили...
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07.07.2021 20:14
+8
Если в процентном отношении, то в ВР больше
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07.07.2021 20:00
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Если в процентном отношении, то в ВР больше
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07.07.2021 20:00 Ответить
..и чаще ..
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07.07.2021 21:31 Ответить
А как же зеленый моносброд, в котором каждый по 25тыс получает в конверте?!
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07.07.2021 20:01 Ответить
Это не зарплата, это депутатское содержание. Они как те содержанки-шлюхи у олигархов.
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07.07.2021 21:15 Ответить
То не зарплата, а винагорода політичним шлюхам за ,,особєнно врєдниє условія работи".
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07.07.2021 21:29 Ответить
25000дол.
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07.07.2021 21:52 Ответить
Чаще всего заработную плату в "конвертах" платят в сельском хозяйстве и строительстве

==============================
А гдє платят в авоськах рукзаках чуймаданах? А то в конвертах как-то маловато будет.
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07.07.2021 20:06 Ответить
Чемоданами платят взятки, а не зарплаты депутатам, судьям, прокурорам.
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07.07.2021 21:53 Ответить
серьёзно?? а может, поговорим про конверты ДЕПУТАТАМ?? А бездонные выплаты по расходам членам Наглядовых рад -чем не "конверты"?? Вся эта вакханалия с неадекватными потоками $$€€ и зарплат явл. узаконенной коррупцией, узаконенным ручным управлением +отрывает от РЕАЛЬНОСТИ,ОТВЕТСТВЕННОСТИ и результатов.
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07.07.2021 20:13 Ответить
то то строители и фермеры себе дворцов вокруг Киева и на берегу Днепра понастроили...
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07.07.2021 20:14 Ответить
Аха) В точку.
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07.07.2021 20:24 Ответить
А вы еще раз от балды поднимите минималку и налоги. И посмотрите сколько вообще у вас останется белой зарплаты. Идиоты непуганные.
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07.07.2021 20:16 Ответить
Чаще всего заработную плату в "конвертах" платят в сельском хозяйстве и строительстве, - министр экономики Любченко - Цензор.НЕТ 1105
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07.07.2021 20:17 Ответить
На полі у конверті заробив суниці збираючи так що не заздріть ))))) он людина економить на всьому , бороду збрити не має чим ))))))
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07.07.2021 22:23 Ответить
Прошу зауважити в усьому світі(((
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07.07.2021 20:17 Ответить
В МИНИСТЕРСТВАХ И ВЕРХОВНОЙ ЗРАДЕ!
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07.07.2021 20:17 Ответить
ТЕ КТО ПИ...ДЯТ НА СЕГОДНЯШНЮЮ ВЛАСТЬ, ВАША ВЛАСТЬ ТОЖЕ ВОРОВАЛА
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07.07.2021 20:18 Ответить
Не только в с/хозяйстве. Также в сфере обслуживания, весь частный мелкий бизнес там пекарни, магазинчики, кафешки-мамешки да собственно везде. В лучшем случае оформлены на минималку, а часто-густо на пол ставки минимальной зарплаты. Единственное исключение это бюджетники.
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07.07.2021 20:30 Ответить
До тех пор,пока нет четких правил и неуклонного их дотрывування(простите,забыл рос.аналог слова) в бизнесе не будет полностью чистых зарплат.И так же поддержу мнение про конверты депутатам,которые гооооораздо превышают их оф.зарплаты(привет 73% Зебилов от 50% голосовавших "лишь бы не Порох").

Маленький нюансик,я всё чаще задумываюсь об эмиграции хоть Польшу,хоть Чехию,знаю,что башковитых украинцев там держат за людей, а не рабочее быдло.
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07.07.2021 20:32 Ответить
Дотримування(сь)(українською)-соблюдение(кацапськ.)
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07.07.2021 21:49 Ответить
ВРАНЬЕ!
Чаще всего "зарплату" в конвертах платят "Слугам" в Верховной Раде!
Они сами открыто это многократно признали.
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07.07.2021 20:35 Ответить
Если зеленому стаду в верховной раде можно платить в конвертах...то почему другим нельзя??
Начните с себя скоты...а люди потом подтянутся..
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07.07.2021 21:03 Ответить
Про зарплату в конвертах рассказывает штрих, у которого на 18-ти летнего сына было записано имущества (квартира и авто) на 300 тыс. у.е.
Этого сказочника да на зону - там за базар надо отвечать !
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07.07.2021 21:16 Ответить
Любченко должен сидеть в тюрьме за корупцию, а он читает лекцию про то, что кому-то зарплаты в конвертах платят.
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07.07.2021 21:57 Ответить
Абсолютное большинство людей не платит налогов для того чтобы элементарно выжить.

И для того чтобы не обогащать при этом таких бандитов как Любченко,на сына которого записано имущества на 300 тыс. долларов.

Бандит и стяжатель учит нищих рабов, что отдавать последнюю копейку для того чтобы у его сына появилось имущества уже на миллион долларов - это хорошо.

Прекрасная зарисовка ЗЕмбабве.
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08.07.2021 06:44 Ответить
 
 