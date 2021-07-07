"Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже", - Резников
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников принял участие в заседании Комиссии Украина - НАТО в Брюсселе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"В своем выступлении на заседании комиссии Алексей Резников сообщил послам государств Альянса о ситуации с безопасностью на востоке Украины и вокруг временно оккупированного Российской Федерацией АР Крым и г. Севастополь. Также он ознакомил международных партнеров с ходом консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ)". – говорится в сообщении.
Отмечается, что особый акцент был сделан на объяснении тактики российской стороны, которая отказывается выполнять взятые на себя обязательства и пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины и оккупацию части украинских территорий.
"Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит. Ведь российская сторона осуществляет достаточно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. Зато Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации.
Главное - в НАТО есть четкое осознание, что Москва является участником международного вооруженного конфликта, ответственное за его решение и ни в коем случае не является "посредником", - подчеркнул Резников.
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