3-5 объектов в оккупированном Крыму содержат расходные материалы для изготовления ядерного оружия, - Ташева

Вопрос милитаризации оккупированного Россией Крыма - это о глобальной безопасности в регионе.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказала заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос Крыма - вопрос не только Украины, но и всего мира. И вопрос безопасности в Азово-Черноморском регионе касается не только Украины, но и ряда наших ближайших партнеров, и НАТО в том числе", - подчеркнула она.

Ташева акцентировала внимание на том, что на территории оккупированного полуострова Россия может разместить ядерное вооружение. Именно поэтому сразу после оккупации Крыма украинское правительство послало соответствующие сигналы в международные инстанции.

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"Что касается ядерного оружия, то данных у наших спецслужб достаточно много. Сразу после того, как произошла временная оккупация Крыма, со стороны [украинского] правительства было обращение в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Например, был небольшой ядерный реактор на территории одного из технических университетов Севастополя, которые занимались научными исследованиями", - сообщила Ташева.

Она дополнила, что важно продолжать на международном уровне говорить об утере Украиной контроля над объектами в оккупированном Крыму, которые Кремль может использовать для создания подобного вооружения.

"И очень важно коммуницировать на уровне международных организаций и давать сигналы еще раз. Что около 3-5 объектов [в оккупированном Крыму] точно содержат расходные материалы для изготовления в дальнейшем ядерного оружия. Да, это также может быть одной из тем "Крымской платформы", - сказала Ташева.

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