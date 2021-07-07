3-5 объектов в оккупированном Крыму содержат расходные материалы для изготовления ядерного оружия, - Ташева
Вопрос милитаризации оккупированного Россией Крыма - это о глобальной безопасности в регионе.
Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказала заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос Крыма - вопрос не только Украины, но и всего мира. И вопрос безопасности в Азово-Черноморском регионе касается не только Украины, но и ряда наших ближайших партнеров, и НАТО в том числе", - подчеркнула она.
Ташева акцентировала внимание на том, что на территории оккупированного полуострова Россия может разместить ядерное вооружение. Именно поэтому сразу после оккупации Крыма украинское правительство послало соответствующие сигналы в международные инстанции.
"Что касается ядерного оружия, то данных у наших спецслужб достаточно много. Сразу после того, как произошла временная оккупация Крыма, со стороны [украинского] правительства было обращение в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Например, был небольшой ядерный реактор на территории одного из технических университетов Севастополя, которые занимались научными исследованиями", - сообщила Ташева.
Она дополнила, что важно продолжать на международном уровне говорить об утере Украиной контроля над объектами в оккупированном Крыму, которые Кремль может использовать для создания подобного вооружения.
"И очень важно коммуницировать на уровне международных организаций и давать сигналы еще раз. Что около 3-5 объектов [в оккупированном Крыму] точно содержат расходные материалы для изготовления в дальнейшем ядерного оружия. Да, это также может быть одной из тем "Крымской платформы", - сказала Ташева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І як скоро тебе попустить від того, що ти вжив?
1. Смотрим историю создания яо.Феодосия 13.Одно из первых центральных хранилищ ядерного оружия. Хранилище представляет собой туннель, длиной более двух километров, пробитый в горе Кизилташ.
https://jalita.com/guidebook/kerch/bagerovo_poligon.shtml .Там - нейтронные источники - подвергались периодической https://jalita.com/guidebook/sudak/kiziltash_neitron.shtml проверке . Источник представлял собой шарик из золота, пластины которого были соединены швом. Процедура проводилась вручную.https://jalita.com/guidebook/kerch/bagerovo_poligon.shtml
Полигон № 71, аэродром «Багерово» .Бомбардировщики ТУ 4 , ИЛ 28, ТУ 16, Ту 95 с полигона № 71 и базы хранения
Феодосия 13 доставляли ЯО в Семипалатинск на ЦП МО СЧИЯЛ №2 и производили прицельное бомбометание.
Итого справка для ботов -
Таких хранилищ в Крыму 7 (семь) ед.
и по законам войны их н и к то просто так не сдаст.За 40 лет ядерных испытаний (1949-1989 годы) на территории Семипалатинского ядерного полигона было произведено свыше
460 ! взрывов ядерного, термоядерного и водородного оружия.
https://jalita.com/guidebook/kerch/bagerovo_poligon.shtml
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=18412 5 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=18412 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=18412&force-full=1
☢️🏭🌐Недавние инциденты на иранской АЭС «Бушер» вскрыли схемы финансирования «Росатома»: на реализацию зарубежных энергетических проектов идут средства из российского бюджета. Детализируем: • 20 июня по неназванной причине была остановлен первый энергоблок АЭС «Бушер», который в период с 1995 по 2010 годы строила дочерняя компания «Росатома» - «Зарубежатомэнергострой» (сейчас называется «Атомстройэкспорт»). 29 июня Иран признал наличие задолженности за поставленное ядерное топливо (одна партия в 2017 году стоила $30 млн) и €500 млн за само строительство (сейчас ведутся работы на втором энергоблоке). Однако 5 июля работа АЭС была возобновлена, позволяя сделать вывод, что «Росатом» не привлекает в страну иностранные средства, используя российские зачастую невозвратные кредитные деньги; • БелАЭС также была построена за счёт российского кредита с лимитом в $10 млрд. Согласно первоначальным условиям, срок кредита составлял 25 лет, первые $5 млрд были выданы по фиксированной ставке 5,23%, а оставшиеся $5 млрд - по плавающей ставке. С прошлого года срок кредита был увеличен до 35 лет, а ставка на всю сумму зафиксирована на уровне 3,3%. По некоторым версиям, половину кредита Белоруссия потратит не по назначению, используя средства по собственному усмотрению. Кроме того, на данный момент нет никаких гарантий возврата этих денег: в условиях санкций только Россия и Китай могут кредитовать Минск; • Армянская АЭС модернизируется с целью продления срока службы до 2026 года также за счёт российского капитала: Армения получила $270 млн в качестве кредита и $30 млн - в качестве безвозмездного гранта. К 2019 году деньги были потрачены, но работы не завершены. И это далеко не все зарубежные проекты, реализуемые на средства российских налогоплательщиков: на строительство АЭС «Руппур» в Бангладеше Россия дала кредит на $11,38 млрд, на строительство дополнительных энергоблоков АЭС «Пакш» в Венгрии Россия выделила €10 млрд, на АЭС в Египте был выдан кредит на $25 млрд, на АЭС в Индии - еще $3,4 млрд. Таким образом, «Росатом» способен существовать и конкурировать на мировом рынке только за счёт государственного финансирования.
https://censor.net/ru/video_news/3269813/yadernoe_orujie_ukrainy_kontrolirovali_v_moskve_u_menya_ne_bylo_chernogo_chemodanchika_kravchuk_video/sortby/tree/order/desc/page/2#comments
(перепост)
А нам без надобности были контролируемые межконтинентальные ракеты, контролируемые из Раши. А где тактическое ядерное оружие, где авиация ( да.. ее порезали). как носитель ядерного оружия ( мы ими бы покрыли Европу от Ла Манша до Урала.). Кравчук пытается спутать все в одну кучу. Под дурочка "канает". Ну сказал бы лучше что это было требование всех сторон включая США, Европы и НАТО и нам такое решение навязали в замен фейковых обязательств Будапештского меморандума). Это точно как он рассказывает о предоставлении автономии Крымской облац".
https://censor.net/ru/comments/locate/3269813/0192144c-8c8e-7328-a208-e4ed4c67fcb6сти ( при нем), типа собрался облсовет и сказал " или автономия, или денонсация договора о передаче Крыма из состава РФ в состав Украины", и типа он уговорил их на " автономию". А объявить чрезвычайное положение в области, ввести войска, объявить всех глашатаев автономии сепаратистами и произвести аресты. В общем как положено делать в таких ситуациях. Он не пробовал. Или коммунистическая сознательность не позволила. Кстати при нем то база в Севастополе осталась за Рашей.. на кой нам иноземная база была на нашей территории, если мы объявили о нейтралитете. Кравчук по природе флюгер.. он вчера может говорить одно, сегодня другое, послезавтра третье. Как говорили в советские времена " приспособленец....