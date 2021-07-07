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Новости Агрессия России против Украины
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"Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже", - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников принял участие в заседании Комиссии Украина - НАТО в Брюсселе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"В своем выступлении на заседании комиссии Алексей Резников сообщил послам государств Альянса о ситуации с безопасностью на востоке Украины и вокруг временно оккупированного Российской Федерацией АР Крым и г. Севастополь. Также он ознакомил международных партнеров с ходом консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ)". – говорится в сообщении.

Отмечается, что особый акцент был сделан на объяснении тактики российской стороны, которая отказывается выполнять взятые на себя обязательства и пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины и оккупацию части украинских территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников об участии террористов в Нормандском формате: "Эти "зайчики" там точно присутствовать ни в каком виде не могут"

"Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит. Ведь российская сторона осуществляет достаточно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. Зато Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации.

Главное - в НАТО есть четкое осознание, что Москва является участником международного вооруженного конфликта, ответственное за его решение и ни в коем случае не является "посредником", - подчеркнул Резников.

Также читайте: Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников

Автор: 

Донбасс (26956) нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1170)


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И шо? Станцуй лезгинку на столе. Полегчает.
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07.07.2021 20:33 Ответить
А кто сомневается ...зекретин же так носился с "домашним заданием" пуйла
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07.07.2021 20:35 Ответить
Резников молодец. Европейцам надо указывать на поведение рашки ежеминутно
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07.07.2021 20:36 Ответить
Ещё можно было рассказать про секретный договор Голобородька с Китаем. Целую неделю скрывали от огласки
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07.07.2021 20:56 Ответить
а ***** так не вважає.... Допоки йому прямо не скажуть "ти сторона конфлікту з Україною, агресор і окупант" - він про це навіть не захоче знати. Та він і так, і так не захоче... Тому його потрібно щемити всіма доступними засобами - хоч би чого він не хотів знати.
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07.07.2021 20:38 Ответить
А зачем нужно это было делать?
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07.07.2021 21:49 Ответить
 
 