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Новости Агрессия России против Украины
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Таран предложил НАТО испытать свои разработки против российских систем РЭБ на Донбассе

Таран предложил НАТО испытать свои разработки против российских систем РЭБ на Донбассе

Страны НАТО могут испытывать свои новейшие средства радиоэлектронной борьбы на российских системах РЭБ, которые РФ тестирует на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, и тем самым помочь Украине в противостоянии агрессору.

Об этом во время конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе заявил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обратились к определенным шагам по установлению систем предупреждения для контроля за ситуацией на море, под водой, в воздухе, но надо двигаться к дальнейшей помощи со стороны НАТО. Мы сможем предоставить штаб-квартире НАТО информацию, скажем так, для увеличения способности действовать и наблюдать странам Альянса на территории Украины. Также важное совместное получение информации, которую можно использовать против российской агрессии ", - отметил Таран.

Министр отметил, что Украина имеет определенные пробелы в возможностях и способностях по противоракетной и противовоздушной защиты, раннего предупреждения, а также возможностей на море.

Также читайте: Не позже 2022 года Украина получит "москитный флот" с боевыми возможностями, - министр обороны Таран

Кроме того, глава оборонного ведомства напомнил, что Россия использует оккупированные территории как полигон для испытаний своих новейших разработок вооружения и военной техники, поэтому он призвал международных партнеров предоставлять Украине новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы, чтобы проверить их возможности в противостоянии российским разработкам.

"Россия использует войну на Донбассе как полигон для тестирования новых образцов вооружения, радиоэлектронной борьбы, борьбы с системами коммуникации. И мы получаем образцы средств коммуникации с Запада, которые ее подавляют. Также существуют тактические комплексы и системы для сбора тактической информации, данных о частотах, используемых в отношении криптографии, организации секретных линий коммуникаций. Также проверка, насколько хороши такие системы против тех средств коммуникации, которые мы закупаем у западных стран. То есть электронная борьба тестируется также ... Мы приглашаем вас предоставлять нам новые системы для того, чтобы протестировать их возможности в борьбе с российскими системами РЭБ в современной войне ", - сказал Таран.

Также читайте: Мы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран

Автор: 

