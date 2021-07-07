"Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже", - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников принял участие в заседании Комиссии Украина - НАТО в Брюсселе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"В своем выступлении на заседании комиссии Алексей Резников сообщил послам государств Альянса о ситуации с безопасностью на востоке Украины и вокруг временно оккупированного Российской Федерацией АР Крым и г. Севастополь. Также он ознакомил международных партнеров с ходом консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ)". – говорится в сообщении.

Отмечается, что особый акцент был сделан на объяснении тактики российской стороны, которая отказывается выполнять взятые на себя обязательства и пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины и оккупацию части украинских территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников об участии террористов в Нормандском формате: "Эти "зайчики" там точно присутствовать ни в каком виде не могут"

"Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит. Ведь российская сторона осуществляет достаточно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. Зато Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации.

Главное - в НАТО есть четкое осознание, что Москва является участником международного вооруженного конфликта, ответственное за его решение и ни в коем случае не является "посредником", - подчеркнул Резников.

Также читайте: Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников