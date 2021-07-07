Таран предложил НАТО испытать свои разработки против российских систем РЭБ на Донбассе

Страны НАТО могут испытывать свои новейшие средства радиоэлектронной борьбы на российских системах РЭБ, которые РФ тестирует на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, и тем самым помочь Украине в противостоянии агрессору.

Об этом во время конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе заявил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обратились к определенным шагам по установлению систем предупреждения для контроля за ситуацией на море, под водой, в воздухе, но надо двигаться к дальнейшей помощи со стороны НАТО. Мы сможем предоставить штаб-квартире НАТО информацию, скажем так, для увеличения способности действовать и наблюдать странам Альянса на территории Украины. Также важное совместное получение информации, которую можно использовать против российской агрессии ", - отметил Таран.

Министр отметил, что Украина имеет определенные пробелы в возможностях и способностях по противоракетной и противовоздушной защиты, раннего предупреждения, а также возможностей на море.

Также читайте: Не позже 2022 года Украина получит "москитный флот" с боевыми возможностями, - министр обороны Таран

Кроме того, глава оборонного ведомства напомнил, что Россия использует оккупированные территории как полигон для испытаний своих новейших разработок вооружения и военной техники, поэтому он призвал международных партнеров предоставлять Украине новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы, чтобы проверить их возможности в противостоянии российским разработкам.

"Россия использует войну на Донбассе как полигон для тестирования новых образцов вооружения, радиоэлектронной борьбы, борьбы с системами коммуникации. И мы получаем образцы средств коммуникации с Запада, которые ее подавляют. Также существуют тактические комплексы и системы для сбора тактической информации, данных о частотах, используемых в отношении криптографии, организации секретных линий коммуникаций. Также проверка, насколько хороши такие системы против тех средств коммуникации, которые мы закупаем у западных стран. То есть электронная борьба тестируется также ... Мы приглашаем вас предоставлять нам новые системы для того, чтобы протестировать их возможности в борьбе с российскими системами РЭБ в современной войне ", - сказал Таран.

Также читайте: Мы преодолели большой путь от советской эры. Вероятно, Украина даже ближе к НАТО, чем некоторые страны Альянса, - Таран