испытания (379) НАТО (9999) оборона (5213) Донбасс (26956) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+34
после вагнеровцев очень сомнительно что НАТО сядет с зебилами даже срать на одном поле
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07.07.2021 21:50
+20
А какую гарантию ты можешь дать что эти новые разработки не уйдут сразу тем против которых ты собираешься их испытывать? Может быть ещё и поэтому не в НАТО?
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07.07.2021 21:51
+16
И через сколько часов эти образцы будут у кацапов ...?
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07.07.2021 21:51
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Герасимов на испытания приедет? Или сразу Шойгу пригласительную открытку пришлете?
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07.07.2021 21:47 Ответить
Молодец Таран , но в туфлях на каблуках мог бы и помаршировать для опыта 😀😀😀
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07.07.2021 21:47 Ответить
после вагнеровцев очень сомнительно что НАТО сядет с зебилами даже срать на одном поле
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07.07.2021 21:50 Ответить
Путлерская ОПГ Озеро тайком от РАБссиянцев закупили на Западе 400 000 доз Пфайзеров,если учесть что нужно 2 дозы на одного,то выходит что в Путлерской банде служит 200 000 хмырей....
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07.07.2021 21:51 Ответить
И через сколько часов эти образцы будут у кацапов ...?
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07.07.2021 21:51 Ответить
А какую гарантию ты можешь дать что эти новые разработки не уйдут сразу тем против которых ты собираешься их испытывать? Может быть ещё и поэтому не в НАТО?
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07.07.2021 21:51 Ответить
Вражений вашою вірою в рідні Збройні Сили! З такою вірою- ми непереможні
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07.07.2021 22:40 Ответить
Если для Вас министр Таран это ВСУ, то я тоже немного в шоке...
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07.07.2021 22:56 Ответить
Щоб розвіять ваші сумніви, зайдіть на сайт МОУ і уточніть: хто МО.
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07.07.2021 23:04 Ответить
Ни это я имел в виду, ну да ладно... В тарана и его окружение у меня ни то что веры, даже ни капли надежды нет и Вам не советую сильно большие надежды питать. Да и само заявление довольно странное, твоё чувство что НАТО о нем не в курсе, все для жаждущего электората.... Если помните, первый вертолет Белл должен быть собран в Одессе уже ко дню независимости, это заявил не Таран, но почему то мне кажется что это из этой же оперы.
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07.07.2021 23:26 Ответить
А если он такое действительно предложил, думаю НАТО ещё очень долго будет к нам только присматриваться....
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07.07.2021 23:28 Ответить
От же назначил клоун министра... Свои разработки они давно уже успешно применяют.
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07.07.2021 21:51 Ответить
Неплохо было бы и другие системы новейших вооружений испытать на донбабвийцах.
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07.07.2021 21:53 Ответить
А можно только дустом
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07.07.2021 21:56 Ответить
разве это должно озвучиваться???
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07.07.2021 21:53 Ответить
А почему нет? Пусть боятся коты помойные.
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07.07.2021 21:55 Ответить
Премьер Британии Джонсон и Байден подписали Атлантическую Хартию...,Украина имеет статус основного партнера США вне блока НАТО,к тому же Джонсон подписал Меморандум о строительстве 2 военно-морских баз НАТО в Бердянске и Очакове..Крысы Мавзолейные выходи строиться по одному...
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07.07.2021 21:55 Ответить
Та не, они лучше щас тут под украинскими проксями погавкают, как их впопучленцы умеют отжимать абрамсы и воевать на них против ненавистных укропов…
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07.07.2021 21:58 Ответить
и ето при том,что одна база ВМС США уже есть в Очакове !
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08.07.2021 00:13 Ответить
Баран, на тебе только Лабутены испытывать, чучело совковое!
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07.07.2021 21:56 Ответить
я не фанат Тарана, но что он не так сказал?
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08.07.2021 00:14 Ответить
З кацапами вже узгодили це рішення?
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07.07.2021 21:56 Ответить
Тут вопрос в том, что это для разработчиков может и полезно было бы. Но! Если даже во главе государства масса российских агентов влияния, то сколько кротов прибежит к оборудованию и документам для срочного слива в ГРУ МО РФ! Если Ермак с Зеленским в одно мгновение слили секретную совместную операцию по вагнеру в РФ? Кто же с нами дело иметь будет? Стыдно и сделать ничего нельзя.
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07.07.2021 21:57 Ответить
Навряд ли НАТО будет повышать ставки на Донбассе.
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07.07.2021 21:59 Ответить
а почему нет? ***** же повышает ставки
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08.07.2021 00:15 Ответить
Страны НАТО могут испытывать свои новейшие средства радиоэлектронной борьбы на российских системах РЭБ, которые РФ тестирует на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, Источник: https://censor.net/ru/n3275774

Хоч щось по ділу каже...
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07.07.2021 22:00 Ответить
таки да,наконец то Таран вышел из анабиоза и начал выполнять свои обязанности министра Обороны
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08.07.2021 00:16 Ответить
Министр обороны Турции получил приказ Эрдогана : взять под защиту Таджикистан,Киргизстан и Афганистан...,срань РАБссиянская осталась за бортом.... Эрдоган "воспитает" сраный Талибан...Зуб даю...
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07.07.2021 22:00 Ответить
А ихжетамнету🤗🤗🤗🤗
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07.07.2021 22:00 Ответить
так и не будет
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08.07.2021 00:17 Ответить
Таран предложил НАТО испытать свои разработки против российских систем РЭБ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7241
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07.07.2021 22:01 Ответить
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08.07.2021 00:36 Ответить
вот стрим смотрю - опасно Невзоров опускает *****.https://www.youtube.com/watch?v=UdiFHN9pTKM

єто опасно блин - тут как раз футболку смотрят то. Переживаю за Глебіча - грит шо итальянці Сремль построили(мі и так знаем)
привет Хабаровск, слава Украине, живе Беларусь.
обожаю александра Глебовича - все попы в отстое))))
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07.07.2021 22:02 Ответить
Кацапы, не нойте. Вас к этому оружию никто не допустит. Амеры сами приедут, отработают по вашим бурятам и напишут аналитику.
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07.07.2021 22:02 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
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07.07.2021 22:02 Ответить
Ну и от кремлядей благодарочка ...
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07.07.2021 22:08 Ответить
Фу, ***, чуть не стошнило от тебя.
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07.07.2021 22:14 Ответить
А за що "респект"? За те, що країни НАТО обходять його стороною як чумного? Чи за оцю сечу в бельма зебілів?
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07.07.2021 23:58 Ответить
Кажуть украинские конструкторы придумали боевой дрон похлеще турецких Байрактаров и Акинчи...,Мавзолейные хмыри почему то боятся больше Байрактаров чем Акинчи...,хотя по вооружению Байрактар слабак...,Название украинского дрона держат в секрете... Наверняка предложат американцам или британцам...
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07.07.2021 22:06 Ответить
На выставке "Зброя та безпека" уже все давно показали. Что ты чешешь тут. Обнови методичку а то с 1917 не обновляли наверно. Ахаха британцам продать наши постсовковые разработки
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08.07.2021 07:41 Ответить
На жаль,що в Україну попало ,то вважай вже пропало !!! Здадут гниди москалям !!!)))
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07.07.2021 22:09 Ответить
а ты хоть один пример можешь привести, чтоб украинцы шо-то сдали москалям?
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08.07.2021 00:20 Ответить
ЯЗ (ядерну зброю) !!!)))
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08.07.2021 00:32 Ответить
Якщо в історію заглибитись ,то Україну здали Московіі,після чого з"явилась РІ(російська імперія )!!!)))
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08.07.2021 00:36 Ответить
Станицу Луганской позиции, высоты под Богдановкой и Викторовкой, позиции под Зайцево, под с.Золотое - 5. Теперь после нашего "отведения" оттуда кацапские снайперы убивают наших воинов, а их дрг безнаказанно минируют наши тылы фугасами. За последние месяцы немало наших Офицеров погибли не будучи на переднем крае- комбат, нач тыловой службы, нач мед службы...
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08.07.2021 07:45 Ответить
такое предлагать в прямом эфире? это 73%, ма-ма..
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07.07.2021 22:12 Ответить
а пусть скоты кацапские писают кипятком в штаны
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08.07.2021 00:21 Ответить
"..Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб."

Андрей Таран по своему уникален. Не имея специального образования, ( зенитчик, как и Смешко и его однокашник), умудрился стать генералом в ГУР МО. 65 лет, инфарктник, самое то назначать его Министром обороны. Особенно, учитывая то, что Таран был завербован КГБ еще во время обучения в Киевском высшем зенитно-ракетном инженерном училище имени С. М. Кирова в конце 70-х годов прошлого века. А затем "расконсервирован" ФСБ в 90- е годы, аккурат перед поездкой на учебу в Национальный университет обороны США. Что является обычной тактикой российских спецслужб, которые подсовывают американским спецслужбам своих агентов."..
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07.07.2021 22:14 Ответить
откуда инфа? надеюсь не с помойка.ru?
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08.07.2021 00:22 Ответить
К тому же бывший комуняка и алкан. А в 2015 видимо он как раз поспособствовал дискредитации партизанов группы Равлики
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08.07.2021 07:46 Ответить
Таран запропонував НАТО випробувати свої розробки проти російських систем РЕБ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6324
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07.07.2021 22:35 Ответить
А що, нормальна ідея.
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07.07.2021 22:37 Ответить
Ти дібіл такий же як і Таран?
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07.07.2021 23:59 Ответить
Или наоборот Рашка испытает системы РЕБ НАТО, с помощью ЗЕ-предателя
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07.07.2021 22:41 Ответить
Лучше испытайте американские ударные дроны на росийских РЕБах и ихтамнетах
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07.07.2021 22:43 Ответить
хорошо бы!
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08.07.2021 00:23 Ответить
в Украине к востоку от Нью-Йорка располагается Лос-А́ламосский национа́льный полигон
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08.07.2021 00:41 Ответить
... видно что точно отошел от советовского прохфиля образования, прямо нинзя-сокрушитель. Товарищь не осознаёт, что для применения в Донбасе средств РЭБ/ПВО и другой высокоточной техники, туда НАДО попасть, а учитывая печальный опыт обладания в некоторых руках, можно предположить, что очень и очень быстро Кремлюшка проведёт Парад на Красной Площади очень похожего изделия.
Лучше, чтобы нанести большего урона Врагу, проводите заседание СНБО, в окопах под свист шальных пуль
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08.07.2021 05:30 Ответить
Щаз, дедушка только штаны подтянет))))
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08.07.2021 09:00 Ответить
Нехай спочатку дрони і кнтрснайперські групи на передову поверне.
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08.07.2021 10:38 Ответить
 
 