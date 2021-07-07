Чаще всего заработную плату в "конвертах" платят в сельском хозяйстве и строительстве, - министр экономики Любченко

С 1 января 2016 года в Украине изменилась ставка ЕСВ и ожидалось, что экономика выйдет из тени.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на пресс конференции в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" сказал первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

Отвечая на вопрос, в каких областях чаще всего платят заработную плату в "конвертах", Любченко в первую очередь назвал сельское хозяйство и строительство. Он напомнил, что с 1 января 2016 года, когда в Украине изменилась ставка ЕСВ, ожидалось, что экономика выйдет из тени, и все будут платить "белую зарплату", однако этого не произошло.

"К сожалению рабочие места не вышли из тени", - отметил Любченко.

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Напомним, в первом полугодии 2021-го проведена масштабная информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений. В результате этой кампании было официально оформлено почти 57 тыс. человек. С июля начались проверки компаний, у которых есть признаки наибольших рисков использования незадекларированного труда. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекций.